Lední hokej

Pokud Nečas podepíše v Coloradu, budu v šoku, líčí skaut. Vidí ho v top destinacích

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 1 hodinou
Kirill Kaprizov, Connor McDavid, Jack Eichel, Kyle Connor. Kluby hokejové NHL si poslední dobou pojišťují své hvězdy na roky dopředu. Zdá se však, že dohoda Martina Nečase s Coloradem v nejbližší době nepřijde. A možná z ní sejde úplně.
NHL: Colorado Avalanche at Los Angeles Kings
NHL: Colorado Avalanche at Los Angeles Kings
NHL: Preseason-Utah Mammoth at Colorado Avalanche
hokej Martin Nečas NHL: Colorado Avalanche at Montreal Canadiens
NHL: Chicago Blackhawks at Colorado Avalanche Zobrazit 7 fotografií

Generální manažer Chris MacFarland krátce před startem stávající sezony prohlásil, že by s Nečasem rád prodloužil smlouvu.

Otevřený je tomu i sám hráč. "Jednáme spolu a uvidíme, co z toho bude. Víc vám ale říct opravdu nemohu. Ani nevím, co bych vám řekl. Je to spíš záležitost mého agenta," řekl Nečas novinářům.

Ještě předtím ve vyjádření pro DNVR Sports popřel hojně citovanou letní zprávu, že z prvních měsíců v Coloradu "nebyl úplně nadšený a že se chce poohlédnout po jiných možnostech".

"Nevím, odkud se to vzalo. Podle mě je Colorado skvělé místo, upřímně řečeno jedno z nejlepších v NHL, co se týče životních podmínek," poznamenal Nečas, který do Denveru, hlavního města státu Colorado, přišel letos v lednu výměnou z Caroliny.

Na prodloužení smlouvy nicméně nespěchá. Ta současná mu platí do konce sezony.

"Dává si na čas a nemá problém s tím, že jeho agent přejde do hlubších jednání s Coloradem až v průběhu ročníku," napsal na webu The Athletic insider Pierre LeBrun.

Podle něj k dohodě nakonec dojde, ale dost možná až poté, co si se svými kluby plácnou srovnatelní hráči ve stejné situaci, tedy Adrian Kempe a Alex Tuch. 

Na začátku stávající sezony Nečas své hodnotě jen pomohl. Po dvou kláních má ve statistikách zápis 2+1 a potvrzuje formu z předešlé základní části.

Tehdy v barvách Caroliny a později Colorada nashromáždil dohromady 83 bodů (27+56) ze 79 zápasů a vylepšil své maximum.

Pod platovým stropem přitom zabírá jen 6,5 milionu amerických dolarů. Je jasné, že si zaslouží výrazné přidání. 

Právě to ale dohodu s Avalanche komplikuje. Nakonec z ní nemusí být nic.

"Pokud v Coloradu dohraje sezonu nebo tam dokonce prodlouží smlouvu, budu v šoku," řekl webu RG.org pod záštitou anonymity dlouholetý profesionální skaut z NHL.

Skepsi zdůvodnil tím, že Avalanche si ideálně příští léto musejí uvázat superhvězdného obránce Calea Makara, který bude stát mnohem víc než současných devět milionů ročně.

Cale Makar, vítěz Stanley Cupu 2022, je často označovaný jako nejlepší hokejový obránce současnosti.
Cale Makar, vítěz Stanley Cupu 2022, je často označovaný jako nejlepší hokejový obránce současnosti. | Foto: Reuters

"Platový strop sice stoupá, ale i tak nevím, kde na Nečase vezmou peníze," podotkl skaut.

Podle něj si Colorado českého útočníka buď nechá na play off s tím, že v létě mu dá sbohem bez náhrady, nebo ho před březnovou uzávěrkou přestupů vymění. 

