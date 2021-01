Srdce už mu nedovolí hrát. Bouwmeester po loňském kolapsu končí s hokejem

Kanadský obránce Jay Bouwmeester se po loňské srdeční příhodě už k hokeji nevrátí. Sedmatřicetiletý člen Triple Gold Clubu v tichosti ukončil kariéru. Informoval o tom server The Athletic.

Bouwmeester zkolaboval vloni 11. února ve 13. minutě utkání jeho St. Louis na ledě Anaheimu a lékaři museli použít defibrilátor, aby obnovili činnost jeho srdce. Následně byl převezen do nemocnice, kde mu později lékaři voperovali do hrudníku kardioverter-defibrilátor, který hlídá jeho srdeční rytmus.

"Od té doby uplynulo spousta času, ale mě to připadá, jako kdyby to bylo včera. Abych řekl pravdu, už tehdy jsem věděl, že jsem v podstatě skončil. A ano, je to tak," řekl Bouwmeester.

Olympijský vítěz (2014) a dvojnásobný mistr světa (2003 a 2004) působil v NHL sedmnáct sezon. Po zisku Stanley Cupu v roce 2019 jako 29. hráč a zatím poslední vstoupil do prestižního Triple Gold Clubu.

Svého času byl železným mužem soutěže, když mezi lety 2005-2012 nevynechal ani jeden zápas základní části. V dresech Floridy, Calgary a St. Louis odehrál 1240 zápasů základní části, v nichž si připsal 88 gólů a 336 asistencí. Dalších 75 startů a 13 finálních přihrávek zaznamenal v play off.