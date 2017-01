Kubalík odchází ze Slovanu do Finska

před 2 hodinami

Tomáš Kubalík s aktuálně jedenáctým týmem severské soutěže Sport Vaasa uzavřel smlouvu do konce sezony. Klub o tom informoval na svém oficiálním webu.

Vaasa - Hokejový útočník Tomáš Kubalík odchází ze Slovanu Bratislava do finského týmu Sport Vaasa. S aktuálně jedenáctým týmem severské soutěže se dohodl na spolupráci do konce sezony. Klub o tom informoval na svém oficiálním webu.

"Je to zkušený hráč, který se nebojí fyzické hry, a takového jsme hledali. Věříme, že nám pomůže k postupu do play off," uvedl na adresu šestadvacetiletého českého hokejisty sportovní ředitel klubu Markus Jämsä.

Kubalík v této sezoně Kontinentální ligy odehrál za Slovan 18 zápasů, ve kterých vstřelil gól a přidal tři asistence. Ve Finsku již působil, v ročníku 2014/15 nastoupil za tým KalPa Kuopio k 54 utkáním s bilancí čtyř branek a 17 asistencí.

Někdejší juniorský reprezentant, jenž má na kontě také dva zápasy za seniorský národní tým, má za sebou i čtyři roky v zámoří a 12 startů v NHL za Columbus. V roce 2013 se Kubalík vrátil do Evropy a hrál postupně za Lva Praha, Kuopio, Ingolstadt a Slovan.

