Ani dva góly Kulicha nestačily, Sabres podlehli Pittsburghu v prodloužení

Stejným výsledkem, jen až po samostatných nájezdech, zvítězil Winnipeg nad Calgary, v jehož dresu si dvě asistence připsal Adam Klapka. Přihrávku zaznamenal i bývalý útočník pražské Sparty David Tomášek, ani on se ale z výhry neradoval. Edmonton prohrál s Vancouverem 2:3 v prodloužení.
Kulich v čase 27:42 dorazil za Tristana Jarryho střelecký pokus Alexe Tucha a poslal Buffalo do vedení 2:1. Další trefu přidal v 35. minutě poté, co Tuchovu střelu střídající brankář Sergej Murašov také jen vyrazil a jednadvacetiletý český talent jednoduše skóroval.
Vedení 4:2 ale hostům nestačilo a obrat obstaral hvězdný Sidney Crosby. V 54. minutě vyrovnal a pouhých devět sekund po zahájení prodloužení rozhodl.
Klapka se podílel na obou gólech Nazema Kadriho a byly to jeho první body v přípravě. Po druhé trefě kanadského útočníka vedli Flames v úvodu druhé třetiny 4:1, ale hostům se povedl obrat.
Po Tomáškově přihrávce vyrovnal Kasperi Kapanen ve Vancouveru na 1:1 a kanonýr Leon Draisaitl poté poslal Oilers i do vedení, ale skóre otočili i domácí. Prodloužení ukončil Conor Garland.
Přípravné zápasy před NHL:
Pittsburgh - Buffalo v prodl. 5:4 (1:0, 1:4, 2:0 - 1:0)
Branky: 54. a 61. Crosby, 9. Tomasino, 34. Brunicke, 47. Rakell - 28. a 37. Kulich, 24. Thompson, 31. Zucker.
Calgary - Winnipeg 4:5 po sam. nájezdech (3:1, 1:1, 0:2 - 0:0)
Branky: 8. a 25. Kadri (na obě Klapka), 12. Gridin, 18. Hanley - 16. Fleury, 27. Nyquist, 44. Iafallo, 53. Ford, rozhodující sam. nájezd Pearson.
Chicago - Minnesota 2:3 (2:0, 0:3, 0:0)
Branky: 7. Nazar, 11. Foligno - 23. Tarasenko, 30. Eriksson Ek, 39. Hartman.
Vancouver - Edmonton 3:2 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 1:0)
Branky: 20. a 46. Lekkerimäki, 62. Garland (Hronek) - 34. Kapanen (Tomášek), 37. Draisaitl.
Vegas - San Jose 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky: 48. Holtz - 2., 47. a 58. Cardwell, 37. Afanasjev.