Lední hokej

Jágr zase posunul rekord, Kladnu přinesl štěstí. Pardubice doma těžce vyhořely

Sport ČTK Sport, ČTK
před 17 minutami
Třiapadesátiletý Jaromír Jágr nastoupil poprvé v sezoně do utkání hokejové extraligy a pomohl Kladnu k výhře 3:1 nad Vítkovicemi. Těžce vyhořely Pardubice, podlehly doma 0:5 Liberci. Litvínov utrpěl porážku 0:3 v Karlových Varech, poslední celek tabulky prohrál už podeváté v řadě. Překvapením je prohra Brna, které mohlo jít v případě bodového zisku do čela tabulky, jenže padlo doma s Boleslaví.
Jaromír Jágr
Jaromír Jágr | Foto: Roman Mareš/Rytíři Kladno

Jágr ve věku 53 let a 244 dnů opět posunul rekord nejstaršího pravidelně hrajícího hráče v domácí nejvyšší soutěži. Premiéru v barvách Rytířů si odbyl švédský brankář Oscar Dansk.

Hosté se museli už po půl minutě bránit při Zbořilově trestu a Jágr poprvé naskočil na led ve druhé přesilovkové formaci. Vítkovice se ubránily, jenže v čase 7:05 se Rytíři radovali z úvodní branky. Po Mendelově střele z levého kruhu dorazil puk za Hrachovinu Robins.

Ve 30. minutě při Pietronirově vyloučení se hosté dočkali vyrovnání. Po Hanzlově přihrávce překonal zblízka Danska Hladonik, který o chvíli později mohl i otočit skóre, švédský gólman ovšem jeho střelu z pravého kruhu vyrazil.

Při Vandasově vyloučení přerušil po 21 vteřinách přesilovku hostů faulem Kalus, ale potom po Pietronirově třetím faulu v utkání se Rytíři bránili i 22 vteřin ve třech proti pěti.

Další početní výhodu nabídl Ostravanům Blain, radovalo se však při ní Kladno. Forman v přečíslení dvou na jednoho přihrál Konečnému, který prostřelil Hrachovinu mezi betony.

Při Freibergsově trestu pak sice Hrachovina dvakrát vyrazil Ojamäkiho střelu, ale puk se odrazil k Audetteovi, který zamířil do odkryté branky. Ve 45. minutě mohl ještě navýšit rozdíl Bareš, jenž se dostal do úniku, Hrachovina však zasáhl.

V závěru se Rytíři ubránili při Žovincově trestu, při kterém sáhli hosté k power play.

Brna, obhájce titulu, neuspělo po třech předchozích výhrách. O druhé výhře Mladé Boleslavi za sebou rozhodl dvěma góly Pavol Skalický.

15. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Robins (Mendel, Vandas), 38. Konečný (M. Forman, Mendel), 43. Audette (Ojamäki) - 30. Hladonik (M. Hanzl, Nellis). Rozhodčí: Jaroš, Zeliska - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2989.

Kladno: Dansk - M. Jandus, Mendel, Blain, Žovinec, Michal Houdek, Pietroniro, Vandas - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, K. Hrabík - Bareš, Konečný, M. Forman - Jágr, Melka, M. Procházka. Trenér: Čermák.

Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Kňažko, Leahy, Port, Freibergs, Auvitu - P. Zdráhal, Nellis, Abdul - Macias, Hrivík, M. Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Hauser, M. Přibyl, Lednický - od 41. navíc Řehák. Trenér: Varaďa.

HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 18. F. Jansa (Zachar, T. Galvas), 35. J. Pérez (Weatherby, Sandberg), 35. T. Galvas (J. Pérez), 40. Lenc (T. Galvas), 56. D. Zeman (Ahac). Rozhodčí: Šír, Hradil - Rožánek, Axman. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváků: 9894.

Pardubice: Vomáčka (41. Will) - Mikliš, Ludvig, Gazda, T. Dvořák, Tourigny, Hájek, Švec - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Lauko, Kondelík, Kelemen - R. Kousal, Poulíček, Twarynski - J. Stránský, T. Urban, Pekař. Trenér: Pešán.

Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Aubrecht - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, A. Najman, J. Pérez - J. Pytlík, A. Musil, O. Procházka - Zachar, F. Jansa, Hujer. Trenér: Kudrna.

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Jones (Malát), 41. O. Beránek (Mamčics, D. Mikyska), 60. Černoch (O. Beránek, Dello). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Zíka, Pěkný. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 4531.

Karlovy Vary: Frodl - Kočí, D. Moravec, Jaks, Josef Myšák, D. Mikyska, Mamčics, Dello - O. Beránek, Černoch, Šťastný - P. Tomek, Egle, Jiskra - Malát, Jones, Čihař - Koffer, J. Šír, Strnad. Trenér: Patera.

Litvínov: Čajan - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Baránek, Plutnar, Gajdoš - Pištěk, O. Kaše, Koblasa - Hännikäinen, Jícha, Maštalířský - Brož, Jurčík, Čajkovič - Hlava, Šprynar. Trenér: Petr.

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 35. A. Zbořil (K. Pospíšil, Holland) - 18. Rekonen (Fořt), 35. Skalický (Moses), 40. Skalický (Rekonen, Gríger), 56. Mazura (Rekonen, Gríger). Rozhodčí: Cabák, Stano (SR) - Augusta, Blažek. Vyloučení: 4:2, navíc Ščotka (Brno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 6828.

Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, Ďaloga - Flek, Kollár, Š. Stránský - J. Kos, A. Zbořil, K. Pospíšil - O'Donnell, T. Zohorna, H. Zohorna - Chludil, Ekrt, Ferda. Trenér: Pokorný.

Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, A. Čech, Lintuniemi, Havlín, F. Pavlík, Skärberg, Gewiese - Moses, Fořt, Skalický - Rekonen, Gríger, Indrašis - Malínek, Hradec, Mazura - Lichtag, Závora, Suchý. Trenér: R. Král.

Tabulka:

1. Třinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. Brno 15 9 0 2 4 42:38 29
3. České Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. Vítkovice 15 6 3 1 5 46:38 25
5. Plzeň 14 7 1 2 4 30:25 25
6. Liberec 15 8 0 1 6 37:35 25
7. Pardubice 15 6 2 1 6 44:38 23
8. Karlovy Vary 15 7 0 1 7 32:34 22
9. Olomouc 14 7 0 1 6 32:35 22
10. Mladá Boleslav 15 5 1 1 8 31:39 18
11. Sparta 14 5 1 0 8 38:37 17
12. Hradec Králové 13 3 4 0 6 31:33 17
13. Kladno 15 4 1 3 7 32:42 17
14. Litvínov 15 2 0 1 12 22:54 7
 