"Řeknu vám jedno: Pokud se rozhodnou pro trejd, jako potenciální destinace bych viděl Rangers, jestli se - jak předpokládám - vrátí do boje o play off, a Toronto. Vím, že oba kluby se o něj zajímaly, už když hrál v Carolině," doplnil skaut.

Rangers i Toronto jsou na tom se šancemi na Stanley Cup spíš hůř než Colorado, celkově ale mají v hokejovém světě větší věhlas. Podle časopisu Forbes se v posledních letech přetahují o pozici nejhodnotnějšího klubu NHL, v dosud posledním žebříčku těsně vyhrálo Toronto.

Nečas by podle skauta mohl skončit také v Anaheimu, Philadelphii nebo San Jose. Tyto týmy momentálně patří k ligovému suterénu, ale díky prostoru pod platovým stropem mají větší šanci českou hvězdu smluvně získat.

Související

Pastrňák mezi premianty klíčového žebříčku. Jeden Čech se ale vyplatí ještě víc

NHL: Toronto Maple Leafs at Boston Bruins hokej David Pastrńák gól radost
 
Mohlo by vás zajímat

Slovenská hvězda je z gólmana Dobeše paf: Nevím, jak to dělá, ale je to k smíchu

Slovenská hvězda je z gólmana Dobeše paf: Nevím, jak to dělá, ale je to k smíchu

Česko má problém, všímá si zámoří dalšího propadu. Vzývaný supertalent stále tápe

Česko má problém, všímá si zámoří dalšího propadu. Vzývaný supertalent stále tápe

Do extraligy přitekly stovky milionů. Je kvalitou hned za NHL? diskutují experti

Do extraligy přitekly stovky milionů. Je kvalitou hned za NHL? diskutují experti

Senzační Pastrňák. Česká hvězda zářila hned při prvním utkání Bostonu

Senzační Pastrňák. Česká hvězda zářila hned při prvním utkání Bostonu
1:12
hokej sport Obsah NHL Martin Nečas Colorado Avalanche

Právě se děje

před 6 minutami
Trump chce v Egyptě uspořádat summit světových lídrů o Gaze
Zahraničí

Trump chce v Egyptě uspořádat summit světových lídrů o Gaze

Americký prezident Donald Trump chce příští týden při své návštěvě Egypta uspořádat summit světových lídrů zaměřený na Pásmo Gazy.
Aktualizováno před 14 minutami
SPD bude mít sněmovnu a obranu, Motoristé zahraničí a životní prostředí
Domácí

ŽIVĚ
SPD bude mít sněmovnu a obranu, Motoristé zahraničí a životní prostředí

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 19 minutami
Několik mrtvých si vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v Tennessee
Zahraničí

Několik mrtvých si vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v Tennessee

Několik mrtvých si v pátek vyžádal výbuch v továrně na vojenskou munici v americkém státě Tennessee, řada dalších lidí je pohřešována.
před 24 minutami

13. kolo hokejové extraligy

Karlovy Vary - Třinec 1:3. Oceláři bodovali poosmé za sebou a sedmkrát z toho vyhráli. Energie potřetí v řadě prohrála.
Přečíst zprávu
MUDr. Radkin Honzák, psychiatr
MUDr. Radkin Honzák, psychiatr

Postřeh: Oběti zločinného nezájmu

před 1 hodinou
Babiš si zavařil sám. Tlačil malé strany do kouta, ale jména ministrů nemá
Domácí

Babiš si zavařil sám. Tlačil malé strany do kouta, ale jména ministrů nemá

Zatím se o tom nemluví, ale čím déle jednání o nové vládě Andreje Babiše poběží, tím více se mohou ostatní politici rozhlížet po jiných možnostech.
Aktualizováno před 1 hodinou
Putin varuje: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, Rusko posílí protivzdušnou obranu
Zahraničí

ŽIVĚ
Putin varuje: Pokud USA dodají Kyjevu tomahawky, Rusko posílí protivzdušnou obranu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Další zprávy