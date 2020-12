Švábi na zdech, matrace po mrtvých lidech. Hokejista popsal praktiky extrenéra sborné

Nastupovat pod jedním z nejuznávanějších hokejových trenérů vyžaduje pořádnou dávku sebezapření. O praktikách bývalého kouče sborné Olega Znaroka promluvil křídelník Maxim Pestuško.

Na mistrovství světa shrábl kompletní sadu medailí. Vyhrál olympiádu. Třikrát zdvihl nad hlavu Gagarinův pohár. Podle některých spekulací měl dokonce nakročeno do NHL.

Znarok získal takové renomé, že by pod ním podle nedávné ankety chtěla hrát pětina hráčů Kontinentální ligy. O praktikách ruského kouče přitom kolují peprné historky. Když pod ním mají hrát Češi, dopředu vědí, že je čeká "maso".

Vyprávět můžou Robin Hanzl, Jakub Petružálek nebo Rus Pestuško, jenž Znaroka zažil před sedmi lety v Dynamu Moskva.

Drsné seznámení proběhlo na tréninkovém kempu v běloruském Pinsku. "Nic takového jsem nikdy nezažil," vyprávěl v týdnu Pestuško deníku Sport-Express.

"Spali jsme na kovových postelích a matracích, kde už umřelo tak sedm lidí," pokračoval v nadsázce. "Po zdech lezli švábi. Byla to nějaká ubytovna pro studenty. Když v létě odjeli na prázdniny, přišli jsme my."

Někteří hráči jako kapitán Jurij Babenko či brankář Alexandr Jerjomenko už věděli, co je čeká, a tak se na cestu do Běloruska náležitě připravili. "Vyjeli z domova s plným kufrem jídla a vzali si taky vlastní polštáře. Já jsem první rok nebyl připravený," líčil Pestuško.

Později pochopil, že Znarok vyhledává nepohodlí záměrně, aby testoval charakter hráčů. Víceméně platilo, že kdo si stěžoval, po pár měsících v klubu skončil. Alespoň podle postřehů Pestuška.

Na anabázi v Pinsku nakonec vzpomíná vcelku rád: "Kdybych se teď se Znarokem setkal, zeptal bych se ho, jak k té ubytovně přišel. Všechno bylo blízko: stadion, posilovna, bazén. Perfektní. Pokud jde o jídlo a ubytování, to byl samozřejmě jiný příběh."

S Dynamem vyhrál Znarok dva tituly za sebou, v letech 2012 a 2013. Ve druhém případě slavil také Jakub Petružálek, který před necelými dvěma roky na svérázného trenéra zavzpomínal v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Měl pod sebou tým, který skvěle fungoval. Začátky byly ohromně těžké, klub má nastavená striktní pravidla, stále fungovala tréninková báza mimo město," líčil Petružálek.

"Lidé vidí, že jsem vyhrál Gagarinův pohár, ale čím jsem si tam prošel, to byla obrovská škola," pokračoval. "Nechci říkat, že byl Znarok nejlepší kouč, ale zpočátku jsem byl opravdu jako v Jiříkově vidění. Jakým způsobem se tam všechno dodržovalo, to bylo neuvěřitelné a nikde jinde jsem to nezažil."

Neústupná povaha však muži s nepřehlédnutelným knírem přinesla také problémy. Hlavně poté, co převzal Petrohrad, výkladní skříň ruského hokeje.

Bohaté mužstvo okamžitě dovedl ke Gagarinově poháru, ale protože nerad přijímá příkazy zvenčí, dostal se do sporů se svým šéfem Romanem Rotenbergem, synem mocného oligarchy Borise. Když Znarok, který má také lotyšské občanství, další rok dokráčel "jen" do semifinále, vedení ho odstavilo.

Nepomohlo ani čerstvé zlato z olympiády v Jižní Koreji a přízeň ruského prezidenta Vladimira Putina, s nímž si po finálové výhře telefonoval. Rotenbergové mají s vládcem Kremlu bližší vztah.

Znarok skončil coby hlavní kouč jak v Petrohradu, tak v reprezentaci, kde nově spadl do role konzultanta. "Udělal toho pro ruský hokej hodně, ale teď je psychicky vyčerpaný, měl hodně práce," vysvětloval nečekaný konec prezident ruského hokeje Vladislav Treťjak.

Nyní Znarok zvedá moskevský Spartak, kde cepuje také Čechy Robina Hanzla a Lukáše Radila.