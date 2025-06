Neuvěřitelné, hlesl Mrtka po draftu v prvním kole. V Buffalu bude hrát se svou ikonou

Osmnáctiletý obránce Radim Mrtka si splnil jeden ze svých největších snů, když si ho na draftu NHL vybralo Buffalo. Na řadu šel navíc už jako devátý a stal se letos nejvýše draftovaným českým hokejistou. V rozhovoru pro zámořská média také uvedl, že se těší na možnost zahrát si se švédským bekem Rasmusem Dahlinem.

Mrtka začínal uplynulou sezonu v Třinci a v jejím průběhu odešel do zámoří. Působením v týmu Seattle Thunderbirds v juniorské WHL si podle expertů pomohl k dobré pozici před výběrem talentů. Urostlému bekovi patřilo i díky tomu páté místo v pořadí hráčů působících v Severní Americe podle Centrálního úřadu pro skauting.

Jenže to samo o sobě pro draft nic nezaručuje a rodák z Havlíčkova Brodu musel napjatě čekat, kdy zazní jeho jméno. Deváté místo odpovídalo odhadům o konci první desítky.

"Jsem nadšený, je to skvělý pocit. Projít draftem bylo jedním z mých snů. Navíc je to takhle vysoko. Těším se na přesun do nového města a nového týmu," řekl Mrtka.

Jeho radost ještě umocňoval fakt, že v Peacock Theater v Los Angeles, kde se draft odehrával, s ním byli bratr a rodiče. "Je to neuvěřitelné. Jsou na mě určitě pyšní. A mají radost z toho, jak to dopadlo. Musím jim poděkovat, protože mě hodně podporovali a bez nich bych to nedokázal," uvedl Mrtka.

Z aktuální soupisky Sabres se těšil hlavně na Dahlina. "Buffalo má úžasné hráče. Zejména Dahlin, který je jedním z mých idolů, je skvělý. Vzhlížím k němu a snažím se hrát jako on. Bude skvělé se od něj učit a zahrát si s ním," řekl Mrtka.

Pětadvacetiletý Dahlin patří mezi obránci k největším hvězdám soutěže a v minulém ročníku byl také kapitánem. Ofenzivně laděný Švéd byl třetím nejproduktivnějším hráčem mužstva a také nejlepším nahrávačem. Za 73 utkání si připsal 68 bodů, když vstřelil 17 branek a na 51 jich přihrál.

"Líbí se mi jeho klid a hra na obou stranách hřiště. Také to, že je schopen udělat cokoliv pro tým. Je prostě dobrý. Budu se od něho snažit co nejvíce přiučit," plánoval Mrtka.

Věří, že má Sabres do nabídnout. "Odevzdám úplně všechno ve prospěch týmu, abychom šli nahoru. Jsem obousměrný hráč, který se snaží co nejvíce pomoci týmu. Dám do toho celé srdce, abychom jako tým uspěli," prohlásil Mrtka.