"Něco takového jsem nezažil." Ostudná statistika oživila debatu o formátu MS

Maďarsko díky loňskému postupu potřetí v poválečné historii hraje nejvyšší skupinu hokejového mistrovství světa. Čtvrtečním výkonem proti Švédsku však podnítilo otázku, jestli má mezi elitou co pohledávat.

Riga (od našeho zpravodaje) - Zatímco Češi ve čtvrtek odpoledne odvraceli blamáž proti Slovinsku, Švédové v souběžně hraném utkání v Tampere nedali Maďarsku šanci.

Vedli už ve druhé minutě a první třetinu vyhráli 3:1. V podstatě bylo hotovo.

Co ale následovalo pak, hokejovou veřejnost udivilo. Švédsko ve zbytku duelu přidalo další čtyři góly a hlavně vyhrálo na střely 36:0 (celkově 51:9). Ano, Maďaři ve druhé a třetí třetině ani jednou nevypálili na bránu.

"Nic takového jsem nezažil," kroutil na sklonku utkání hlavou komentátor švédské stanice SVT Chris Härenstam.

Také švédský brankář Jesper Wallstedt přiznal, že to pro něj bylo něco nového: "Nebudu lhát, byl to trochu nudný zápas. Nikdy se mi nestalo, aby na mě za třetinu nešla jediná střela. Tady to navíc byly hned dvě třetiny. Fakt hodně zvláštní."

Maďarský útočník János Hári dostal po debaklu štiplavou otázku, jestli ví, kolikrát jeho tým v posledních 40 minutách vypálil na bránu. "Bohužel mám tušení," soukal ze sebe. "Je to tak, jak to je. Nezáleží na tom, jestli vystřelíme desetkrát, nebo ani jednou. Kdybychom dali ještě jeden gól a prohráli 2:7, velký rozdíl by v tom nebyl."

Maďarsko hraje nejvyšší úroveň mistrovství světa po sedmi letech. V průběhu skupiny překvapilo výhrou nad Francií v prodloužení, ale jinak má po čtyřech vystoupeních skóre 6:19 a ještě bude mít hodně práce se záchranou.

Výkonem proti Švédsku podráždilo natolik, že po čase znovu ožila debata o formátu světového šampionátu.

"Jsou takové zápasy pro hokej dobré, nebo mu vyloženě škodí?" ptal se bývalý hokejista a nyní expert švédského deníku Expressen Sanny Lindström.

Připomněl, že hokejová federace IIHF po vyloučení Ruska a Běloruska nechala v elitní skupině MS 16 týmů. To znamená, že v Tampere a Rize momentálně jsou dvě reprezentace, které by za normálních okolností hrály na světovém šampionátu druhé kategorie.

"Hokej bohužel není tak rozšířený sport, aby mohl pořádat mistrovství světa se 16 zeměmi," napsal Lindström.

"Už před ruskou válkou na Ukrajině jsem zastával názor, že šampionát by se měl zúžit na 12, maximálně 14 týmů," dodal. Vyšší kvalita takového turnaje by podle něj přilákala víc hvězd zámořské NHL.

V minulosti si na zápasy se slabšími mužstvy stěžoval třeba ruský zadák Nikita Zadorov. "Je to horor. Nedává žádný smysl, abychom hráli proti týmům z nižší kategorie," prohlásil v průběhu MS 2019 na Slovensku, kde sborná mimo jiné potupila Itálii debaklem 10:0.

Na aktuálním šampionátu se zatím o největší demolici postarali Švýcaři, kteří porazili Slovince 7:0.