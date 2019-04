Kapitán sestup Slováků obrečel, trenér přiznal, že asi měli příliš velká očekávání

před 1 hodinou

Slovenští hokejisté na MS do 18 let 2019 | Foto: Juniorský hokej, Ronald Hansel

Na šampionát přijeli s cílem dostat se do čtvrtfinále, v lepším případě se pokusit při dobré formě zabojovat o některou z medailí. Místo toho slovenští hokejisté do 18 let musejí polykat hodně hořkou pilulku v podobě sestupu do nižší divize, což před turnajem nikdo neočekával. Slováci nezvládli rozhodující třetí souboj o udržení se Švýcarskem a po osmi letech opouštějí elitní skupinu MS.

Po nedělní druhé porážce se Švýcarskem (3:6) a vypadnutí z elitní skupiny byla ve slovenském táboře nálada na bodě mrazu. "Těžko se mi nyní hledají slova. Nálada není dobrá a všechny nás to mrzí. Neodehráli jsme totiž špatný zápas. Měli jsme puk více na hokejkách, vytvořili jsme si dost příležitostí, jenže jsme neuměli dát góly a soupeř trestal každou naši chybičku," popisuje hlavní kouč slovenské osmnáctky Viliam Čacho.

Slováci v rozhodujícím třetím zápase bitvy o udržení proti Švýcarsku ani jednou nevedli. Zlom přišel na konci druhé třetiny. "Za stavu 2:2 jsme měli hodně příležitostí, ale Švýcaři dobře bránili. Blokovali naše střely, nebo jsme netrefili branku," kroutí hlavou slovenský lodivod. Na začátku třetí části Slováci chtěli co nejrychleji srovnat, místo toho znovu inkasovali. "Už to bylo hodně těžké. Hodně jsme chtěli, bohužel puky odskakovaly na jejich hokejku. Když už zápas takhle vypadal, byla na naší straně vidět velká nervozita i frustrace hráčů," dodal.

Kde viděl zlom celého turnaje? "První tři zápasy (proti Rusku, USA a Švédsku - pozn. red.) byly extrémně těžké. Tahle tři mužstva hrají o medaile. Pak už jsme potřebovali vyhrát. Proti Lotyšsku jsme to nedali a mužstvo upadlo do špatné situace," myslí si. "Udělali jsme hodně individuálních chyb. Dominik Sojka byl naším nejlepším hráčem, ale od ostatních jsem očekával, že to budou tahat a více se prosazovat. Možná měli sami hráči příliš velká očekávání, v prvních zápasech nebodovali a sami sebe ukopali dole," zamýšlí se.

Týmu nejvíce chyběla větší produktivita. "Hraje se na góly, které jsme nedali, a vypadli jsme. Mrzí nás to i kvůli ročníku 2002, který bude muset zabrat a vyškrábat se zase nahoru," povídá zklamaně. "Věřím, že se poučí, příští rok budou lídry týmu a mistrovství zvládnou. Doufám, že sestup pro nás bude znamenat i zvýšení motivace, abychom byli co nejdříve zpět mezi elitou. Patříme tam a věřím, že ročník 2002 postoupí zpátky," přeje hodně štěstí nástupcům letošní osmnáctky hlavní trenér té letošní.

Slovenský kapitán sestup oplakal

Ani jeho svěřenci nehledali po sestupu výmluvy. Podle svých slov byli Slováci opravdu na světovém šampionátu ve Švédsku nejhorší. "Pokud jsme desátí, tak to tak asi bude. Musíme si sáhnout do svědomí a uvědomit si, že hrajeme za Slovensko a nikoliv za sebe. Naše ega jsou moc vysoko, musíme jít s nimi trochu dolů. Nejsme takoví hráči, jací si všichni myslíme, že jsme," zlobil se na všechny hráče včetně sebe útočník Jozef Haščák, který se při porážce 3:6 trefil dvakrát.

Se slzami v očích přišel do mixzóny na stadionu Umea také slovenský kapitán Oliver Turan. "Pro nás je to velké zklamání. Vůbec jsme před turnajem nečekali, že by se něco takového mohlo stát. Měli jsme úplně jiné cíle, ale tahle prohra to celá podtrhla," povzdechl si. "Nedokázali jsme ani jeden zápas odehrát po šedesát minut kvalitně. Stále byly v naší hře pasáže, kde jsme hráli parádně, a najednou přišly pasáže s množstvím chyb," ohlíží se ještě jednou za celým šampionátem.

Slovenský hokej zažil poslední dubnovou neděli roku 2019 opět jeden z nejčernějších dnů své historie. Příští rok si slovenští hokejisté do 18 let zahrají na MS I.A divize v Kazachstánu. Zdali však postoupí, neví ani sám Turan. "Bude to velmi náročné pro další kategorie. Nebude lehké se dostat nazpět, uvidíme," uzavírá.