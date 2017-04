Pastrňák překonal i Jágra. Je jako dynamit, pro soupeře nebezpečnější než já, říká lídr Bostonu

před 24 minutami

V play-off hokejové NHL nastoupí až 17 Čechů. Nejvíc odpovědnosti leží na těch z Bostonu. Davidové Krejčí s Pastrňákem dostanou ve druhém útoku hodně prostoru. Otázkou je, jestli vyzrají na nepříjemnou hru Ottawy.

Praha - Zatímco elitní lajna Bostonu bude v bojích o Stanley Cup čelit nejtužšímu možnému odporu, David Pastrňák může útočit z druhého sledu. Stejně jako minulý týden, kdy dvěma góly proti Tampě rozhodl o postupu. Prvním od roku 2014.

Ve stejném klání utrpěl český forvard tržnou ránu pod okem a krvácel. Zůstal mu nevzhledný šrám, s nímž nedávno nakráčel před novináře.

"Úžasné, je to tady, na zápas se hodně těším," ¨liboval si, že konečně okusí play-off nejlepší ligy na planetě. Nezapomněl však dodat: "Pořád je to hokej, ne? Na to se soustředím. Chci hrát svůj nejlepší hokej a pomoct týmu, ale nebudu o tom zbytečně moc přemýšlet."

I díky bezstarostné povaze letos vystoupal na pozici nejproduktivnějšího Čecha NHL. V 75 zápasech zazářil 70 body (34+36). Něco takového ve 20 letech nesvedl žádný Pastrňákův krajan. Dokonce ani Jaromír Jágr, jenž skončil na čísle 69 (32+37).

Marchand: Pastrňák je jako dynamit

Byť do vyřazovacích bojů nastoupí až 17 českých hokejistů, největší zodpovědnost zcela jistě padne na ty z Bostonu. Pastrňáka s Davidem Krejčím.

Zkušenější z dvojice momentálně některé fanoušky znepokojuje, neboť vynechal poslední tréninky. Ačkoliv nejde vyloučit zranění, je pravděpodobnější, že dostává oddych, případně léčí menší šrámy. První duel na půdě Ottawy by měl stihnout a vést druhou formaci s Drewem Staffordem a Pastrňákem. Mladíkem, který klidně může být hlavní ofenzivní zbraní mužstva.

"Myslím, že ostatním týmům by měl dělat víc starostí Pasta než já," prohlásil hvězdný Marchand. "Ten kluk je jako dynamit, lidi to musí bavit. V Bergeronově lajně většinou hrajeme proti nejlepším formacím a nejlepším obráncům, za poslední léta jsme na to zvyklí. Nic se nezměnilo."

I když Boston vydobyl play off s mírným předstihem, jen o kousek unikl konfrontaci s Washingtonem, nejlepším mančaftem soutěže a hlavním favoritem na Stanleyův pohár. Těmi dalšími jsou Chicago a Pittsburgh.

Šest porážek v řadě

Ovšem ani Bruins nejsou bez šance, patří mezi černé koně. Pod novým koučem Brucem Cassidym vyhráli 18 z 27 zápasů a stříleli skoro 3,4 gólu na zápas.

Potíž je v tom, že Ottawě, překážce na cestě do dalšího kola, dali ve třech kláních pod Cassidym pouze pět gólů, z toho jediný při rovném počtu hráčů. Kanadskému protivníkovi podlehli už šestkrát za sebou. To nezní jako o moc lepší soupeř než opěvovaný Ovečkinův Washington.

"V podstatě se snaží ucpat střední pásmo, získávat puky a jít do protiútoků. To je jejich systém," komentuje Marchand nepříjemnou hru nejbližšího soka. "Proto musíme být hodně opatrní."

"Vím, že jsme Ottawu tenhle rok neporazili," říká trenér Cassidy, který v únoru nahradil známějšího Claudea Juliena. "Budeme na to muset odpovídat, dokud ji neporazíme."

První šanci na zlomení černé série mají hráči Bostonu v noci na čtvrtek. Pokud do konce dubna čtyřikrát nevyhrají, čeká je dovolená. Nebo - v některých případech - mistrovství světa.

