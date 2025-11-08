Lední hokej

Jak to mohl nedat? NHL v údivu, hvězda selhala před prázdnou bránou

před 44 minutami
Má pověst jednoho z nejtechničtějších hokejistů své generace. I on však může ve zdánlivě jednoznačné situaci selhat. V utkání v noci na sobotu netrefil Patrick Kane prázdnou bránu.
Patrick Kane před prázdnou bránou
Patrick Kane před prázdnou bránou | Foto: YouTube

Detroit domácí zápas proti Rangers prohrál 1:4. Vše ale mohlo být jinak, kdyby Kane, 36letý veterán ve službách Red Wings, proměnil v polovině duelu za stavu 1:2 tutovku. 

Kane nejdřív při jízdě do útočného pásma zachytil riskantní rozehrávku vyjetého brankáře Jonathana Quicka a pak se zdálo, že puk navzdory vracejícím se soupeřům uklidí do brány. On, jeden z nejlepších hokejistů planety v práci s holí.

"Kdybych si mohl vybrat jednoho hráče, který by v takové situaci dostal puk, tak bych to byl Patrick Kane," prohlásil trenér Detroitu Todd McLellan.

I mistr svého řemesla však může selhat. Kane si rychle připravil kotouč před brankovou čáru, ale zasunout ho nestihl. V poslední chvíli mu totiž zablokoval hokejku heroicky se vracející Quick, další slavné jméno amerického hokeje. O zbytek se postarali dojíždějící hráči Rangers.

Internet následně zaplavily záběry z pozoruhodné akce či momentky Kanea stojícího s pukem před brankovou čárou. 

Jednu takovou momentku zveřejnil i Peter Baugh z webu The Athletic. "Tenhle puk neskončil v bráně," napsal s údivem na síti X.

Kane nastoupil po zranění v horní části těla a nebodoval. V aktuální sezoně má zatím na kontě šest startů se zápisem 2+3. Red Wings s 18 body v 15 kláních patří k lepším týmům vyrovnané Východní konference.

Neskutečné návyky, zírají v zámoří. Český talent dává lekce, připomíná hvězdu NHL

Vladimír Dravecký
 
