Leafs se chtěli zbavit Mrázka, nakonec jim zbyl. Média českého brankáře pranýřují

Torontští Maple Leafs chtěli před pondělní uzávěrkou přestupů v hokejové NHL vyřešit krizi v brankovišti, ale ani jeden tah jim nevyšel. Nadále tak musí pracovat s Petrem Mrázkem, kterého pranýřují zámořská média.

Mrázek v létě minulého roku podepsal v Torontu tříletou smlouvou s velmi slušnou roční gáží 3,8 milionu dolarů (asi 85 milionů korun). Měl vytvořit silný brankářský tandem s Američanem Jackem Campbellem.

Vůbec se mu ale nedaří. Ze sedmi českých gólmanů, kteří naskočili do rozjeté základní části NHL, má nejhorší úspěšnost zákroků - 88,4 procenta. Krize došla tak daleko, že na Mrázka při jednom z nepovedených zápasů bučeli vlastní fanoušci.

Také kluboví šéfové cítí, že český brankář zůstává daleko za očekáváním. Proto ho chtěli vyměnit. Do médií prosákla informace, že generální manažer Toronta Kyle Dubas měl v plánu získat z Chicaga maskovaného veterána Marca-Andrého Fleuryho a nadějného střelce Brandona Hagela.

Opačným směrem měl putovat Mrázek, univerzitní talent Matthew Knies a nejméně jeden výběr v prvním kole draftu.

Rošáda nevyšla - Fleury skončil v Minnesotě a Hagel v Tampě. Dubas tak vsadil na divokou kartu. V ruském Novosibirsku si vyhlédl 32letého Harriho Säteriho, který Finsku před časem vychytal první olympijské zlato, ale v NHL se nikdy pořádně neprosadil.

Säteri podepsal skromnou roční smlouvu, ale do Toronta nakonec nedorazil. Z listiny volných hráčů, přes niž musel projít, si ho totiž stáhla Arizona. Ta podepsala tříletý kontrakt s Karlem Vejmelkou a dalšího gólmana, Scotta Wedgewooda, vyměnila do Dallasu. Potřebovala náhradu a Säteri přišel vhod.

Toronto je tak ve svízelné situaci. Před uzávěrkou přestupů sice ulovilo hvězdného obránce Marka Giordana, ale maskovaného zachránce mezi tyče nenašla.

Týmová jednička Campbell stále marodí se žebry a hlavně po skvělém startu výkonnostně uvadl. Vedle Mrázka, jenž odchytal 17 zápasů, zkoušeli Maple Leafs další tři gólmany. Nejvíc se blýskl Švéd Erik Källgren, ale jako s nováčkem se s ním pro play off moc nepočítá.

Mrázek před uzávěrkou přestupů zamířil na listinu volných hráčů, odkud si ho - na rozdíl od zmíněného Säteriho - nikdo nestáhl. Ještě tak má šanci si to u Toronta "vyžehlit".

"Doufáme, že Petr bude nadále tvrdě pracovat a nakonec najde svoji hru. Zatím nechytal dobře. Myslím, že si to sám uvědomuje," řekl kouč kanadského klubu Sheldon Keefe.

Manažer Dubas se snažil být pozitivnější. "Na Petrovi je nejpůsobivější, že ať už lidé říkají cokoliv a situace je jakákoliv, vždycky si hodně věří," řekl. "Jde jen o to, aby dál pracovat a našel se. Nikdo o to nestojí víc než sám Petr."

Severoamerická média však k Mrázkovi shovívavá nejsou.

"Leafs o něm mluví, jako by to byl brankář, který roky chytal dobře, ale najednou se mu v prvním roce tříleté smlouvy záhadně nedaří. Ve skutečnosti jeho kariéru provází průměrnost. Z 292 zápasů NHL má úspěšnost zákroků 90,9 procenta. To neznačí někoho, kdo se teprve teď začal trápit," napsal deník Toronto Sun.

"Mrázek prostě nebyl dobrý, ani trochu," zhodnotil gólmanovo působení u Maple Leafs Jonas Siegel ze serveru The Athletic. "Být průměrný je jedna věc, ale on nebyl ani to. Dostával góly ze střel, které se sotva daly označit za šanci, což Leafs vyšlo draho."