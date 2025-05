Hrozná úroveň organizace, úplný nesmysl, zkritizoval trenér uplynulé MS

Leonids Tambijevs, lotyšská hokejová legenda a v posledních týdnech také asistent trenéra kazachstánské reprezentace, zkritizoval organizátory uplynulého mistrovství světa ve Švédsku a Dánsku. Příliš laskavý nebyl ani k vlastním svěřencům, kteří vypadli z elitní skupiny šampionátu.

Kazachstánci stejně jako Češi nastupovali ve skupině v dánském Herningu. Přesněji v hale Jyske Bank Boxen, která přes rok neslouží jako hokejový stadion, což bylo v zázemí znát.

"Ze šatny na led jste museli udělat 900 kroků. Brankáře přemisťovali ve vozítkách, protože sami tam dojít nemohli," stěžoval si Tambijevs v rozhovoru pro ruskou stanici Matč TV.

"Šatny byly udělané z dřevotřísky. My jsme za stěnou měli Maďary. A slyšeli jsme všechno: jak se baví, jakou hudbu poslouchají, jak si upravují hokejky," pokračoval 54letý kouč. "Velmi špatné to bylo také z pohledu ubytování a stravování, a to srovnávám s tím, jak musí žít a jíst hráči v KHL. Někdy jste přišli o půl hodiny později a všechno jídlo už bylo odnesené."

"Hrozná úroveň organizace, prostě úplný nesmysl. Město je navíc malé, tvořili ho jen fanoušci. Na zápas chodily tři tisíce lidí," dodal Tambijevs.

Některá utkání byla vyprodaná, což znamená, že na ně oficiálně přišlo 10 500 diváků. Nejméně jich bylo na duelu mezi Kazachstánem a Maďarskem - 1 972.

Kazachstánci tento zápas vcelku nečekaně prohráli 2:4, což nakonec rozhodlo o jejich sestupu z elitní skupiny. Nepomohlo jim ani to, že předtím překvapili výhrou nad Norskem.

"Rozhodla především slabá fyzická připravenost hráčů," hodnotil pád Tambijevs, který krátce před šampionátem přišel na střídačku pomoct hlavnímu trenérovi, Kazachstánci Olegu Boljakinovi. "Tým se vždy dokázal držet pouze první třetinu, od druhé jednoduše přestal stíhat. To je nejdůležitější faktor, patrný i ze statistik. Na výsledku se podepsala také celkově nízká úroveň reprezentantů."

Asijská země, která spoléhala především na hráče z ruské KHL, dopadla výsledkově nejhůř proti Česku (1:8) a Spojeným státům (1:6).

"Americký tým tvořili téměř výhradně hokejisté z NHL, podobné to bylo u českého a švýcarského výběru. Hokej se obecně vyrovnává. I Němci nebo Dánové hrají velmi slušně. Není to ani o hráčích NHL, ale o tom, že všechny týmy vědí, jak bojovat, jak vám sebrat puk, jak na ledě správně pracovat. Všichni dobře bruslí, dobře střílí. Proti takovým musíte ukázat své maximum. Dnešní Kazachstán má ale takovou úroveň, jakou ukázal, a nic se s tím nedá dělat," prohlásil Tambijevs.

Ačkoliv mezinárodně není až tak proslulý, pyšní se titulem nejproduktivnějšího Lotyše v historii mistrovství světa. V 99 zápasech posbíral jako útočník 73 bodů.

Později trénoval lotyšskou osmnáctku a dvacítku. Dveře do realizačního týmu lotyšského áčka má ale - alespoň v tuto chvíli - zavřené.

Jelikož po startu ruské války na Ukrajině setrval na pozici hlavního trenéra ruského Vladivostoku v KHL, stal se v rodné zemi nežádoucí osobou.

"Myslím, že co se týče lotyšské reprezentace, je to uzavřená otázka. Vůbec tam se mnou nepočítají a upřímně se tam ani nehrnu," poznamenal Tambijevs.