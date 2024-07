Krejčíková vzpomněla dopis, co jako mladá psala Novotné. A teď jsem vedle ní, zářila

Když Barbora Krejčíková procházela po vítězném finále Wimbledonu kolem zdi šampionů a viděla na ní vedle svého i jméno bývalé trenérky Jany Novotné, jen těžko dokázala zadržet slzy. Triumf na travnatém grandslamu, který vyhrála v roce 1998 také její zesnulá mentorka, brala velmi emotivně.

Novinářům na tiskové konferenci po vítězství nad Italkou Jasmine Paoliniovou 6:2, 2:6, 6:4 řekla, že by na ni Novotná byla hrdá.

"Jediná věc, která mi v tu chvíli šla hlavou, byla, že mi Jana velmi chybí. A bylo velmi emotivní vidět své jméno vedle jejího. Myslím, že by byla velmi pyšná. Byla by nadšená, že jsme spolu na jednom místě, protože Wimbledon pro ni byl speciální," uvedla Krejčíková.

S Novotnou spolupracovala od začátku profesionální kariéry v roce 2014. Sama ji o to požádala v dopise. "Už ani nevím, co jsem v něm psala, ale že hraju tenis, je mi 18, skončila jsem mezi juniory a nevím, co dál. Jestli by se na mě podívala a poradila, jakým směrem jít," líčila Krejčíková.

Trvalo jen chvíli, než se sešly. Novotná v Krejčíkové viděla potenciál, začala jí pomáhat a předávat zkušenosti. "I mé vnímání Wimbledonu se změnilo. Když jsem byla malá, napsala jsem si třeba do sešitu, že chci vyhrát Roland Garros. To byl můj sen. Když jsem ale potkala Janu a ona mi říkala příběhy o Wimbledonu, trávě a jak emotivní pro ni bylo tady vyhrát titul, tak od té doby jsem na něj začala koukat jako na největší turnaj na světě," řekla Krejčíková.

Vzpomínky a myšlenky na Novotnou si chce stále držet. Přiznala, že o wimbledonské šampionce, která zemřela v roce 2017 ve věku 49 let na rakovinu, hodně sní. "To je ale velmi osobní, takže to nechám takhle. Nicméně sním o ní a bavím se s ní ve svých snech," uvedla.

Na otázku, co by Novotné po wimbledonském triumfu řekla, se jen usmála. "Já bych to otočila. Odpovím, co by řekla ona mně. Řekla by mi, že je na mě hrdá a super šťastná. Možná by to bylo ještě něco dalšího, nevím," podotkla osmadvacetiletá tenistka z Ivančic.

Jak tedy vnímala premiérové vítězství ve Wimbledonu, díky kterému je z ní dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře? "Jako obrovské," řekla a s úsměvem roztáhla ruce nad hlavu. "Je to skvělé," doplnila.