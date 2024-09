Navrátila těší před "nejtěžší skupinou" forma tenistů, radost má hlavně z Lehečky

Kapitána Jaroslava Navrátila před skupinovou fází Davisova poháru potěšila forma českých tenistů, kterým se dařilo na grandslamovém US Open. Řekl to na on-line tiskové konferenci před odletem do Valencie, kde Češi před rokem zazářili a po třech výhrách postoupili do vyřazovací fáze.

Současnou skupinu se Španělskem, Austrálií a Francií ale Navrátil považuje za silnější než tu loňskou. Jiří Lehečka a Jakub Menšík na US Open postoupili do třetího kola dvouhry, Tomáš Macháč dokonce do osmifinále. "Když budeme pokračovat ve výkonech, jaké kluci předváděli v poslední době, tak se nemusíme bát nikoho. Hlavně mě potěšil Jirka Lehečka, jak se rozehrál po té tříměsíční pauze," řekl Navrátil. Ve Valencii se bude hrát na tvrdém povrchu. Domácí Španělsko by mělo nastoupit i se světovou trojkou Carlosem Alcarazem. Australany, kteří loni vyřadili Česko ve čtvrtfinále, Navrátil považuje za nejsilnější tým skupiny v čele s Alexem de Minurem a silným deblem. Francie má kvalitnější hráče, než měla loni Korea. "Myslím, že je to určitě nejtěžší skupina ze všech čtyř skupin. Ale myslím, že všechny týmy jsou hratelné," poznamenal. Bude nasazovat české hráče jinak než obvykle, protože Macháč v žebříčku ATP přeskočil Lehečku a stal se jedničkou. "Určitě je to změna. Člověk měl pár let zpátky jako prvního hráče Lehečku a pak se kluci střídali. Zatím si myslím, že je to tak v pořádku, ale uvidíme až po těch zápasech. Třeba s De Minaurem loni Jirka prohrál, teď s ním hrát nebude a bude s ním hrát Tomáš Macháč," přemítal Navrátil. Lehečka, který kvůli únavové zlomenině obratle přišel o Roland Garros, Wimbledon i olympijské hry, se vrátil na amerických betonech. Byl rád, jak to zvládl. "Pro mě bylo hlavní, že jsem byl schopen odehrát dva těžké turnaje po sobě. Odehrál jsem šest zápasů bez bolesti, to je pro mě nejdůležitější," pochvaloval si. Pozitivně hodnotil americkou šňůru také čerstvě devatenáctiletý Menšík. Benjamínek týmu věří, že Češi mohou ve Valencii znovu uspět. "Je to těžké, ale myslím si, že cesty tam jsou. Davis Cup je týmová soutěž, všichni máme kvalitu porazit kohokoliv," poznamenal. Češi zahájí daviscupový turnaj 11. září proti Španělsku, o den později se utkají s Austrálií a 14. září zakončí skupinu proti Francii. Dva nejlepší týmy se dostanou do vyřazovací fáze, která se uskuteční od 19. do 24. listopadu v Málaze.