"Neobvyklá nehoda." Klubu NHL se při týmové večeři zranila největší hvězda

Čtyřiadvacetiletý rodák z Orlanda určitě vynechá dnešní zápas ve Washingtonu, po němž by New Jersey mělo specifikovat jeho zdravotní stav.
Hughes má za sebou výborný vstup do sezony. I díky jeho 20 bodům za 10 gólů a stejný počet asistencí vedou Devils s českým útočníkem Ondřejem Palátem po 17 zápasech tabulku Východní konference.
Jednička draftu z roku 2019 by neměla chybět v americkém týmu pro olympijské hry v Miláně. Do výběru USA už byl v první vlně jmenován starší z bratrů Hughesů Quinn, obránce Vancouveru.