Mladá Boleslav i podruhé pod Hakenem uspěla, odnesl to Litvínov

20. kolo hokejové extraligy:
BK Mladá Boleslav - HC Verva Litvínov 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Branky a nahrávky: 33. Gríger (Buchtele, Skärberg), 43. Skärberg (Gewiese, Hradec), 55. Mazura (Křepelka, Moses) - 47. Hlava (O. Kaše, D. Kaše), 48. Jícha (Plutnar, Schmiemann). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Frodl, Hynek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 3411.
Mladá Boleslav: D. Furch - Křepelka, Pyrochta, F. Pavlík, Havlín, Gewiese, Skärberg, Bernad - Lakatoš, Gríger, Buchtele - Moses, Fořt, Mazura - Rekonen, Hradec, Indrašis - Lichtag, Malínek, Suchý. Trenér: Haken.
Litvínov: Čajan - Plutnar, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Baránek, O. Baláž - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Maštalířský, M. Sukeľ, Koblasa - Čajkovič, Gut, Pištěk - Hännikäinen, Jícha, Jurčík. Trenér: Petr.