Lední hokej

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho uvedou do klubové Síně slávy

ČTK ČTK
26. 8. 2025 19:13
Třiapadesátiletý hokejový útočník Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy Pittsburghu Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší slavnostní ceremoniál se uskuteční 25. října. Koho se bude týkat, Penguins neuvedli.
Jaromír Jágr
Jaromír Jágr | Foto: Reuters

Jágr, který se v dresu mateřského Kladna chystá na 38. profesionální sezonu, oblékal dres Pittsburghu po vstupu do NHL v letech 1990 až 2001. S týmem získal dvakrát Stanleyův pohár (1991 a 1992). V základní části odehrál za Penguins 806 zápasů a nasbíral 439 gólů a 1079 bodů, což ho řadí na čtvrté místo v klubové historii.

Novými členy klubové Síně slávy se stanou i jeho někdejší spoluhráči Ron Francis, Larry Murphy, Kevin Stevens a brankář Tom Barrasso. Dalším uvedeným hráčem bude Chris Kunitz. Do vybrané společnosti se dostanou také čtyři osobnosti v kategorii budovatelé - Scotty Bowman, Eddie Johnston, Jim Rutherford a in memoriam Ray Shero.

"Penguins jsou jedním z nejúspěšnějších klubů v historii NHL a vyzdvihnout naše slavné osobnosti je pro nás ve vedení důležitý úkol," řekl generální manažer Kyle Dubas. "Tříletý plán je snahou ocenit ty, kteří se zasloužili o to, že se v Pittsburghu slavily tituly," uvedl.

V pittsburské Síni slávy je dosud 15 hráčů včetně Maria Lemieuxe či Mariána Hossy a pět "budovatelů". Klub do ní uváděl osobnosti nepravidelně v letech 1992 až 2013.

 
Mohlo by vás zajímat

Noční můra, bědují na Slovensku. Češi uštědřili sousedům nevídaný debakl

Noční můra, bědují na Slovensku. Češi uštědřili sousedům nevídaný debakl

Krutá předpověď pro Pastrňáka. Analýza ukázala, kde bude Boston za pět let

Krutá předpověď pro Pastrňáka. Analýza ukázala, kde bude Boston za pět let

Lepšího hráče než Jágra jsem neviděl. Ale hodně jsem s ním nesouhlasil, líčí svéráz

Lepšího hráče než Jágra jsem neviděl. Ale hodně jsem s ním nesouhlasil, líčí svéráz

Sotva vyšel z farmy, už má vyděláno jako Gretzky. Hokej žije hazardní smlouvou

Sotva vyšel z farmy, už má vyděláno jako Gretzky. Hokej žije hazardní smlouvou
hokej sport Obsah NHL Jaromír Jágr Pittsburgh Penguins

Právě se děje

před 8 minutami
Auto

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz
Prohlédnout si 20 fotografií
Model X7 má oslovit zákazníky zpracováním a výbavou.
Automobilka se chlubí tím, že se inspirovala u Mercedesu, s nímž 20 let spolupracuje.
Aktualizováno před 9 minutami
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky
Zahraničí

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let
Zahraničí

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 37 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa
Ostatní sporty

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 1 hodinou
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy
Motorismus

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet
Domácí

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus
Kultura

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
Další zprávy