Jágr v Pittsburghu převzal legendární cenu Emmy. Nyní chce zabojovat o smlouvu v NHL

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr převzal v Pittsburghu regionální cenu Emmy za pořad o vyřazení svého čísla 68. Slavnostní ceremoniál se v hale Penguins uskutečnil loni v únoru, Jágr figuroval mezi tvůrci jako producent či autor.

Klub zveřejnil video z nynější Jágrovy návštěvy na svém webu.

Jágrovi předal ocenění za dokument o vyřazení a vyvěšení dresu s jeho tradičním číslem 68 pod strop haly v Pittsburghu končící obchodní šéf Kevin Acklin. "Když jsme tu akci tehdy připravovali, dali jsme dohromady vítězné týmy z let 1991 a 1992. Ty jsi tam mluvil k fanouškům přímo od srdce. A nakonec jsme vyhráli Emmy. Takže tu mám pro tebe tuhle cenu a teď jsi oficiálně…," uvedl Acklin, jenž nestihl proslov dokončit. "Herec," reagoval pohotově Jágr.

"Tohle je přímo od akademie, od národní akademie televizního umění a věd (NATAS)," řekl Acklin při rozbalování zlaté sošky. Jágr přitom dal naoko najevo zklamání. "A já myslel, že je to smlouva z Hollywoodu," prohlásil s úsměvem. "My jsme to vážně vyhráli, jo?" dodal. "Teď už nám chybí vyhrát jen Grammy a Oscara," odvětil Acklin.

Třiapadesátiletý Jágr také zkontroloval, zda jeho dres skutečně stále visí pod stropem PPG Paints Areny, jak ukázal na svých sociálních sítích. V dalším videu nazvaném tryout camp tradičně vtipkoval o tom, že bude prostřednictvím zkušebního kontraktu bojovat o smlouvu a návrat do NHL.

"Přijdu do pokoje, jsou tu nějaké tašky a v nich věci na cvičení. Oni snad po mně budou chtít, abych vážně makal… Myslel jsem si, že vědí, co jsem za hráče. Vždyť hraju profesionálně hokej už 37 let," podivoval se s vážnou tváří Jágr. "Ale jednu věc sem dali správně - víno pro mou přítelkyni," ocenil druhý nejproduktivnější hráč historie NHL. Za Pittsburgh hrál v letech 1990 až 2001 a hned v úvodu zámořské kariéry s ním získal dvakrát Stanleyův pohár.

Před minulou sezonou Jágr ohlásil, že je jeho poslední v kariéře. Když ale na konci ledna prodal 80 procent kladenského klubu podnikateli Tomáši Drastilovi a sám si ponechal jen dvacetiprocentní podíl, uvedl, že svou budoucnost bude řešit až po sezoně.