"Jsi podvodník." Procházka sportovně gratuloval Rusovi, přišla ale drsná reakce

Novým šampionem polotěžké váhy elitní soutěže UFC se stal ruský zápasník Magomed Ankalajev, který v neděli v Las Vegas porazil dosavadního brazilského vládce Alexe Pereiru. Když vítězovi přes sociální sítě gratuloval možný další vyzyvatel, Čech Jiří Procházka, dočkal se nečekaně ostré odpovědi.

Dominantní éra Alexe Pereiry skončila. Brazilský mistr byl dlouhodobým, zdánlivě neohroženým vládcem, který dokázal pás šampiona obhájit hned třikrát za sebou.

Nyní ale narazil. Po nevysvětlitelně matném výkonu prohrál po pěti kolech na body s Ankalajevem.

Na poměrně překvapivý výsledek reagoval Jiří Procházka, bývalý šampion této váhové kategorie, který v únoru dokázal v důležitém klání o udržení šance na budoucí titulový boj vyřídit Američana Jamahala Hilla.

"Gratuluji Ankalajevovi. Byl to krásný tlak. Většina lidí to asi neocení, ale máš pro tuto chvíli titul. Alexi, dáme si poslední taneček? A nebo mám lepší nápad. Co takhle jít přímo o titul?" napsal Procházka na sítě, čímž v podstatě poslal výzvu oběma bojovníkům.

Jenže novopečený dagestánský šampion reagoval negativně. A českého soupeře zasypal urážkami.

"Já si myslím, že jsi podvodník a strašně hodně chlapů si to zaslouží víc než ty. Ty musíš ještě předtím vyhrát nějaké zápasy," odpověděl Procházkovi a pod další příspěvek napsal, že je Čech příšerným bojovníkem.

I proto se aktuálně jeví reálněji možná titulová odveta právě mezi Pereirou a Ankalajevem.

"Pravděpodobně to tak bude," stručně odpověděl šéf UFC Dana White krátce poté, co Rusovi předával pás. Příliš nadšeně u toho nevypadal a ani další ohlasy na poslední titulový boj nejsou pozitivní.

Borci nepředvedli téměř nic atraktivního, Pereira se během pěti kol prakticky nedostal do zápasu. Jen vyčkával a nepodnikl žádný útok.

"Nebylo to snadné, ale co čekat, když váš soupeř pouze utíká. Tlak byl mou nejlepší zbraní a jsem rád, že se mi povedlo zvítězit," uvedl dvaatřicetiletý Ankalajev.