Že tu je Nečas nešťastný? Není to pravda. Lepší ho podepsat než vyměnit, říká novinář

Hokejové Colorado pokračuje v podepisování hráčů. Český útočník Martin Nečas, jemuž na konci nadcházející sezony vyprší smlouva, mezi nimi ale není a nadále se spekuluje o jeho výměně. Byť v jiném světle než před pár týdny.

V červnu přinesla kanadská stanice Sportsnet překvapivou informaci, že Nečasovi nové působiště úplně nesedlo.

"Panoval dojem, že Nečas nebyl ze svého působení v Coloradu úplně nadšený a že se chce poohlédnout po jiných možnostech," napsal bývalý útočník a nyní úspěšný analytik Nick Kypreos.

Do klubu přitom přišel v lednu - jako hlavní tvář velké "zásilky" za finskou superhvězdu Mikka Rantanena. Opustil Carolinu, která z něj v roce 2017 udělala dvanáctku draftu NHL.

Proti zprávě o hráčově nespokojenosti se teď postavil Evan Rawal z deníku Denver Gazette.

"Zvěsti o tom, že v klubu není šťastný, jsou jednoduše nepravdivé. Jelikož jsem se na to v zákulisí vyptával, jsem si tím jistý," uvedl novinář.

Uznal nicméně Nečasovu nejistou budoucnost. Šestadvacetiletý forvard má smlouvu už jen na rok. Pak se může stát volným hráčem bez omezení. A pokud ho Avalanche nechtějí ztratit bez náhrady, musejí jednat. Čím dříve, tím lépe.

"Dost jsem o tom přemýšlel a přikláním se k podepsání Nečase," přidal Rawal svůj osobní pohled. "Není bez chyb, ty se mimochodem projevují spíše v play off, ale také je nesmírně talentovaný, v posledních letech zdravotně odolný. Dobře zapadá do systému a je mu teprve šestadvacet - v týmu plném třicátníků."

"Lehkonen, Landeskog a Ničuškin mají tendenci vynechávat zápasy. Pokud vám jeden nebo více z nich vypadne, tak bez Nečase vznikne na křídle problém velmi rychle," přidal novinář.

Nečas v uplynulé základní části nasbíral celkem 83 bodů (27+56) ze 79 zápasů. Z individuálního hlediska dosáhl na svou životní sezonu.

Momentálně pod platovým stropem zabírá 6,5 milionu dolarů a může si říct o výrazné přidání. Otázkou je, jak vysokou částku dokáže Colorado akceptovat.

"Vše samozřejmě závisí na ceně. A pokud se vám nedaří dojednat něco rozumného, je to problém a jste nuceni přehodnotit situaci. Jestli se ale Coloradu podaří dostat se pod deset milionů ročně, myslím, že by do toho mělo jít. Pořád půjde o dost peněz, ale platový strop se teď bude jen zvyšovat," dodal Rawal.