Pokud Nečas podepíše v Coloradu, budu v šoku, líčí skaut. Vidí ho v top destinacích

Generální manažer Chris MacFarland krátce před startem stávající sezony prohlásil, že by s Nečasem rád prodloužil smlouvu.
Otevřený je tomu i sám hráč. "Jednáme spolu a uvidíme, co z toho bude. Víc vám ale říct opravdu nemohu. Ani nevím, co bych vám řekl. Je to spíš záležitost mého agenta," řekl Nečas novinářům.
Ještě předtím ve vyjádření pro DNVR Sports popřel hojně citovanou letní zprávu, že z prvních měsíců v Coloradu "nebyl úplně nadšený a že se chce poohlédnout po jiných možnostech".
"Nevím, odkud se to vzalo. Podle mě je Colorado skvělé místo, upřímně řečeno jedno z nejlepších v NHL, co se týče životních podmínek," poznamenal Nečas, který do Denveru, hlavního města státu Colorado, přišel letos v lednu výměnou z Caroliny.
Na prodloužení smlouvy nicméně nespěchá. Ta současná mu platí do konce sezony.
"Dává si na čas a nemá problém s tím, že jeho agent přejde do hlubších jednání s Coloradem až v průběhu ročníku," napsal na webu The Athletic insider Pierre LeBrun.
Podle něj k dohodě nakonec dojde, ale dost možná až poté, co si se svými kluby plácnou srovnatelní hráči ve stejné situaci, tedy Adrian Kempe a Alex Tuch.
Na začátku stávající sezony Nečas své hodnotě jen pomohl. Po dvou kláních má ve statistikách zápis 2+1 a potvrzuje formu z předešlé základní části.
Tehdy v barvách Caroliny a později Colorada nashromáždil dohromady 83 bodů (27+56) ze 79 zápasů a vylepšil své maximum.
Pod platovým stropem přitom zabírá jen 6,5 milionu amerických dolarů. Je jasné, že si zaslouží výrazné přidání.
Právě to ale dohodu s Avalanche komplikuje. Nakonec z ní nemusí být nic.
"Pokud v Coloradu dohraje sezonu nebo tam dokonce prodlouží smlouvu, budu v šoku," řekl webu RG.org pod záštitou anonymity dlouholetý profesionální skaut z NHL.
Skepsi zdůvodnil tím, že Avalanche si ideálně příští léto musejí uvázat superhvězdného obránce Calea Makara, který bude stát mnohem víc než současných devět milionů ročně.
"Platový strop sice stoupá, ale i tak nevím, kde na Nečase vezmou peníze," podotkl skaut.
Podle něj si Colorado českého útočníka buď nechá na play off s tím, že v létě mu dá sbohem bez náhrady, nebo ho před březnovou uzávěrkou přestupů vymění.
"Řeknu vám jedno: Pokud se rozhodnou pro trejd, jako potenciální destinace bych viděl Rangers, jestli se - jak předpokládám - vrátí do boje o play off, a Toronto. Vím, že oba kluby se o něj zajímaly, už když hrál v Carolině," doplnil skaut.
Rangers i Toronto jsou na tom se šancemi na Stanley Cup spíš hůř než Colorado, celkově ale mají v hokejovém světě větší věhlas. Podle časopisu Forbes se v posledních letech přetahují o pozici nejhodnotnějšího klubu NHL, v dosud posledním žebříčku těsně vyhrálo Toronto.
Nečas by podle skauta mohl skončit také v Anaheimu, Philadelphii nebo San Jose. Tyto týmy momentálně patří k ligovému suterénu, ale díky prostoru pod platovým stropem mají větší šanci českou hvězdu smluvně získat.