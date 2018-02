Chicago vyměnilo Kempného. Mrázek možná opustí Detroit

AKTUALIZOVÁNO před 10 hodinami

Obránce Michal Kempný opouští po dvou letech Chicago. Philadelphia údajně jedná s Detroitem o příchodu brankáře Petra Mrázka.

Washington - Český hokejový obránce Michal Kempný se v NHL stěhuje z Chicaga do Washingtonu. Sedmadvacetiletého odchovance Hodonína získali Capitals podle oficiálních stránek soutěže výměnou za právo výběru ve třetím kole letošního draftu. Kempný zamířil do týmu Blackhawks jako nedraftovaný volný hráč v roce 2016.

Kempný nastoupil za Blackhawks ještě v sobotu v domácím duelu právě proti Washingtonu a jednou asistencí se podílel na vítězství 7:1, které ukončilo sérii osmi porážek Chicaga.

Chicago získá za Kempného vyšší ze dvou pozic, které má Washington ve třetím kole draftu k dispozici. Jednu má vlastní a druhá původně patřila Torontu, ale Capitals ji získali loni 2. července od New Jersey při odchodu útočníka Marcuse Johanssona.

Kempný by měl v noci dorazit do Washingtonu a za Capitals, kteří dnes hrají v Buffalu, by mohl poprvé nastoupit v úterý doma proti Tampě Bay. "Je to dobrý bruslař. Je to už zkušenější hráč. Myslíme si, že naší defenzivě pomůže," řekl trenér Washingtonu Barry Trotz deníku The Washington Post.

Kempný neměl v sestavě Chicaga stabilní místo. Sehrál 31 z celkových 59 utkání a připsal si sedm bodů za gól a šest přihrávek. Má 13 kladných bodů za účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech. V minulém ročníku při svém debutu v NHL po příchodu z Omsku z KHL nastoupil k 50 utkáním a připsal si osm bodů za dva góly a šest asistencí.

Na konci května loňského roku Kempný podepsal s Blackhawks nový roční jednocestný kontakt na 900 tisíc dolarů. Po jeho skončení se může stát v červenci nechráněným volným hráčem.

Účastník posledních dvou mistrovství světa i Světového poháru v roce 2016 působí v zahraničí třetí sezonu. Bývalý hráč Komety Brno a pražské Slavie zamířil do KHL v roce 2015 a po jediné sezoně zamířil do NHL. S Capitals bude mít šanci si poprvé zahrát v zámoří play off. Washington je druhý v Metropolitní divizi, zatímco Chicagu patří poslední pozice v Centrální divizi.

Mrázek do Philadelphie?

Vedení Philadelphie podle kanadské televizní stanice TSN jedná o možnosti příchodu českého hokejového brankáře Petra Mrázka z Detroitu. Flyers totiž mají na delší dobu mimo hru Briana Elliotta a v neděli v duelu na ledě New York Rangers se zranil i český gólman Michal Neuvirth.

Přitom o víkendu se zdálo, že Flyers od možného příchodu Mrázka z Detroitu upustili. Podle deníku Detroit Free Press odmítli nabídku Red Wings vyměnit šestadvacetiletého brankáře za právo výběru ve třetím kole draftu.

Philadelphia údajně uvažovala o angažování švédského gólmana Robina Lehnera z Buffala, který se ale také potýká s drobným zraněním, takže se zřejmě vrátila k jednání s Detroitem.

Mrázek většinu sezony kryl v Detroitu záda Jimmymu Howardovi a více příležitostí začal dostávat až od poloviny ledna. V posledních deseti duelech měl úspěšnost zákroků 93,5 procenta a udržel dvakrát čisté konto. S Howardem bojují o pozici jedničky čtyři sezony. V ročnících 2015/16 a 2016/17 dostával větší prostor Mrázek.

Mrázkovi po této sezoně skončí dvouletý kontakt celkem na osm milionů dolarů a může se stát chráněným volným hráčem. V NHL má na kontě 166 utkání s průměrem 2,60 obdržené branky na zápas a s úspěšností 91,3 procenta. Udržel také 13 čistých kont. V play off má 10 startů s průměrem 1,88 gólu na zápas, úspěšností 93,1 procenta a třikrát vychytal nulu.