Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho uvedou do klubové Síně slávy

Jágr, který se v dresu mateřského Kladna chystá na 38. profesionální sezonu, oblékal dres Pittsburghu po vstupu do NHL v letech 1990 až 2001. S týmem získal dvakrát Stanleyův pohár (1991 a 1992). V základní části odehrál za Penguins 806 zápasů a nasbíral 439 gólů a 1079 bodů, což ho řadí na čtvrté místo v klubové historii.
Novými členy klubové Síně slávy se stanou i jeho někdejší spoluhráči Ron Francis, Larry Murphy, Kevin Stevens a brankář Tom Barrasso. Dalším uvedeným hráčem bude Chris Kunitz. Do vybrané společnosti se dostanou také čtyři osobnosti v kategorii budovatelé - Scotty Bowman, Eddie Johnston, Jim Rutherford a in memoriam Ray Shero.
"Penguins jsou jedním z nejúspěšnějších klubů v historii NHL a vyzdvihnout naše slavné osobnosti je pro nás ve vedení důležitý úkol," řekl generální manažer Kyle Dubas. "Tříletý plán je snahou ocenit ty, kteří se zasloužili o to, že se v Pittsburghu slavily tituly," uvedl.
V pittsburské Síni slávy je dosud 15 hráčů včetně Maria Lemieuxe či Mariána Hossy a pět "budovatelů". Klub do ní uváděl osobnosti nepravidelně v letech 1992 až 2013.