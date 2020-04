Co s NHL? Soutěž prověřuje možnost odehrát sezonu bez diváků, hledá vhodné stadiony

NHL se při pandemii koronaviru čím dál více zaobírá možností dohrát sezonu na neutrálních místech a bez diváků. Druhý nejvýše postavený funkcionář ve vedení severoamerické hokejové soutěže Bill Daly uvedl, že liga monitoruje, kde by bylo možné takové zápasy uspořádat. Zdůraznil zároveň, že jde pouze o jednu z možností, která není nijak preferována.

NHL shromažďuje nabídky severoamerických měst, která by byla ochotna takové zápasy organizačně zajistit. "Naši lidé dávají dohromady obsáhlý seznam toho, co bychom pak v těchto arénách potřebovali. Vytvoří se také přehled, na jaké jsou úrovni. Zatím ale nemohu říci, že bychom už měli hotový nějaký seznam možných míst, kde by se případně mohlo hrát," řekl Daly.

Nejlepší hokejová liga světa se zastavila 12. března. V základní části zbývá týmům odehrát 11 až 14 zápasů. Podle některých informací by se mohlo hrát například v Grand Forks, Manchesteru či Saskatoonu. Zástupce šéfa ligy Garyho Bettmana ale přiznal, že dosud žádnou z předběžných přihlášek NHL nijak neprověřovala.

"Rád bych řekl, že to je samozřejmě stále jen jedna z možností, které zvažujeme a o nichž diskutujeme. Nejde o naši preferovanou variantu. Naším cílem je být co nejlépe připravení na jakoukoliv eventualitu, abychom pak byli schopní co nejrychleji reagovat, jakmile se začne trochu vyjasňovat, jakým směrem se bude vše ubírat. Zatím je ale stále předčasné tento směr nějak předpovídat," prohlásil Daly.

NHL se nadále chce řídit pokyny vlád a úřadů, které se zabývají zdravím a bezpečností během pandemie. "Je to v jejich rukách, jaký časový prostor nakonec budeme mít k dispozici. Nebude se hrát 1. května, do té doby zpátky určitě nebudeme, to je jasné. Nejsme ani v situaci, aby bylo možné do té doby otevřít naše zařízení, ale uvidíme," konstatoval Daly.

Vedení ligy již dříve požádalo kluby, aby zajistily možnost využití svých arén až do konce srpna. Zároveň je možné, že se kvůli dohrání této sezony posune začátek příštího ročníku.

"Vyhodnocujeme si různé varianty v souvislostech s tím, kdy bychom museli nejpozději začít, abychom příští sezonu odehráli v plném rozsahu, kolik času by bylo třeba mezi oběma ročníky, zda bude možné dohrát ještě základní část a kolik času by různé scénáře zabraly. Podle některých z nich by se mohla zcela dohrát základní část a pak by přišel na řadu turnaj play off, který by odpovídal našemu obvyklému play off, načež by byla pauza a začala nová sezona. Ještě je ale čas, abychom s tím vším mohli pracovat. Roli v tom hraje hrozně moc věcí," uvedl Daly.

S možností využít arén a stadionů na neutrálních místech bez přítomnosti diváků pracují podle médií také ostatní profesionální ligy v USA. Zápasy NBA by se tak mohly hrát třeba na Bahamách a v Las Vegas. Pro přípravné kempy a případně i soutěžní zápasy baseballové MLB, která měla odstartovat 26. března, připadají v úvahu tréninková zařízení v Arizoně a na Floridě.