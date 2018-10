Pastrňák bodově mlčel, Polák dal gól, ani nevěděl jak. A Faksa se popral

Aktualizováno před 53 minutami

Pittsburgh znemožnil Calgary na jeho ledě devíti góly, Dominik Simon si v dresu vítězů připsal dvě asistence.

New York -Útočník Dominik Simon podpořil ve čtvrtečním utkání NHL dvěma asistencemi kanonádu hokejistů Pittsburghu, kteří v Calgary zvítězili vysoko 9:1. Do domácí branky se postavil v polovině utkání David Rittich za stavu 0:6 a kryl 12 z 15 střel. Obránce Roman Polák přispěl gólem k výhře Dallasu 5:2 nad Anaheimem.

Demolici Pittsburghu řídil Sidney Crosby, který si připsal gól a dvě asistence. Po dvou gólech dali Patric Hörnqvist a Phil Kessel. Simon asistoval u třetí branky, když v přečíslení tři na dva nahrál mezi kruhy skórujícímu Bryanu Rustovi, a po jeho akci uzavřeli hosté v předposlední minutě skóre. Český útočník vybojoval u zadního mantinelu puk a poslal ho Mattu Cullenovi, který střelou z první překonal Ritticha.

"Hráli jsme proti výbornému týmu a nikdo z nás nehrál dobře. Když se to takhle sejde, neštěstí je na světě," řekl gólman Mike Smith, kterého Rittich nahradil ve 30. minutě. Český brankář, který v minulých dvou zápasech chytil 81 z 85 střel a byl za své výkony chválen, inkasoval třikrát. Calgary utrpělo doma největší porážku od roku 2000 (0:8 se San Jose). O více než osm branek prohrálo naposledy před šesti lety v Bostonu (0:9).

"Byl to ten zápas, kdy vám to padá. Byli jsme efektivní a výborně jsme proměňovali šance," uvedl Crosby. "Když nám to jde, jsme těžko k zastavení. Když mrknete na naši soupisku, je jasné, proč jsme dali tolik gólů," doplnil gólman Matt Murray.

Polák je pověstný hlavně tvrdou hrou, ale v zápase s Anaheimem ukázal, že má i šikovné ruce. Český obránce vedl puk podél pravého mantinelu, natlačil se před branku a bekhendem dostal Dallas do vedení 2:1.

"Vůbec nic si z toho nepamatuju. Vím, že jsem jel kolem mantinelu a pak mám prázdno. Snažil jsem se jít do branky a něco vymyslet. Jediná věc, která mě napadla, bylo zakončit bekhendem. Měl jsem štěstí," komentoval Polák svou první trefu v dresu Dallasu a celkově 26. v 695. odehraném utkání v soutěži. "Moc gólů nedávám. Když mám šťastný rok, možná jich můžu vstřelit pět. Více ode mě nečekejte," dodal.

Polákův spoluhráč Radek Faksa se v utkání pustil do pěstního souboje s Marcusem Petterssonem, kterému předcházela hromadná strkanice, jež vznikla bezprostředně po vyrovnání Anaheimu na 2:2. Hostující útočník Nick Ritchie šťouchl do Esy Lindella, který si to nenechal líbit, a ostatní se začali přidávat. V bitku přerostl jen konflikt mezi Faksou a Pettersonem a český útočník v ní měl jednoznačně navrch.

Getzlaf scores again and a scrum ensues! Faksa fights Pettersson! pic.twitter.com/bTvTbM3pHc — Forever Mighty (@ForeverMightyFM) October 26, 2018

Jakoby to Dallas nabudilo. Už za necelé dvě minuty se prosadil poprvé v NHL devatenáctiletý bek Miro Heiskanen a Stars celkově třemi góly odskočili ve druhé třetině na 5:2. Poláka těšilo, že Dallas navázal na výhru v Los Angeles. "Minulý zápas byl hodně důležitý, přerušili jsme sérii tří proher. Na ledě Los Angeles jsme hráli s velkou touhou vyhrát a dnes jsme to zopakovali," řekl český obránce.

David Pastrňák, který se s deseti góly dělí s Austonem Matthewsem o post nejlepšího střelce soutěže, vyšel naprázdno proti Philadelphii. I bez jeho bodového příspěvku ale Boston vyhrál 3:0. Dvě branky vstřelil Zdeno Chára, čisté konto si za 26 zásahů připsal slovenský gólman Jaroslav Halák. David Krejčí připravil druhý gól, když jeho přihrávku usměrnil do branky Jake DeBrusk.

