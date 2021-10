Zacha přispěl gólem k výhře New Jersey, Faksa už vede českou produktivitu

Na 18 let do věznice se zvýšenou ostrahou poslal ve středu Krajský soud v Plzni dvacetiletého Karla Pastora za loňskou vraždu v Krásném Lese na Karlovarsku. Podle soudu vnikl vybaven golfovou holí do nezamčeného objektu a do soukromých prostor jednašedesátiletého muže, bodl ho nezjištěnou zbraní do pravé strany krku, ukradl mu z peněženky nejméně 110 eur a 1000 korun a utekl. Zraněný muž po pěti dnech na následky bodnutí zemřel v krajské karlovarské nemocnici. Obžalovanému hrozilo 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest.

Pastor se k žalovanému skutku z loňského 20. srpna nepřiznal. U soudu odmítl vinu za vraždu, dál ale vypovídat nechtěl. Promluvil pouze v přípravném řízení na policii, kde přiznal, že šel do domu ke staršímu Němci krást, protože předpokládal, že má hodně peněz. V jeho domě ale prý potkal jiného muže, který pak vyskočil z okna. Poznal ho prý podle očí, byl to jeho strýc, řekl na policii Pastor.

Soud jeho strýce vyslechl. Podle soudce mimo jiné senát sledoval vzájemný oční kontakt a chování obžalovaného a jeho strýce, ale tvrzení obžalovaného neuvěřil. Nepotvrdily to ani žádné další důkazy - strýce v malé klidné obci neviděli žádní svědci, ani tam jeho přítomnost nepotvrdily údaje od mobilního operátora.