Superhvězdné trio končí. Vrchlabí už nebude spoléhat na Bednáře, Sýkoru ani Hlaváče

V týmu Vrchlabí po postupu do první hokejové ligy končí zkušený obránce Jiří Vašíček a ofenziva se už nebude opírat o trio Jaroslav Bednář, Petr Sýkora a Jan Hlaváč, přestože hvězdní útočníci by mohli Stadionu občas vypomoci. Na klubovém webu to uvedl sportovní manažer Jiří Jakubec.

"Pro celou naši organizaci znamená účast ve vyšší soutěži zcela zásadní posun k profesionalizaci ve všech ohledech," uvedl Jakubec. "Nečeká nás jednoduchá sezona. Stavíme úplně nový tým, který by měl být schopen obstát v Chance lize. Úzce spolupracujeme s pardubickým Dynamem, protože každá posila by měla být zároveň perspektivou i pro pardubický tým," doplnil šéf klubu. Cílem Vrchlabí bude bojovat o play off. Pro příští sezonu vedení nepočítá ani s řadou dalších hráčů. "U některých je to z výkonnostních důvodů a někteří mají život nastavený již jinak a nelze jej skloubit s profesionálním hokejem. Také změna partnerského klubu z hradeckého Mountfieldu na pardubické Dynamo si pochopitelně vynutí změny v kádru," řekl Jakubec. Bednář s kanonýrem Sýkorou v dresu Vrchlabí ovládli bodování soutěže, i s Hlaváčem si připsali dohromady za 103 odehraných utkání 197 bodů díky 87 gólům a 110 asistencím. "Jsou to hrající veteráni, kteří u nás předváděli vynikající hokej a dokazovali, že ze svého umění ztratili minimum. Bohužel ani jim se již nechce podstoupit tvrdou a velmi náročnou řeholi, kterou účast v Chance lize je," uvedl Jakubec. Bývalí reprezentanti proto s týmem již neabsolvují kompletní program. "Jsme s nimi ve spojení. A pokud budou pokračovat na úrovni druhé ligy, dohodneme se s nimi na možnosti střídavých startů," dodal Jakubec. Hlavním koučem Vrchlabí zůstává Václav Baďouček.