Jágr zase posunul rekord, Kladnu přinesl štěstí. Pardubice doma těžce vyhořely

Jágr ve věku 53 let a 244 dnů opět posunul rekord nejstaršího pravidelně hrajícího hráče v domácí nejvyšší soutěži. Premiéru v barvách Rytířů si odbyl švédský brankář Oscar Dansk.
Hosté se museli už po půl minutě bránit při Zbořilově trestu a Jágr poprvé naskočil na led ve druhé přesilovkové formaci. Vítkovice se ubránily, jenže v čase 7:05 se Rytíři radovali z úvodní branky. Po Mendelově střele z levého kruhu dorazil puk za Hrachovinu Robins.
Ve 30. minutě při Pietronirově vyloučení se hosté dočkali vyrovnání. Po Hanzlově přihrávce překonal zblízka Danska Hladonik, který o chvíli později mohl i otočit skóre, švédský gólman ovšem jeho střelu z pravého kruhu vyrazil.
Při Vandasově vyloučení přerušil po 21 vteřinách přesilovku hostů faulem Kalus, ale potom po Pietronirově třetím faulu v utkání se Rytíři bránili i 22 vteřin ve třech proti pěti.
Další početní výhodu nabídl Ostravanům Blain, radovalo se však při ní Kladno. Forman v přečíslení dvou na jednoho přihrál Konečnému, který prostřelil Hrachovinu mezi betony.
Při Freibergsově trestu pak sice Hrachovina dvakrát vyrazil Ojamäkiho střelu, ale puk se odrazil k Audetteovi, který zamířil do odkryté branky. Ve 45. minutě mohl ještě navýšit rozdíl Bareš, jenž se dostal do úniku, Hrachovina však zasáhl.
V závěru se Rytíři ubránili při Žovincově trestu, při kterém sáhli hosté k power play.
Brna, obhájce titulu, neuspělo po třech předchozích výhrách. O druhé výhře Mladé Boleslavi za sebou rozhodl dvěma góly Pavol Skalický.
15. kolo hokejové extraligy:
Rytíři Kladno - HC Vítkovice Ridera 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 8. Robins (Mendel, Vandas), 38. Konečný (M. Forman, Mendel), 43. Audette (Ojamäki) - 30. Hladonik (M. Hanzl, Nellis). Rozhodčí: Jaroš, Zeliska - J. Svoboda, Hynek. Vyloučení: 7:5. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 2989.
Kladno: Dansk - M. Jandus, Mendel, Blain, Žovinec, Michal Houdek, Pietroniro, Vandas - Ojamäki, Robins, Audette - Kelly Klíma, Vigneault, K. Hrabík - Bareš, Konečný, M. Forman - Jágr, Melka, M. Procházka. Trenér: Čermák.
Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Kňažko, Leahy, Port, Freibergs, Auvitu - P. Zdráhal, Nellis, Abdul - Macias, Hrivík, M. Kalus - Hladonik, M. Hanzl, Bambula - Hauser, M. Přibyl, Lednický - od 41. navíc Řehák. Trenér: Varaďa.
HC Dynamo Pardubice - Bílí Tygři Liberec 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)
Branky a nahrávky: 18. F. Jansa (Zachar, T. Galvas), 35. J. Pérez (Weatherby, Sandberg), 35. T. Galvas (J. Pérez), 40. Lenc (T. Galvas), 56. D. Zeman (Ahac). Rozhodčí: Šír, Hradil - Rožánek, Axman. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváků: 9894.
Pardubice: Vomáčka (41. Will) - Mikliš, Ludvig, Gazda, T. Dvořák, Tourigny, Hájek, Švec - Mandát, L. Sedlák, Červenka - Lauko, Kondelík, Kelemen - R. Kousal, Poulíček, Twarynski - J. Stránský, T. Urban, Pekař. Trenér: Pešán.
Liberec: Kváča - R. Šimek, T. Galvas, M. Ivan, Zile, D. Zeman, Ahac, Aubrecht - Sandberg, Weatherby, Lenc - Faško-Rudáš, A. Najman, J. Pérez - J. Pytlík, A. Musil, O. Procházka - Zachar, F. Jansa, Hujer. Trenér: Kudrna.
HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 3. Jones (Malát), 41. O. Beránek (Mamčics, D. Mikyska), 60. Černoch (O. Beránek, Dello). Rozhodčí: Kika, Mejzlík - Zíka, Pěkný. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 4531.
Karlovy Vary: Frodl - Kočí, D. Moravec, Jaks, Josef Myšák, D. Mikyska, Mamčics, Dello - O. Beránek, Černoch, Šťastný - P. Tomek, Egle, Jiskra - Malát, Jones, Čihař - Koffer, J. Šír, Strnad. Trenér: Patera.
Litvínov: Čajan - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Baránek, Plutnar, Gajdoš - Pištěk, O. Kaše, Koblasa - Hännikäinen, Jícha, Maštalířský - Brož, Jurčík, Čajkovič - Hlava, Šprynar. Trenér: Petr.
HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 35. A. Zbořil (K. Pospíšil, Holland) - 18. Rekonen (Fořt), 35. Skalický (Moses), 40. Skalický (Rekonen, Gríger), 56. Mazura (Rekonen, Gríger). Rozhodčí: Cabák, Stano (SR) - Augusta, Blažek. Vyloučení: 4:2, navíc Ščotka (Brno) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 6828.
Brno: Stezka - Zábranský, F. Král, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, Ďaloga - Flek, Kollár, Š. Stránský - J. Kos, A. Zbořil, K. Pospíšil - O'Donnell, T. Zohorna, H. Zohorna - Chludil, Ekrt, Ferda. Trenér: Pokorný.
Mladá Boleslav: D. Furch - Pyrochta, A. Čech, Lintuniemi, Havlín, F. Pavlík, Skärberg, Gewiese - Moses, Fořt, Skalický - Rekonen, Gríger, Indrašis - Malínek, Hradec, Mazura - Lichtag, Závora, Suchý. Trenér: R. Král.
Tabulka:
|1.
|Třinec
|13
|8
|2
|1
|2
|44:30
|29
|2.
|Brno
|15
|9
|0
|2
|4
|42:38
|29
|3.
|České Budějovice
|14
|9
|0
|0
|5
|48:31
|27
|4.
|Vítkovice
|15
|6
|3
|1
|5
|46:38
|25
|5.
|Plzeň
|14
|7
|1
|2
|4
|30:25
|25
|6.
|Liberec
|15
|8
|0
|1
|6
|37:35
|25
|7.
|Pardubice
|15
|6
|2
|1
|6
|44:38
|23
|8.
|Karlovy Vary
|15
|7
|0
|1
|7
|32:34
|22
|9.
|Olomouc
|14
|7
|0
|1
|6
|32:35
|22
|10.
|Mladá Boleslav
|15
|5
|1
|1
|8
|31:39
|18
|11.
|Sparta
|14
|5
|1
|0
|8
|38:37
|17
|12.
|Hradec Králové
|13
|3
|4
|0
|6
|31:33
|17
|13.
|Kladno
|15
|4
|1
|3
|7
|32:42
|17
|14.
|Litvínov
|15
|2
|0
|1
|12
|22:54
|7