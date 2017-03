před 48 minutami

Favorizovaný Petrohrad zvítězil v úvodním utkání semifinále play off Kontinentální hokejové ligy nad Jaroslavlí 5:4 v prodloužení, přestože ještě pět minut před koncem základní hrací doby prohrával 2:4. Do prodloužení poslal zápas v čase 59:50 finský centr Jarno Koskiranta, který prostřelil gólmana Alexandra Sudnicina a připsal si druhou trefu v utkání. Hrdinou úvodního duelu série se stal švédský útočník Patrik Hersley, který začínal sezonu v týmu Jaroslavle. V 73. minutě vystřelil z levého kruhu Nikita Gusev, puk se otřel o Hersleyho a zapadl do branky. Švédský útočník zakončil utkání s bilancí dvou branek a dvou asistencí.

Semifinále play off Kontinentální hokejové ligy:

Západní konference - 1. zápas:

Petrohrad - Jaroslavl 5:4 v prodl.

autor: ČTK | před 48 minutami