"Vždy je příjemné, když přispějete k výhře i v útoku, ale jsme hrdí hlavně na to, že jsme udrželi čisté konto," řekl Chára, který je třetím obráncem v historii NHL, jenž vstřelil v 41 letech dvě branky v zápase. Slovenský zadák tvrdou ranou od modré čáry otevřel ve 33. minutě skóre a při power play zpečetil po Halákově přihrávce střelou přes celé kluziště výhru.

Ryan Suter ozdobil svůj tisící start v NHL dvěma přihrávkami, kterými pomohl Minnesotě k výhře 4:1 nad Los Angeles. Třiatřicetiletý bek je 325. hráčem a 109. obráncem, jehož počet startů v soutěži má čtyřmístné číslo. Kalifornský klub prohrál pošesté za sebou, poslední dvě branky inkasoval při hře bez brankáře.

Výsledky NHL:

Boston - Philadelphia 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 33. a 60. Chára, 38. J. DeBrusk (Krejčí). Střely na branku: 25:26. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Halák, 2. Chára, 3. Carlo (všichni Boston).

Buffalo - Montreal 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Branky: 32. a 38. Pominville, 54. S. Reinhart, 59. Okposo - 2. a 47. Domi, 37. Armia. Střely na branku: 42:22. Diváci: 16.112. Hvězdy zápasu: 1. Pominville, 2. McCabe, 3. Skinner (všichni Buffalo).

New Jersey - Nashville 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 20. a 34. Hischier, 3. Severson - 15. Y. Weber, 34. Arvidsson, 54. F. Forsberg, 64. Turris. Střely na branku: 36:36. Diváci: 15.164. Hvězdy zápasu: 1. Turris (Nashville), 2. Hischier, 3. Palmieri (oba New Jersey).

St. Louis - Columbus 4:7 (2:1, 1:3, 1:3)

Branky: 5. Tarasenko, 13. Schwartz, 32. Steen, 53. Sanford - 17. a 24. Jenner, 23. a 43. Duclair, 29. D. Savard, 41. J. Anderson, 47. S. Jones. Střely na branku: 37:32. Diváci: 17.068. Hvězdy zápasu: 1. Jenner, 2. Duclair, 3. Panarin (všichni Columbus).

Minnesota - Los Angeles 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky: 16. Fehr, 35. Brodin, 60. Mikael Granlund, 60. Koivu - 44. Clifford. Střely na branku: 26:24. Diváci: 18.778. Hvězdy zápasu: 1. Suter, 2. M. Foligno, 3. Brodin (všichni Minnesota).

Chicago - NY Rangers 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky: 3. J. Toews, 31. Fortin, 56. P. Kane, 59. DeBrincat - 5. Bučněvič. Střely na branku: 37:19. Diváci: 21.280. Hvězdy zápasu: 1. Crawford, 2. P. Kane (oba Chicago), 3. Lundqvist (NY Rangers).

Dallas - Anaheim 5:2 (2:1, 3:1, 0:0)

Branky: 5. a 39. Dickinson, 12. Polák, 25. Heiskanen, 32. Janmark - 9. a 24. Getzlaf. Střely na branku: 41:25. Diváci: Hvězdy zápasu: 1. Dickinson, 2. Heiskanen (oba Dallas), 3. Getzlaf (Anaheim).

Calgary - Pittsburgh 1:9 (0:3, 0:4, 1:2)

Branky: 58. Neal - 15. a 27. Hörnqvist, 22. a 30. Kessel, 5. Crosby, 20. Rust (Simon), 40. J. Johnson, 54. Guentzel, 59. Cullen (Simon). Střely na branku: 39:36. David Rittich odchytal za Calgary 30:41 minuty, inkasoval tři branky z 15 střel a úspěšnost zásahů měl 80 procent. Diváci: 17.834. Hvězdy zápasu: 1. Hörnqvist, 2. Kessel, 3. Crosby (všichni Pittsburgh).

Edmonton - Washington 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky: 17. Bouchard, 31. Nugent-Hopkins, 50. Chiasson, 59. McDavid - 33. Burakovsky. Střely na branku: 32:32. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins, 2. Bouchard, 3. Talbot (všichni Edmonton).

Arizona - Vancouver 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Branky: 21. Goligoski, 44. Keller, 53. Richardson, 58. Crouse - 23. Archibald. Střely na branku: 30:28. Diváci: 12.955. Hvězdy zápasu: 1. Keller, 2. Kuemper, 3. Goligoski (všichni Arizona).