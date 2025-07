Florida začne doma proti Chicagu. Americkou sezonu NHL odstartují tři duely

Nový ročník NHL začne v zámoří v úterý 7. října. Na programu budou během noci na středu SELČ tři zápasy.

Florida vyvěsí ke stropu haly plaketu připomínající další triumf ve Stanley Cupu před utkáním proti Chicagu, úvodní večer nabídne také souboje New York Rangers s Pittsburghem a Colorada s Los Angeles. Liga o tom informovala dnes na webu.

Právě duel Panthers s Blackhawks bude zápasem, kde bude úvodní buly vhozeno nejdříve. Florida tak otevře novou sezonu, tu uplynulou uzavřela v domácí Amerant Bank Areně výhrou nad Edmontonem 5:1 a po výsledku 4:2 na zápasy mohla slavit úspěšnou obhajobu Stanleyova poháru.

Přispěli k ní také útočník Tomáš Nosek a brankář Vítek Vaněček. Zatímco Nosek v klubu po podpisu nového kontraktu pokračuje,

Vaněček bude nově chytat za Utah. Ještě před polovinou srpna si ale každý z nich užije den se Stanley Cupem v Česku.

Jako druhý začne duel ve slavné Madison Square Garden a bude hodně pikantní pro domácího kouče Mikea Sullivana, který v letech 2016 a 2017 dovedl Penguins k celkovému triumfu

Ovšem poté, co klub letos nepostoupil potřetí za sebou do play off, v Pittsburghu koncem dubna skončil. Jen o pár dnů později ho hlavním koučem jmenovali Rangers. Novou kapitolu načne právě proti bývalému zaměstnavateli.

Loni odstartovala dlouhodobá fáze elitní soutěže v Praze dvěma duely Buffala s New Jersey. Tentokrát se v Evropě odehrají zápasy mezi Nashvillem a Pittsburghem. Naplánované jsou na 14. a 16. listopadu do Stockholmu.

Dva duely se budou hrát pod širým nebem: 2. ledna na ploše baseballového LoanDepot Parku v Miami proti sobě nastoupí hráči Floridy a newyorských Rangers.

Na multifunkčním Raymond James Stadium, kde jsou doma hráči klubu amerického fotbalu Tampa Bay Buccaneers, se 1. února utkají hokejisté Tampy Bay a Bostonu.

Kompletní program základní části celkově 109. ročníku (108. hraného) zveřejní NHL ve středu. Naposledy se v ní odehraje 1312 zápasů. Od sezony 2026/27 bude hrát každý z klubů nově 84 utkání namísto dosavadních 82.