Závody v prohrávání. Kanadský zázrak po MS ještě přidal a v NHL spustil mánii

Hokejový megatalent Connor Bedard pokračuje v neuvěřitelných výkonech a je prakticky jisté, že bude příští jedničkou draftu NHL. V zámořské lize tak naplno vypukla mánie. Každý klub ze spodku tabulky by zázračného křídelníka rád získal.

Pokud na začátku sezony o jeho výjimečnosti někdo pochyboval, tak teď už nemůže. Sedmnáctiletý Kanaďan Bedard po famózním mistrovství světa dvacítek, kde ho zastavili jen Češi, vyráží dech také v domácí juniorce WHL.

Po návratu ze šampionátu zde v šesti utkáních vstřelil tři hattricky a posbíral neuvěřitelných 21 bodů (15+6). Celkově tak má 85 bodů, v průměru sbírá už 2,5 bodu na zápas.

Pro porovnání - Connor McDavid, momentálně nejlepší hokejista planety, měl v ročníku před draftem bodový průměr 2,55, a to v o něco ofenzivnější lize OHL, navíc dával méně gólů.

Není divu, že Bedard přitahuje slovní spojení jako generační talent. Podle některých je nejnadějnějším hráčem od nástupu McDavida nebo dokonce Sidneyho Crosbyho.

"Když mě lidé srovnávají třeba s McDavidem, tak si říkám: 'Vždyť ten chlápek má 700 bodů ve 20 zápasech NHL.' Myslím, že to, co teď předvádím já, určitě nemá takovou váhu," řekl Bedard stanici Sportsnet s očividnou nadsázkou v případě McDavidových statistik. "Je ale samozřejmě hezké, když svoje jméno vidíte vedle takových chlapů. Doufám, že si proti nim jednou zahraju, to by byl splněný sen."

Málokdo pochybuje o tom, že tomu tak bude. A brzy. Bedard by se měl v létě stát jedničkou draftu a od podzimu hrát NHL. Otázkou je, za které mužstvo.

Na hokejistu, který může změnit tvář celé organizace, jako se to povedlo Crosbymu s Pittsburghem, mají spadeno všechny kluby z ligového suterénu. Draft je totiž zvýhodňuje. V zásadě platí, že čím horší postavení v tabulce, tím vyšší výběr.

Poslední místo však automaticky neznamená první volbu. NHL už v roce 1995 zavedla loterii, aby zamezila záměrnému prohrávání.

Systém prošel řadou změn a momentálně je relativně komplikovaný. Příští loterie se zúčastní všech 16 klubů, které nepostoupí do play off, ale protože je možné poskočit maximálně o deset příček, šanci na volbu číslo jedna má jen jedenáct nejhorších mužstev.

Poslední tým je s procentuální šancí 25,5 k výhře nejblíž, u předposledního pravděpodobnost klesá na 13,5 procenta a postupně se snižuje až na tři procenta u jedenáctého nejhoršího celku. Novinkou je, že loterii lze vyhrát nanejvýš dvakrát za pět let.

NHL má za to, že tento systém zabraňuje úmyslnému prohrávání. "Nikdo to nedělá. Nebudete vypouštět zápasy, abyste zvýšili svoji šanci v loterii o pár procent. To je hloupost," řekl nedávno šéf soutěže Gary Bettman.

Vyvolal tím vlnu reakcí, zpravidla nesouhlasných. Takzvané tankování je totiž v uzavřených severoamerických ligách běžnou praxí. Smíření jsou s ním i fanoušci. Klubu, který nemá na to hrát o celkové prvenství, se zkrátka víc vyplatí zařadit zpátečku a shrábnout vysoké draftové volby.

Ne všichni v takovém klubu jsou zajedno. Hráči na ledě nic schválně nekazí, i proto, že často hrají o novou smlouvu. Stejně tak trenéři nerozdávají nesmyslné pokyny. Když však manažer nesloží konkurenceschopné mužstvo, hraje se těžko.

"Hráči a trenéři dělají pro vítězství všechno, ale ne všichni v dané organizaci tuto mentalitu sdílejí. Ne když je k mání generační talent," shrnul situaci web The Athletic s odkazem na Bedarda.

Zbytek textu pak působí v podstatě jako návod, jak zdárně prohrávat. "Špatní brankáři a špatné koučování jsou klíčem k úspěšnému tankování," hlásá například jeden mezititulek.

Kromě toho v zámořských médiích pravidelně vycházejí propočty toho, které kluby mají k Bedardovi nejblíž. Aktuálně to jsou Columbus, Chicago, Anaheim a Arizona. Šanci ale má třeba i Vancouver, odkud Bedard pochází. Ani poslední místo sice kvůli loterii nic negarantuje, ale skýtá větší šanci.