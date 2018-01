Sedlák pomohl dvěma asistencemi k výhře Columbusu. Nerozdávám šílené přihrávky, smál se český centr

před 1 hodinou

Hokejový útočník Lukáš Sedlák se podílel v úterním utkání NHL dvěma asistencemi na výhře Columbusu 2:1 v Dallasu a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

New York - Dallas se ujal v úvodu poslední třetiny vedení, ale Columbus během 78 sekund otočil skóre dvěma zásahy Olivera Bjorkstranda. V obou případech si připsal asistenci Sedlák díky skvělé obranné práci ve vlastním pásmu.

Nejprve po střele Tylera Seguina posunul kotouč obětavým zákrokem v pádu z nebezpečné zóny k mantinelu, odkud vyslal Matt Calvert na zteč Bjorkstranda. Při druhé gólové akci zastavil český útočník u hrazení pronikajícího Mattiase Janmarka a vybojovaný puk přihrál Seth Jones do protiútoku hrdinovi zápasu.

"Vždycky, když hraje se mnou, tak mu říkám, ať střílí, protože vím, jak nebezpečnou střelu má. Dneska to ukázal," řekl Sedlák o Bjorkstrandovi, který se prosadil pokaždé přesnou ranou z pravého kruhu.

"Celkově jsme předvedli dobrý týmový výkon, který podpořil několika výbornými zákroky Bob (gólman Sergej Bobrovskij). Každý ale hrál dobře a moc jsme jim toho nepovolili," konstatoval český centr.

Třetí formace Columbusu zastoupila zraněné klíčové hráče (Cama Atkinsona, Brandona Dubinského a Alexe Wennberga) a zařídila, že tým po třech prohrách zvítězil. Zároveň Blue Jackets odčinili předchozí propadák 0:5 s Tampou Bay, po kterém Sedlák řekl, že on sám musí hrát lépe. To se mu povedlo.

"Minule jsme se po prvním gólu rozsypali, dnes jsme odpověděli správně a dali dva góly. Hráli jsme s odhodláním přerušit sérii proher a cítil jsem, že hrajeme dobře," řekl Sedlák, který měl před utkáním bilanci čtyř gólů a jedné přihrávky.

"Moc bodů v této sezoně nemám, jsem za dnešní asistence rád. Snažím se pořád hrát svou hru, nikdy jsem nebyl hráčem, který by rozdával šílené přihrávky," dodal.

Vladimír Sobotka pomohl St. Louis gólem porazit New Jersey 3:2 po nájezdech. V závěru prostřední třetiny poslal Blues tečí podruhé v utkání do vedení, ale New Jersey zásluhou Taylora Halla brzy vyrovnalo.

V rozstřelu uspěli v dresu Blues Brayden Schenn a Vladimir Tarasenko, zatímco gólman Carter Hutton kryl oba pokusy. "Naším nejlepším hráčem byl brankář, byl to jeho zápas," řekl Sobotka a vyzdvihl zejména Huttonův zákrok v prodloužení proti Markusi Johanssonovi.

David Pastrňák přispěl přihrávkou k vítězství Bostonu 5:1 na ledě New Yorku Islanders. S patnácti góly nejlepší český střelec v soutěži sbírá v posledních deseti utkáních jen asistence a proti Islanders vypracoval v padesáté minutě uklidňující gól na 3:1.

Havířovský rodák vybojoval na útočné modré čáře puk a v přečíslení dva na jednoho ideálně nahrál Bradu Marchandovi, který akci zakončil do odkryté branky.

Pittsburgh rozhodl o výhře 5:1 na ledě Philadelphie v rozmezí 30. až 34. minuty, kdy odskočil z bezgólového stavu na 4:1. Jediná branka domácích padla s přispěním Radka Gudase, jehož střelu tečoval Jordan Weal. Od úvodu třetí třetiny se v brankovišti Flyers objevil poprvé od 28. listopadu Michal Neuvirth, který dlouho nechytal kvůli zranění, a inkasoval jednou z jedenácti střel.

"Zápas mi nevyšel, ale to si, myslím, může říct o sobě každý z nás," uvedl gólman Brian Elliott, který dostal čtyři góly ze 14 střel. Nejproduktivnější Čech v soutěži Jakub Voráček nebodoval ve třetím z posledních čtyř utkání.

