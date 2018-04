Moravčík, David Sklenička a Dominik Kubalík doplní kádr před MS

před 1 hodinou

Česká reprezentace se sešla před další fází přípravy na mistrovství světa. V týdnu ji čekají dva duely s Francií.

Praha - Nominaci českých hokejistů v přípravě na květnové mistrovství světa v Dánsku rozšířili obránci Michal Moravčík s Davidem Skleničkou z Plzně a útočník Dominik Kubalík z Ambri-Piotty. Všichni tři se připojí k týmu v úterý. Na dnešním srazu v pražské Tipsport Aréně se nově hlásili obránce Michal Jordán z Chabarovsku a útočník David Kaše ze švédské Mory. Chyběl naopak zraněný bek Vojtěch Mozík.

Další obránci Jakub Galvas, Adam Polášek a Ondřej Vitásek, kteří měli se zraněními problémy z minulého týdne z duelů se Švýcarskem v Příbrami, byli na startu třetího týdne přípravy opět připravení k tréninku. "Chybí tu Vojta Mozík, který doléčuje zranění. Je ve spojení s doktory a uvidíme, dali jsme mu pár dní, aby se to nějak ustálilo. Nejde o zranění, kvůli kterému bychom ho měli škrtnout, takže čekáme, jak se to vyvine," řekl dnes na srazu týmu novinářům asistent kouče Jaroslav Špaček.

Trenéři napevno počítají s tím, že mužstvo pro domácí turnaj Carlson Hockey Games příští týden v Pardubicích posílí brankářská jednička z únorových olympijských her v Pchjongčchangu Pavel Francouz. Opoře Čeljabinsku skončila klubová sezona ve čtvrtek po vyřazení v semifinále KHL s Kazaní. "Měl by přijet do Pardubic a zasáhnout do turnaje," potvrdil Špaček očekávané posílení v brankovišti.

Při doplňování kádru ještě není definitivně jasno o nejproduktivnějším hráči extraligy Milanu Gulašovi, který si před olympiádou poranil koleno, ale play off v dresu Plzně stihl. Stejně tak o jeho spoluhráči z útoku, nejlepším střelci základní části Tomáši Mertlovi.

"Byli to lídři plzeňského týmu, hráli opravdu hodně a nevím, jestli mají ještě motivaci, aby chtěli hrát. Dáme jim pár dní volno, budeme s nimi v kontaktu a pak se uvidí. Chtěli bychom mít jasno, než odjedeme do Francie," řekl Špaček. Ve hře byl podle něj další plzeňský útočník David Stach. "Uvažovali jsme o něm, ale jde bohužel na operaci a sezona pro něj skončila," uvedl Špaček.

Tým dnes trénoval v tomto složení: Pyrochta, Jordán, Klok, Polášek, T. Pavelka, Hrbas, Vitásek, J. Galvas - Nestrašil, R. Hanzl, Stránský - D. Kaše, Kousal, Birner - Orsava, A. Musil, D. Šťastný - Kaut, Tomášek, Ordoš - Řepík, Horák, Červenka.

Nominace českých hokejistů na přípravu před MS v Dánsku:

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Dominik Furch (Omsk/KHL), Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL),

obránci: Marek Hrbas, Lukáš Klok (oba Vítkovice), Michal Moravčík, David Sklenička (oba Plzeň), Jakub Galvas (Olomouc), Tomáš Pavelka (Sparta Praha), Filip Pyrochta (Liberec), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL),

útočníci: Martin Kaut, David Tomášek (oba Pardubice), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg-Gottéron/Švýc.), Andrej Nestrašil, Robin Hanzl (oba Nižněkamsk/KHL), Jan Ordoš (Liberec), Jakub Orsava (Mladá Boleslav), Michal Řepík (Sparta Praha), David Šťastný (Zlín), Roman Horák (Podolsk/KHL), David Kaše (Mora/Švéd.), Robert Kousal (Davos/Švýc.), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Adam Musil (San Antonio/AHL), Matěj Stránský (Čerepovec/KHL).