Lední hokej

Smolný úvod hokejové sezony: Čechy ve Švédsku srazily kuriózní góly

ČTK Sport ČTK, Sport
před 1 hodinou
Čeští hokejisté prohráli úvodní utkání Finských her i celé olympijské sezony v Ängelholmu s domácími Švédy 1:3. Jediný gól svěřenců kouče Radima Rulíka vstřelil Jakub Lauko. Brankář Josef Kořenář si v sedmém startu za národní tým připsal první porážku.
Česko - Švédsko (Finské hry)
Česko - Švédsko (Finské hry) | Foto: Johan Nilsson/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Čekání na první branku ukončil až ve 34. minutě Simon Ryfors. Na začátku třetí třetiny zvýšil Marcus Sylvegard. V čase 44:44 se prosadil Lauko, skóre uzavřel v 56. minutě Erik Brännström.

Úvodní třetina příliš vzruchu nenabídla a k vidění bylo jen osm střel mezi tyčky. Češi, které vedl v roli kapitána Sedlák, měli pouze dva pokusy.

Kořenář si připsal šest zákroků, ale hned několik z nich z kategorie výborných. Mužstvo podržel i během oslabení, když se zkraje šesté minuty nechal vyloučit Kurovský. Při obrovské šanci Sylvegarda mu parádním blokem pomohl Radim Zohorna.

Ve 12. minutě fauloval Asplund a také Rulíkův výběr si zahrál přesilovku, ale rovněž bez gólového efektu. Kořenář se vyznamenal ještě v 16. minutě, kdy pálil nebezpečně z kruhu Hägg.

Druhá dvacetiminutovka přinesla o poznání větší střeleckou aktivitu českého týmu, který ji vyhrál na střely na branku 8:4. Hned na jejím začátku Češi soupeře zmáčkli a Flekovi chyběl jen kousek k přesnějšímu zakončení zblízka.

Rozlet brzy přibrzdilo Sedlákovo držení. Švédové však zakončovali nepřesně, na konci oslabení je naopak hodně pozlobil Lauko. Již při hře v plném počtu neuspěl Kubalík.

Po polovině zápasu se neujala Ehnova teč, když výborně zasáhl opět Kořenář. Jenže o chvilku později zůstal na ledě před českou střídačkou ležet zraněný Cibulka, Švédové se dostali do přečíslení a Ryfors zužitkoval výbornou Larssonovu nahrávku. Cibulka odkulhal do šatny.

Hned v úvodních sekundách třetí části se řítil do šance Johansson, Kořenář ho však vychytal.

Seveřané přesto brzy odskočili do dvoubrankového vedení. Co se Sylvegardovi nepovedlo v úvodním dějství, napravil shodou okolností při trestu, který si odpykával právě Radim Zohorna. Dostal nabito na kruh a střelou bez přípravy propálil českého gólmana. Zohorna si odseděl jen 29 sekund.

Už ve 45. minutě však byl národní tým znovu na dostřel. Po výborné práci Kondelíka, který vypíchl puk zpoza vlastní branky vyjíždějícímu Heedovi, snížil Lauko.

Brzy poté se proti pravidlům provinil podruhé Sedlák. V přesilovce zasáhl při Ryforsově zakončení skvěle Kořenář. Pak ale Češi špatně vystřídali a Švédové měli k dispozici 65 sekund přesilovky pět na tři. Proti dobře bránícím hostům se však neprosadili.

Na konci 56. minuty pálil rozjetý Brännström. Poté, co Kořenářovi vypadl puk z lapačky, se k němu dostal znovu a jeho nahrávku před brankoviště nešťastně usměrnil Košťálek. Brzy poté následoval oddechový čas české střídačky a návrat na led se šesti bruslaři a prázdnou brankou. Skóre už se však nezměnilo.

V pátek si český tým v Ängelholmu ještě přes poledne zatrénuje, pak ho čeká přesun do hlavního dějiště turnaje Tampere. V sobotu bude čelit domácímu Finsku a den poté uzavře turnaj duelem se Švýcarskem.

Finské hokejové hry v Ängelholmu (Švédsko), první turnaj Euro Hockey Tour:

Švédsko - Česko 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 34. Ryfors (Larsson, Ehn), 42. Sylvegard (Heed, Ryfors), 56. Brännström - 45. Lauko. Rozhodčí: Hebeisen, Borga (oba Švýc.) - Lundgren, Nyqvist (oba Švéd.). Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Diváci: 5027.

