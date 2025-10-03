Lední hokej

"Nikdo není tak zajímavý jako on." České posile věští i místo vedle superhvězdy

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 4 hodinami
Vynechal poslední mistrovství světa, aby doléčil pochroumané tělo a zabojoval o místo v zámořské NHL. Teď se zdá, že dobře udělal. Český útočník David Tomášek v přípravném kempu Edmontonu ukazuje, co dokáže "neznámý" Evropan, a má velkou šanci zahájit sezonu v základní sestavě.
David Tomášek v dresu Edmontonu v přípravě na sezonu NHL 2025/26
David Tomášek v dresu Edmontonu v přípravě na sezonu NHL 2025/26 | Foto: Reuters

Hvězda české extraligy, reprezentant na MS a nakonec nejužitečnější hráč švédské ligy. Tomášek si v Evropě nepopiratelně udělal jméno.

Do zámoří ale poté, co v dubnu podepsal s Edmontonem jednocestnou roční smlouvu na 1,2 milionu amerických dolarů, přišel bez zvláštních poct. Jako nedraftovaný útočník, který nemá nic jistého.

V přípravném kempu však 29letý Čech zaujal natolik, že mu zámořská média věští stálé místo v hlavním týmu.

"Tomášek je velký a šikovný hráč, který se jeví jako silný adept na pozici ve třetí lajně nebo i výše. Má měsíc na to, aby před návratem Zacha Hymana do sestavy předvedl své kvality, ale pozornost trenéra už evidentně upoutal, protože hraje ve třetím útoku a trénuje s první přesilovkovou formací," napsal deník Edmonton Journal.

Ve čtyřech přípravných zápasech, do nichž před nemocí naskočil, sice Tomášek posbíral jedinou asistenci, ale kouč Kris Knoblauch ho - stejně jako další nováčky - hájil tím, že si na NHL potřebuje zvyknout. 

"Jde hlavně o tempo hry - nemáte tady tolik času na rozehrávku," vysvětlil. A nezapomněl dodat, čím ho Čech zaujal: "Jen velmi málo hráčů dokáže skórovat z dálky, u něj bych ale podle toho, jak střílí, řekl, že to občas zvládne."

Centr, nebo křídlo?

Otázkou zůstává, ze kterého útočného postu bude Tomášek pálit. Hlavně o tom se teď diskutuje.

"Pokud jde o forvardy, kteří by se měli dostat do hlavního týmu, nikdo není tak zajímavý jako on. Obestírá ho hodně neznámého, alespoň na této straně Atlantiku," okomentoval pražského rodáka online deník The Athletic.

Předpověděl nicméně, že s absencí Hymana, který se stále zotavuje po operaci zápěstí, a při předpokládaném návratu Vasilije Podkolzina by měl Tomášek začít sezonu jako centr třetí lajny s Adamem Henriquem a Mattem Savoiem.

Ačkoliv český útočník hrál i na křídle, z poslední doby je zvyklý právě na střed útoku. Nastupoval tam ve švédském Färjestadu nebo na předposledním, zlatém MS.

Generální manažer Färjestadu Rickard Wallin se však zamyslel, zda by Tomáškovi, kterého považuje za "komplexního ofenzivního hráče", nebylo v NHL - alespoň zpočátku - lépe na křídle, kde by ho nebrzdilo tolik defenzivních úkolů.

Už teď toho česká posila musí řešit hodně. Užší kluziště, rychlejší tempo hry, nové prostředí. "A jako starší hráč to máte trochu těžší, protože vám nedají tolik času na rozkoukání jako mladším klukům," poznamenal Wallin.

Web The Athletic tak přišel s alternativním scénářem, v němž Tomášek figuruje na pravém křídle druhé lajny vedle hvězdného centra Leona Draisaitla a Podkolzina.

"Nejlepší způsob, jak Tomáškovi poskytnout kvalitní ofenzivní příležitosti, je postavit ho na křídlo," dodal k variantě novinář Daniel Nugent-Bowman.

