Krize českého hokeje? Teď nechci dělat chytrolína, řekl Jandač. Pastrňáka potěšilo zastání

před 29 minutami

Nedlouho po čtvrtfinálovém vyřazení na mistrovství světa nechtěl kouč Josef Jandač dělat velké závěry ohledně stavu českého hokeje. Do hlubší analýzy turnaje se pustí zhruba za týden.

Praha - Přílet českých hokejistů z dějiště mistrovství světa nebyl veselý. Kvůli dalšímu konci ve čtvrtfinále. Kvůli pětiletému čekání na medaili.

Logicky následovala kritika. Posil z NHL, které moc nezářily. Realizačního týmu. Stavu českého hokeje, který začíná viditelně strádat.

"Historicky jsme vždycky měli na medaili, ale tuhle reputaci jsme ztratili," prohlásil pro Aktuálně.cz Luděk Bukač, trenér mistrů světa z let 1985 a 1996. "Něco děláme špatně. Není náhoda, že problémy má osmnáctka i dvacítka. Není náhoda, že vedle nás Švédové, Finové a už i Švýcaři produkují lepší hráče, individuality." (Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.)

Alois Hadamczik, jenž s národním mužstvem získal stříbro a tři bronzy (z toho jeden olympijský), zase zkritizoval široký štáb lodivoda Josefa Jandače. Ten má pod sebou tři asistenty, skauta, trenéra gólmanů a videokouče. "Systém těch mnoha poradců okolo nefungoval. Když se tým za 14 dnů nepotká s formou, myslím, že to je věcí trenérů," řekl Hadamczik agentuře ČTK.

Konec ve čtvrtfinále = odraz českého hokeje? Kouč neví

Jandač, který má s reprezentací smlouvu ještě na rok, po pátečním příletu své muže hájil, změny ve složení realizačního týmu neplánuje: "O tom jsem vůbec neuvažoval."

Čtvrtfinálové vyřazení od Rusů nechtěl dávat do kontextu se současným stavem celého českého hokeje.

"Nevím, zda je to odraz českého hokeje," spustil. "Nechci tady v tomto směru dělat nějakého chytrolína. Ono je to vždy podobné. Když se uspěje, hodnotí se pozitivně a říká se, jak se blýská na lepší časy. A nastane přesný opak, když se neuspěje."

Pastrňák: Kubovi jsem poděkoval Střelec David Pastrňák se stal během šampionátu terčem kritiky. Od hráče, který stihl v základní části NHL 34 gólů v 75 zápasech, jako kdyby mnozí čekali zázraky. I přes jeho mládí. Kapitán Jakub Voráček se ho však zastal: "Všichni na Davida hází špínu, to je typicky česká povaha. Obětuje se pro národ, chce vyhrát medaili." Pastrňák Voráčkovu reakci zaznamenal: "Jsem za ni rád. A poděkoval jsem Kubovi s tím, že to od něho bylo pěkné."

"Já mám rád při těchto hodnoceních nějaký nadhled," pokračoval. "Nechci říkat, že český hokej je na ústupu. Ale také je pravdou, že jsme nedokázali porazit silné soupeře, jako jsou Kanada a Rusko, prohráli jsme po neslaném výkonu i se Švýcary. Splnili jsme povinnost postupu do čtvrtfinále, ale to je tak všechno."

Plánuje pečlivé vyhodnocení toho, co se na turnaji povedlo a co nikoliv. "Sedneme si s ostatními trenéry; domluvili jsme se, že si necháme tak týden odstup, abychom měli chladné hlavy, pak to samozřejmě musíme rozebrat. A říct si, co bylo dobře, co bylo špatně," ujistil Jandač.

Také odmítl kritiku jednotlivců, která občas zazněla s ohledem na gólovou produkci ofenzivních es - bostonského Pastrňáka a Voráčka z Philadelphie. "Hledali jsme optimální složení hlavně prvních dvou útoků, u kterých jsme chtěli, aby byly produktivnější, ale to se nepodařilo. V žádném případě to ale není vina Davida Pastrňáka nebo Jakuba Voráčka. To zásadně odmítám," zdůraznil osmačtyřicetiletý kouč.

Další velký turnaj ho čeká za tři čtvrtě roku, kdy v jihokorejském Pchjongčchangu vypukne olympiáda bez hvězd zámořské NHL.