Švédsko: Holm - Heed, Carlsson, Larsson, Brännström, Andersson, Hägg, Persson - A. Bengtsson, L. Johansson, Ehn - Frödén, Ryfors, Wingerli - Sörensen, J. de la Rose, Hugg - Sylvegard, Asplund, Hedqvist. Trenér: Hallam.

Česko: Kořenář - Košťálek, Kempný, Šimek, Cibulka, Ščotka, Hájek, Adámek, Pyrochta - M. Stránský, Sedlák, Kubalík - Flek, R. Zohorna, Chlapík - O. Beránek, Černoch, O. Kovařčík - Kurovský, Kondelík, Lauko. Trenér: Rulík.

 
Mohlo by vás zajímat

Telefonát, při kterém ho studil pot. Rittich rozebral chytání pod absolutní legendou

Telefonát, při kterém ho studil pot. Rittich rozebral chytání pod absolutní legendou

Nečekaný otřes v Bostonu. Pastrňák už dlouho není nejlepším střelcem týmu

Nečekaný otřes v Bostonu. Pastrňák už dlouho není nejlepším střelcem týmu

Ovečkin dal jako první hráč v NHL 900 branek. Uvidíme, kde se to zastaví, prohlásil

Ovečkin dal jako první hráč v NHL 900 branek. Uvidíme, kde se to zastaví, prohlásil
0:59

Ještě těžkopádnější než dřív, říkají i v Rusku. Ovečkin tápe, udivuje bizarním číslem

Ještě těžkopádnější než dřív, říkají i v Rusku. Ovečkin tápe, udivuje bizarním číslem
hokej sport Česká hokejová reprezentace Obsah Euro Hockey Tour

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
Plzeň - Fenerbahce 0:0. Viktoria trápí giganta, hosté ale nasadili další hvězdy
Fotbal

ŽIVĚ
Plzeň - Fenerbahce 0:0. Viktoria trápí giganta, hosté ale nasadili další hvězdy

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Fenerbahce Istanbul.
Aktualizováno před 27 minutami
Rada bezpečnosti zrušila sankce zavedené před lety na syrského prezidenta Šaru
Zahraničí

Rada bezpečnosti zrušila sankce zavedené před lety na syrského prezidenta Šaru

Rada bezpečnosti OSN schválila zrušení sankcí krátce před Šarovou cestou do Spojených států. V pondělí ho v Bílém domě přijme Donald Trump.
před 43 minutami

Symbol odporu proti Trumpovi. Hodil na federálního agenta sendvič, porota ho osvobodila

Soudní porota ve Spojených státech dnes za nevinného prohlásila bývalého zaměstnance ministerstva spravedlnosti, který v létě ve Washingtonu hodil sendvič na federálního agenta. Informovala o tom…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Smolný úvod hokejové sezony: Čechy ve Švédsku srazily kuriózní góly
Hokej

Smolný úvod hokejové sezony: Čechy ve Švédsku srazily kuriózní góly

Čeští hokejisté prohráli úvodní utkání Finských her i celé olympijské sezony v Ängelholmu s domácími Švédy 1:3.
Aktualizováno před 1 hodinou
Dril ať začne hned. Kyjev má prosbu ke klíčové posile ve válce
Zahraničí

Dril ať začne hned. Kyjev má prosbu ke klíčové posile ve válce

Kyjev je připraven vyslat personál do severské země okamžitě. Ukrajina se v říjnu předběžně dohodla se Švédskem, že nakoupí 100 až 150 gripenů.
Aktualizováno před 1 hodinou
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina
Zahraničí

ŽIVĚ
Přestaňte hrozit použitím jaderných zbraní, apeluje EU na Putina

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Trump chce připravit náhradní plán, pokud by soud označil jeho cla za nelegální
Zahraničí

Trump chce připravit náhradní plán, pokud by soud označil jeho cla za nelegální

Donald Trump chce připravit náhradní plán pro případ, kdy by Nejvyšší soud USA jako nelegální označil rozsáhlá cla na dovoz z řady zemí.
Další zprávy