Nováčkovský tým Vegas opět potvrdil, že není náhodou nejlepším celkem Západní konference. I díky 27 zásahům Marka-Andreho Fleuryho porazil Nashville 3:0 a připsal si osmou výhru za sebou. Anaheim bez Ondřeje Kašeho uspěl 5:0 ve Vancouveru. Kvůli nemoci chyběl Radim Vrbata potřetí v řadě Floridě, která prohrála v Minnesotě 1:5.

Výsledky NHL:

Toronto - Tampa Bay 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Branky: 32. Paquette, 37. Killorn. Střely na branku: 29:36. Diváci: 19.344. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Killorn, 3. Sergačov (všichni Tampa Bay).

NY Islanders - Boston 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Branky: 10. Eberle - 9. Heinen, 29. Bergeron, 50. Marchand (Pastrňák), 56. Schaller, 58. Acciari. Střely na branku: 26:38. Diváci: 11.878. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Heinen, 3. Backes (všichni Boston).

Philadelphia - Pittsburgh 1:5 (0:0, 1:4, 0:1)

Branky: 31. Weal (Gudas) - 30. Kessel, 32. Reaves, 32. Sheary, 34. Kühnhackl, 55. Oleksiak. Střely na branku: 28:25. Michal Neuvirth (Philadelphia) odchytal 20 minut, inkasoval jeden gól z 11 střel a úspěšnost zásahů měl 90,9 procenta. Diváci: 19.558. Hvězdy zápasu: 1. Reaves, 2. Kühnhackl, 3. Oleksiak (všichni Pittsburgh).

Carolina - Washington 4:5 v prodl. (1:2, 1:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 6. a 32. V. Rask, 46. E. Lindholm, 48. Teräväinen - 53. a 62. Ovečkin, 7. Chiasson, 13. Smith-Pelly, 29. Orlov. Střely na branku: 38:26. Diváci: 11.989. Hvězdy zápasu: 1. V. Rask (Carolina), 2. Ovečkin, 3. Smith-Pelly (oba Washington).

Montreal - San Jose 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky: 37. A. Shaw - 40. a 42. Meier, 13. J. Thornton, 32. Vlasic. Střely na branku: 31:33. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Vlasic, 2. Meier, 3. Burns (všichni San Jose).

St. Louis - New Jersey 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 13. Tarasenko, 39. Sobotka, rozhodující sam. nájezd B. Schenn - 33. Hischier, 42. T. Hall. Střely na branku: 29:26. Diváci: 18.324. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. Tarasenko (oba St. Louis), 3. Hischier (New Jersey).

Minnesota - Florida 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky: 15. a 22. Cullen, 35. a 38. E. Staal, 57. Coyle - 44. Huberdeau. Střely na branku: 41:26. Diváci: 19.029. Hvězdy zápasu: 1. Cullen, 2. E. Staal, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).

Dallas - Columbus 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Branky: 41. D. Shore - 45. a 47. O. Bjorkstrand (na obě Sedlák). Střely na branku: 22:26. Diváci: 17.235. Hvězdy zápasu: 1. O. Bjorkstrand (Columbus), 2. J. Klingberg (Dallas), 3. Sedlák (Columbus).

Colorado - Winnipeg 3:2 v prodl. (0:0, 2:0, 0:2 - 1:0)

Branky: 28. MacKinnon, 32. Rantanen, 65. E. Johnson - 41. a 60. Wheeler. Střely na branku: 26:44. Diváci: 13.058. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Wheeler (Winnipeg), 3. E. Johnson (Colorado).

Edmonton - Los Angeles 0:5 (0:0, 0:1, 0:4)

Branky: 44. a 59. D. Brown, 35. Andreoff, 42. Lewis, 45. A. Kempe. Střely na branku: 32:33. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Gáborík, 3. Doughty (všichni Los Angeles).

Vancouver - Anaheim 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Branky: 1. Henrique, 14. Rakell, 25. Getzlaf, 41. Vermette, 48. D. Grant. Střely na branku: 31:27. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. R. Miller, 2. Manson, 3. Getzlaf (všichni Anaheim).

Vegas - Nashville 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 33. R. Smith, 34. Theodore 58. Marchessault. Střely na branku: 31:29. Diváci: 18.171. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury, 2. R. Smith, 3. Theodore (všichni Vegas).