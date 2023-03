Vítkovice udolaly Brno 1:0 a výhra je dělí od semifinále, rozhodl Mueller

Hokejisté Vítkovic porazili v pátém zápase čtvrtfinále play off extraligy Brno 1:0 a jedna výhra je dělí od postupu do semifinále. O vítězství domácích rozhodl v 47. minutě americký útočník Peter Mueller, šesté čisté konto v sezoně a první v play off udržel Aleš Stezka. Vítkovice vedou 3:2 na zápasy a první šanci zajistit si postup budou mít v pondělí na ledě Brna.

Oba týmy nastoupily do zápasu bez potrestaných hráčů, domácích vynuceně chyběl obránce Kovář, hostům Holland. Hned v úvodu si Kometa i Vítkovice vyzkoušely hru v početní výhodě, využít ji však nedokázaly. Do první výraznější šance se dostal ve 14. minutě hostující Horký, jenž přešel před obránce Gewieseho, brankář Stezka si ale s jeho samostatným nájezdem poradil. Vzápětí se do podobné situace probíjel domácí Lakatoš, i díky bránícímu Ďalogovi však gólman Furch tolik práce neměl. Při Kundrátkově vyloučení si poté poradil i s brejkem Fleka. Zatímco v první části byly střelecky aktivnější Vítkovice, ve druhé třetině byla nebezpečnější Kometa. Kriegerův faul ale potrestat nedokázala. Do slibné šance se protlačil Strömberg, Stezka byl ale připraven. Ve 29. minutě poté reprezentační gólman vyrazil i střelu volného Okála, který tak nedokázal otevřít skóre. Hned po pár sekundách třetí třetiny se dostal do šance Krieger, Furcha však nepřekonal. Hosté následně nevyužili další přesilovku a již ve vyrovnaném počtu hráčů na ledě měl Stezka štěstí, když jej prostřelil Holík, puk ale skončil vedle pravé tyčky. Jako první se tak mezi střelce zapsal domácí Mueller, jenž zakončil samostatnou akci Fridricha, který projel celé kluziště. Vítkovice ožily, tlačily se do útoku a blízko další branky byl v 50. minutě Kalus. Jeho střela ale skončila na pravé tyči. Domácí to ale mrzet nemuselo, těsnou výhru dokázali udržet až do konce. Kometa nedokázala vyrovnat a vynutit si prodloužení ani v krátké power play. Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 5. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC Kometa Brno 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) Branka a nahrávky: 47. Mueller (Fridrich, Gewiese). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Rampír, Axman. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 9833 (vyprodáno). Stav série: 3:2. Vítkovice: Stezka - Grman, Mikuš, Raskob, Koch, J. Stehlík, Gewiese - Mueller, Krieger, Roberts Bukarts - Lakatoš, Dej, L. Krenželok - M. Kalus, Lindberg, Kotala - Lednický, Chlán, Fridrich. Trenér: Holaň. Brno: D. Furch - Kundrátek, Ďaloga, Ščotka, Kučeřík, Hrbas, Gulaši - Horký, Holík, Okál - K. Pospíšil, Kollár, Flek - Zembol, Boltvan, J. Ondráček - A. Zbořil, Strömberg, Zaťovič. Trenér: P. Martinec.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!