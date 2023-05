Palát patřil mezi hvězdy rozuzlení. New Jersey vyřadilo Rangers jasnou výhrou

Útočník Ondřej Palát v sedmém zápase prvního kola play off NHL dvěma asistencemi přispěl New Jersey k postupové výhře 4:0 nad NY Rangers. Gólman Akira Schmid kryl všech 31 střeleckých pokusů a udržel druhou nulu v aktuálním play off. Devils se do druhého kola prodrali poprvé od roku 2012.

New Jersey v polovině zápasu poslal do vedení Michael McLeod, jenž v oslabení využil perfektní práce Ondřeje Paláta. Český forvard při napadání obral o puk rozehrávající dvojici Adam Fox, Chris Kreider, šikovně se proháčkoval od mantinelu a předložil puk volnému McLeodovi. Ten si sám před gólmanem Igorem Šesťorkinem poradil náramně. Vyhnul se mu bekhendovou kličkou a trefou do odkryté části branky otevřel skóre. Druhou nahrávku si Palát schoval do 55. minuty. V obranném pásmu přistrčil puk rozjetému Jacku Hughesovi, ten v přečíslení tři na jednoho na nabil Eriku Haulovi a finský útočník svým čtvrtým gólem v play off zvýšil na 3:0. Ještě před Haulou se prosadil Tomáš Tatar a skóre trefou do opuštěné branky uzavřel Jasper Bratt. Palát k prvnímu postupu Devils po 11 letech pomohl pěti body a v dosavadním průběhu play off je třetím nejproduktivnějším hráčem New Jersey. 1. kolo play off NHL: Východní konference - 7. zápas: New Jersey - NY Rangers 4:0 (konečný stav série 4:3) Branky: 30. M. McLeod (Palát), 36. Tatar, 55. Haula (Palát), 57. Bratt. Střely na branku: 24:31. Diváci: 17.241. Hvězdy zápasu: 1. Schmid, 2. Palát, 3. M. McLeod (všichni New Jersey). Konečný stav série: 4:3.

