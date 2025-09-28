Výbuch Sparty. Liberec jí v poslední třetině nasázel tři góly

Sparta stejně jako v pátek v Mladé Boleslavi postrádala brankářskou dvojici Kovář - Kořenář, šanci opět dostal Michajlov z prvoligových Litoměřic. Záda mu tentokrát kryl junior Žbánek.
Úvod domácím ulehčil Aubrechtův faul a Chlapíkův gól v následné přesilové hře. Kapitán Sparty oslavil jubilejní 200. utkání v extralize i v dresu pražského klubu.
Další gól mohl přidat Shore, Kváču ale nepřekonal, stejně jako po individuální akci David Vitouch. Severočeši se výrazněji osmělili v útočném pásmu až v 9. minutě, Lencova střela ze slibné pozice skončila mimo branku.
Ráz utkání následně udávaly přesilové hry. V první liberecké početní převaze mohl na začátku druhé třetiny vyrovnat Procházka, Michajlov byl ovšem pozorný. Kváču zaměstnával zejména aktivní Chlapík, brankářská jednička Bílých Tygrů však potvrzovala skvělou formu.
V polovině utkání se na trestné lavici sešli Kousal s Pysykem za fauly v útočném pásmu, Liberec výhodu pět na tři dlouhou 82 vteřin využít nedokázal. Hostům nepomohl ani oddechový čas před začátkem přesilovky.
Kváča poté podržel hosty v dalším oslabení a ve 44. minutě Liberec vyrovnal. Pomohlo mu zaváhání Hrabíka i Michajlova, po kterém se prosadil Pytlík.
Stejný hráč se v 54. minutě postaral o obrat, když pohotově dorazil Zemanovu střelu od modré čáry, kterou sparťanský gólman jen vyrazil před sebe.
Sparta již vyrovnat nedokázala, neprosadila se ani při přesilovce povýšené o odvolání brankáře. Naopak třetí gól hostů přidal Sandberg.
V Brně rozhodl Sobotka
V úvodu zápasu Brna s Pardubicemi nevyužil ani jeden celek přesilovou hru, v nichž kralovaly obrany, které pak hrály prim i v dalším průběhu první třetiny. Šance se tudíž rodily na obou stranách velice těžko.
První možnost otevřít skóre měl v 6. minutě domácí kapitán Flek, po rychlém nájezdu z levého křídla se procpal před bránu, jenže Will jeho pokus zlikvidoval. Na druhé straně při ojedinělém přečíslení Dynama pálil Poulíček, ale trefil jen střed brány, kde byl připraven Stezka.
Kometa pak získala herní převahu, lépe bruslila a dostávala se před Willovu branku. Z důrazu před ní také vytěžila úvodní gól, když se ve skrumáži nejlépe zorientoval Zbořil a zametl puk do sítě.
Pardubice na přelomu první a druhé třetiny ubránily čtyřminutové oslabení, ale směrem dopředu dlouho hledaly recept, jak vyzrát na soustředěnou obranu Komety. Ve 30. minutě se to ojediněle povedlo Laukovi, který po jedné z mála chyb Brna pádil sám na Stezku, ale neproměnil.
Pardubicím se podařilo vyrovnat v závěru druhého dějství, jejich zvýšenou aktivitu korunoval tvrdou střelou Hájek. Na gól mu přihrál Roman Červenka a při druhém startu v sezoně si připsal první kanadský bod. To už Dynamu chyběl Sedlák, který musel odstoupit ze hry kvůli zranění ruky.
Úvod třetí třetiny se nesl ve snaze neudělat chybu. Do první šance se dostali Východočeši, ale Stezka ošemetnou situaci po akci Červenky a Sobotky vyřešil.
V této fázi utkání měli optickou převahu hosté. Více chodili před brněnského gólmana, jemuž vydatně pomáhali spoluhráči. S přibývajícím časem vzrůstal na obou stranách důraz na defenzivu a na případné brejky. K rozhodnutí v základní hrací době měl blízko domácí Pospíšil, jehož střelu Will chytil.
Duel došel do prodloužení, které ale mělo krátké trvání. Kousal našel po necelé půlminutě na útočné modré Sobotku, který nájezd na Stezku proměnil v bonusový bod pro Dynamo.
Motor jede
Litvínov podlehl Českým Budějovicím 3:6, připsal si doma čtvrtou porážku z pěti zápasů v sezoně a zůstává předposlední. Motor naopak venku vyhrál čtvrtý z pěti duelů, navázal na páteční domácí výhru nad mistrovskou Kometou Brno 8:0 a právě na ni ztrácí na druhém místě tabulky už jen bod. Shodně dvěma góly přispěli k úspěchu Jihočechů obránce Pavel Pýcha a dánský útočník Nick Olesen.
