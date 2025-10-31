Lední hokej

Mladá Boleslav i podruhé pod Hakenem uspěla, odnesl to Litvínov

ČTK Sport ČTK, Sport
před 25 minutami
Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 20. kole extraligy poslední Litvínov 3:2 a i ve druhém utkání pod dočasným hlavním koučem Petrem Hakenem uspěli. Bruslařský klub sice ztratil vedení 2:0, ale v čase 54:10 rozhodl Tomáš Mazura. Verva prohrála venku prohrála poosmé za sebou a celkově dvanáctou porážku z posledních čtrnáct duelů. Mladá Boleslav jí unikla už na rozdíl 11 bodů.
Matúš Sukeľ v dresu Litvínova
Matúš Sukeľ v dresu Litvínova | Foto: Michal Struž / HC Olomouc

Aktualizujeme.

20. kolo hokejové extraligy:

BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 33. Gríger (Buchtele, Skärberg), 43. Skärberg (Gewiese, Hradec), 55. Mazura (Křepelka, Moses) - 47. Hlava (O. Kaše, D. Kaše), 48. Jícha (Plutnar, Schmiemann). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Frodl, Hynek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 3411.

Mladá Boleslav: D. Furch - Křepelka, Pyrochta, F. Pavlík, Havlín, Gewiese, Skärberg, Bernad - Lakatoš, Gríger, Buchtele - Moses, Fořt, Mazura - Rekonen, Hradec, Indrašis - Lichtag, Malínek, Suchý. Trenér: Haken.

Litvínov: Čajan - Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Baránek, O. Baláž - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Maštalířský, M. Sukeľ, Koblasa - Čajkovič, Gut, Pištěk - Hännikäinen, Jícha, Jurčík. Trenér: Petr.

 
