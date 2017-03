Slovenská extraliga mění před play off pravidla. Prodloužení bude trvat až do rozhodnutí

před 21 minutami

Vedení slovenské Tipsport ligy prezentovalo novinky v pravidlech, které se dotknou již letošních vyřazovacích bojů. Tou nejzásadnější změnou je to, že zápasy bude od pátého duelu rozhodovat dvacetiminutové prodloužení tak, jak tomu je již delší dobu v Česku.

Bratislava - Pouhé dva dny před startem play off posvětilo vedení slovenské Tipsport extraligy změny v pravidlech. Ty se týkají především úpravy formátu prodloužení a posunu hracích dnů v případě rychlého rozhodnutí sérií.

Doposud se na Slovensku hrálo za nerozhodného stavu desetiminutové prodloužení, po kterém následovaly samostatné nájezdy. Letos však dochází k úpravám a od pátého zápasu v sérii budou prodloužení pokračovat až do rozhodnutí. Nastavovat se bude vždy dvacet minut.

"Tato změna může přinést extrémně dlouhé zápasy, což bude jistě zajímavé pro fanoušky. Věřím, že bufety na stadionech budou dobře zásobené a budou mít dostatek teplého čaje i párků pro diváky," řekl na úterní tiskové konferenci Richard Lintner, ředitel společnosti Pro-Hokej, která řídí nejvyšší slovenskou soutěž.

Prodloužení do pátého utkání se budou hrát čtyři na čtyři, od pátého zápasu pak klasicky pět na pět. "Může to znamenat vyšší zátěž pro hráče, což se může projevit i na výkonech. Mohla by to být výhoda pro lépe postavená mužstva," dodává. "Věřím, že tato novinka přinese vyšší návštěvnost na stadionech a překonáme tak čísla z minulých let."

Se zápasovými dny bude vedení soutěže hýbat

Druhá změna se týká herního kalendáře vyřazovacích bojů. V případě dřívějšího ukončení všech sérií se již nebude čekat na start další fáze dle předem stanovených termínů, ale dojde k úpravě harmonogramu. "Týmy budou mít minimálně dva a maximálně tři dny oddych, pak se bude znovu hrát," vysvětluje Lintner.

"Cílem je odstranit dlouhé pauzy mezi jednotlivými sériemi play off," přiznal. Nejzazší datum sedmého finálového utkání připadá na 28. dubna, avšak díky posunům je pravděpodobné, že šampión bude znám již dříve.

Návštěvnost na slovenských stadionech letos vzrostla. Zápasy základní části vidělo v průměru 1935 diváků, což je zhruba o šedesát více než loni. Vyřazovací část začne ve čtvrtek 16. března. Banská Bystrica bude jako vítěz základní části hostit Nové Zámky, obhájce titulu z Nitry přivítá Poprad. Dalšími čtvrtfinalisty jsou Košice, Martin, Žilina a Zvolen.

autor: Lukáš Caha | před 21 minutami

Související články