Třinec udolal na svém ledě Kladno 3:2 v prodloužení a vyhráli i čtvrtý domácí zápas. Svým druhým gólem v utkání rozhod Marian Adámek, který také asistoval u první trefy zápasu Martina Růžičky. Oceláři promarnili dvoubrankový náskok, o který je připravili členové elitního útoku hostů Tristan Nelson Robins a Daniel Audette.
Hradec Králové po virovém onemocnění a krátké zdravotní pauze zkraje týdne vyhrál i druhé utkání. Po pátečním vítězství 2:0 nad Litvínovem zvítězil 4:0 ve Vítkovicích. Brankář Stanislav Škorvánek podruhé za sebou vychytal čisté konto a už 143 minut nekapituloval.
Olomouc zvítězila nad Mladou Boleslaví 3:1. Hanáci dali v každé třetině po jedné brance, gólem a nahrávkou se pod úspěch podepsal útočník Viliam Čacho. Bruslaři se prosadili pouze jednou ve třetí části, kdy snížili na 1:2, naprázdno vyšli počtvrté za sebou.
Plzeň porazila v úvodním západočeském derby sezony Karlovy Vary 3:2 po nájezdech a připsala si třetí domácí výhru po sobě. Hosté sice rychle vedli, ale Indiáni stačili skóre ještě do první přestávky otočit. Po bezbrankové druhé třetině zajistil Energii prodloužení gólem ve 43. minutě Tomáš Redlich. Bod navíc nakonec získali hráči Škody, když díky dvěma proměněným nájezdům Matyáše Filipa, jenž se trefil i v základní době, ovládli rozstřel.
9. kolo hokejové Tipsport extraligy:
HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Branky a nahrávky: 3. Chlapík (M. Špaček, Krejčík) - 44. Pytlík, 54. Pytlík (Zeman, Šimek), 60. Sandberg. Rozhodčí: Barek, Květoň - Frodl, Zíka. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 11.718.
HC Kometa Brno - HC Dynamo Pardubice 1:2 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Branky a nahrávky: 15. A. Zbořil (Ferda, Gulaši) - 37. Hájek (Červenka, Gazda), 61. Sobotka (R. Kousal, Košťálek). Rozhodčí: Vrba, Stano (SR) - Rampír, Štěpánek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 7700 (vyprodáno).
HC Verva Litvínov - Banes Motor České Budějovice 3:6 (2:1, 1:4, 0:1)
Branky a nahrávky: 13. Gut (Czuczman), 20. Hännikäinen (Holmström), 28. Czuczman (Jícha, Maštalířský) - 10. Pýcha (J. Koláček, Cibulka), 22. Pýcha (J. Koláček), 30. Vráblík (M. Toman, P. Novák), 33. N. Olesen (M. Toman), 35. Kubík (Lantoši, Cibulka), 55. N. Olesen (Lantoši). Rozhodčí: Úlehla, Šindel - Ondráček, Hnát. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 3457.
HC Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 19. M. Růžička (Flynn, Marian Adámek), 34. Marian Adámek (A. Nestrašil, O. Kovařčík), 61. Marian Adámek (Flynn, L. Hudáček) - 37. Robins (Audette, T. Tomek), 56. Audette (Vigneault, M. Jandus). Rozhodčí: Pražák, Šír - J. Svoboda, Augusta. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 4837.
HC Vítkovice Ridera - Mountfield Hradec Králové 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 10. McCormack (Tamáši), 18. Pour (Kevin Klíma, Perret), 20. Nenonen (Melancon, Kevin Klíma), 50. Hašek (Bunnaman, Tamáši). Rozhodčí: Mejzlík, Ondráček - Blažek, Lhotský. Vyloučení: 6:1. Využití: 0:2. Diváci: 4356.
HC Olomouc - BK Mladá Boleslav 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 14. Fridrich (Navrátil, Čacho), 33. Matýs (Cosgrove, Krastenbergs), 60. Čacho (Kusko) - 51. Hradec (Lakatoš). Rozhodčí: Hradil, Cabák - Rožánek, Peluha. Vyloučení: 8:4. Bez využití. Diváci: 3928.
HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 3:2 po sam. nájezdech (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 6. Filip (J. Jeřábek, Schleiss), 18. V. Lajunen (Percy, D. Simon), rozhodující sam. nájezd Filip - 5. Egle (D. Moravec, Čihař), 43. T. Redlich. Rozhodčí: Hribik, Jaroš - Brejcha, Hynek. Vyloučení: 6:6, navíc Lev - J. Šír oba 5 min. Využití: 1:1. Diváci: 5146.
|1.
|Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2.
|České Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3.
|Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4.
|Karlovy Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5.
|Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6.
|Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7.
|Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8.
|Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9.
|Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10.
|Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11.
|Mladá Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12.
|Hradec Králové
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13.
|Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14.
|Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5