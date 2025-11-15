"Neobvyklá nehoda." Klubu NHL se při týmové večeři zranila největší hvězda

Lední hokej

Tým New Jersey přišel v NHL na nespecifikovanou dobu o svého nejproduktivnějšího hráče a nejlepšího střelce Jacka Hughese. Devils v pátek uvedli, že americký útočník utrpěl zranění ruky, nikoli však při hokeji. Podle ESPN a Sportsnet se Hughes zranil při "neobvyklé nehodě" na čtvrteční týmové večeři.
Čtyřiadvacetiletý rodák z Orlanda určitě vynechá dnešní zápas ve Washingtonu, po němž by New Jersey mělo specifikovat jeho zdravotní stav.

Hughes má za sebou výborný vstup do sezony. I díky jeho 20 bodům za 10 gólů a stejný počet asistencí vedou Devils s českým útočníkem Ondřejem Palátem po 17 zápasech tabulku Východní konference.

Jednička draftu z roku 2019 by neměla chybět v americkém týmu pro olympijské hry v Miláně. Do výběru USA už byl v první vlně jmenován starší z bratrů Hughesů Quinn, obránce Vancouveru.

 
