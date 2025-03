Šwiateková čelí před bitvou s Muchovou bizarním obviněním. Jsou to nesmysly, hájí se

Nezáleží na tom, v jakém stavu a v jaké tenisové formě sem přijede. Jakmile Iga Šwiateková vstoupí na kurty Indian Wells, jde z ní strach. Letos dominuje s ještě větší grácií a na tiskové konferenci reagovala na některé hlášky kritiků. A to ji v osmifinále čeká česká rivalka Karolína Muchová.

Tenisový ráj uprostřed pouště v Indian Wells považuje třiadvacetiletá rodačka z Varšavy za druhý domov. Všude to zmiňuje, hýří úsměvy, cítí se skvěle.

Aby také ne, vždyť už tu dvakrát celý podnik vyhrála a i letos potvrzuje, že jí je jedno, kdo se proti ní na druhé straně kurtu postaví, každou tenistku nemilosrdně smete.

Letos to zatím odnesly Caroline Garciaová z Francie a Dajana Jastremská z Ukrajiny. Obě schytaly kanára a uhrály všehovšudy dva gamy.

A teď vyhlíží další soupeřku, o čtvrtfinále si to rozdá s Češkou Muchovou.

Ještě před tím na tiskové konferenci jí ale přece jen zamrzl úsměv na tváři, když dostala bizarní otázku: "Všichni mají tendenci si myslet, že za vaším úspěchem tady stojí pomalý povrch s vysokými odskoky. Nebo je toho víc, co vám tady pomáhá?"

Proti tomu se bývalá světová jednička ostře ohradila. "Je to nesmysl. Nikdy to není jen o povrchu. Taky bych mohla pálit míčky někam k plotu a na pomalejším povrchu nikdy nevyhrát," reagovala.

Pořadatelé před letošním ročníkem "pátého grandslamu" vyměnili povrch po 25 letech. Hráči si od toho slibovali, že bude o něco rychlejší, jak se na tvrdý povrch sluší, ovšem podle všeho se stal opak. Organizátoři podle některých ohlasů položili na kurty ještě drsnější materiál, který balony zastavuje.

"Přijde mi to podobné jako v předchozích letech, ale asi to o trochu víc skáče, což mé hře sedí. U mě je to víc vidět vzhledem k tomu, s jakým topspinem hraju, ale pořád to ještě musím na druhou stranu sítě zahrát," dodala Šwiateková.

Někteří hráči dokonce kurty v Indian Wells přirovnávají k antuce, a tak se novináři vyptávali aktuální světové dvojky i na to, zda se v Kalifornii cítí jako v Paříži, kde už ovládla čtyři grandslamy.

"Upřímně, nevím. Takhle se tenistka cítí tak třikrát do roka. Vždycky jsem tu stoprocentně koncentrovaná, našla jsem dobrý rytmus mezi zápasy. Přišla jsem na šťastný mix všeho, co funguje. Ale není to samo od sebe, je za tím pořád spousta práce," uvedla Šwiateková.