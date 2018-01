Obránce Jeřábek v NHL poprvé bodoval. Proti Islanders nahrál na dva góly, Montreal přesto padl

před 1 hodinou

Jakub Jeřábek se ve svém osmnáctém utkání v nejslavnější hokejové soutěži světa dočkal prvních bodů.

New York - Hokejový obránce Jakub Jeřábek z Montrealu si připsal premiérové body v NHL. V pondělním zápase proti New Yorku Islanders dvakrát asistoval, Canadiens přesto prohráli 4:5 v prodloužení.

Islanders už po sedmi minutách hry odskočili do dvoubrankového vedení. Montreal snížil v deváté minutě. Centr Bryan Froese v souboji u mantinelu obral beka Ryana Pulocka o puk, který Jeřábek pohotově nahrál před branku na volného Nicolase Deslaurierse, jenž překonal gólmana Thomase Greisse. O čtyři minuty později se Canadiens povedlo vyrovnat.

Islanders znovu vyšel skvěle úvod druhé třetiny, po šesti minutách opět vedli o dva góly. I podruhé však náskok ztratili. Jeřábkova druhá asistence přišla ve 40. minutě. Střelu plzeňského rodáka z pravého kruhu Greiss vyrazil pouze před Jonathana Drouina a ten zakončil do odkryté branky. V 54. minutě srovnal lídr mužstva Max Pacioretty.

Souboj dospěl do prodloužení, v němž druhou trefou večera rozhodl kapitán John Tavares o třetí výhře Islanders za sebou. Gólem a dvěma nahrávkami se na ní podílel dvacetiletý Mathew Barzal, se 47 body nejproduktivnější nováček soutěže.

Zatímco brankář Montrealu Carey Price zastavil jen 19 střel, Greiss se zaskvěl 52 zákroky. "Byl rozdílovým hráčem, dal nám šanci vyhrát. Bez něho bychom to nedokázali," pochválil německého gólmana Tavares. Montreal i přes prohru bodoval počtvrté v řadě.

David Krejčí přihrávkou nezabránil porážce Bostonu s Dallasem 2:3 v nastaveném čase. Navzdory neúspěchu Bruins bodovali potřinácté za sebou a chlubí se nejdelší sérií od března 2014, kdy bodovali v šestnácti duelech v řadě.

Bruins přitom v 29. minutě zaostávali o dvě branky. Pro domácí mohlo být ještě hůř, ale centr Radek Faksa ve 35. minutě nedokázal v oslabení dotáhnout samostatný únik do úspěšného konce. O dvě minuty později slovenský bek Zdeno Chára snížil.

"Byl to klíčový okamžik, nakopl nás a do třetí třetiny nám dodal šťávu," prohlásil trenér Bruins Bruce Cassidy. Vyrovnat se Bostonu podařilo v 52. minutě. Krejčí útočníkovi Ryanu Spoonerovi nabil na střelu od modré, kterou brankář Kari Lehtonen vyrazil do vlastního obránce Esy Lindella, jenž ji ještě čepelí hole usměrnil do dallaské sítě.

Prodloužení po necelých třech minutách ukončil Tyler Seguin povedenou individuální akcí při signalizovaném vyloučení Bruins. Od mantinelu postupně přešel přes tři bostonské hráče a dostal se až před Chudobina, jehož překonal 22. trefou v sezoně. "Přišlo mi, že všichni přede mnou padali. Chtěl jsem přihrát, ale čekal jsem na správný moment a podržel jsem puk. Pak se gólman ocitl na zemi, tak jsem vystřelil," popsal Seguin.

Úchvatné sólo Tylera Seguina:

TYLER SEGUIN, WHAT A MOVE, WHAT A GOAL, STARS WIN IN OVERTIME!!!!!!!!!!!!! GORGEOUS! pic.twitter.com/UKLJG0JJwN — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) January 15, 2018

Kouče Cassidyho alespoň těšilo, že se Boston vrátil do hry. "To je pozitivum. Prohrávali jsme o dvě branky a dokázali se dostat zpátky proti velmi dobrému defenzivnímu týmu. Něco jiného je to proti mužstvu, které hodně inkasuje," uvedl dvaapadesátiletý Kanaďan.

Forvard Ondřej Kaše se po tříbodovém představení na ledě Los Angeles do statistik nezapsal, Anaheim podlehl Coloradu 1:3. Avalanche zvítězili posedmé v řadě a společně s Calgary mají nyní nejdelší vítěznou šňůru ze všech týmů v lize. Pro denverský celek je to nejúspěšnější série od přelomu let 2005 a 2006, kdy uspěl osmkrát po sobě.

Skvělým zákrokem přispěl k výhře Jonathan Bernier, který v polovině utkání v pádu zastavil hokejkou střelu Ryana Keslera do odkryté branky. Colorado z následného protiútoku zvýšilo na 2:0. "Byl to zoufalý zákrok, měl jsem štěstí. Kesler se pak na mě podíval a smál se. Věděl, že kdybych ho nevychytal, mohlo se zápas vyvíjet jinak," řekl Bernier, zvolený první hvězdou večera.

Skvělý zákrok gólmana Berniera a trefa Colorada z protiútoku:

AFTER BERNIER'S TREMENDOUS SAVE, NATHAN MACKINNON DANGLES AND WRISTS A BEAUTY! COLORADO UP 2! pic.twitter.com/MPqFd9XlGk — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) January 15, 2018

Výsledky NHL:

Boston - Dallas 2:3 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 37. Chára, 52. Spooner (Krejčí) - 24. Johns, 29. Radulov, 63. Seguin. Střely na branku: 32:32. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Seguin, 2. Jamie Benn (oba Dallas), 3. Chára (Boston).

Montreal - NY Islanders 4:5 v prodl. (2:2, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 9. Deslauriers (Jeřábek), 13. Byron, 40. Drouin (Jeřábek), 54. Pacioretty - 26. a 62. Tavares, 2. Beauvillier, 7. Barzal, 23. Pelech. Střely na branku: 56:24. Diváci: 21.302. Hvězdy utkání: 1. Barzal, 2. Tavares (oba NY Islanders), 3. Galchenyuk (Montreal).

Los Angeles - San Jose 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 53. Lewis - 5. Tierney, 29. Goodrow, 50. Boedker, 60. Thornton. Střely na branku: 36:33. Diváci: 18.230. Hvězdy utkání: 1. Tierney, 2. DeMelo, 3. Jones (všichni San Jose).

Colorado - Anaheim 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Branky: 10. Nieto, 30. MacKinnon, 40. Wilson - 33. Wagner. Střely na branku: 29:34. Diváci: 16.090. Hvězdy utkání: 1. Bernier, 2. Söderberg, 3. MacKinnon (všichni Colorado).