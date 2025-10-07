Lední hokej

Jsem v šoku, nevěřil analytik. McDavid "zbořil" NHL, podepsal hluboko pod cenou

Sport ČTK Sport, ČTK
před 4 hodinami
Zřejmě nejlepší hokejista planety Connor McDavid prodloužil s Edmontonem smlouvu o dva roky. Za podmínek, které v zámořské NHL vyvolaly velké pozdvižení.
NHL Connor McDavid
NHL Connor McDavid
NHL Connor McDavid
NHL Connor McDavid
NHL: NHL All-Star Skills Competition Zobrazit 8 fotografií

Kontrakt platný do roku 2028 kanadskému útočníkovi zaručuje stejně jako nyní v průměru 12,5 milionu dolarů (260 milionů korun) za sezonu. Oilers informovali o podpisu krátce před úterním startem nového ročníku NHL.

Pro sezonu 2026/27 je McDavid zatím až pátým nejlépe placeným hráčem za jedničkou Kirillem Kaprizovem se 17 miliony nebo 14milionovým spoluhráčem Leonem Draisaitlem.

McDavid přitom mohl dostat, cokoliv by si řekl. Klidně i aktuální maximum, při němž by pod platovým stropem zabíral 19,1 milionu.

"On dal ale přednost svému odkazu. To, že přijal menší plat, aby zachoval kostru Oilers neporušenou, vám říká vše, co potřebujete vědět - s Edmontonem chce získat Stanley Cup víc než kterékoliv individuální ocenění. Tohle by udělaly jen ty největší osobnosti v historii. On potvrdil, že je jednou z nich," vyzvihl 28letého Kanaďana bývalý útočník Scottie Upshall.

U vytržení jsou pochopitelně i edmontonští fanoušci. 

"McDavidovi náleží v prvním domácím zápase sezony (nebo ve všech domácích zápasech) 60minutové (nebo delší) ovace vestoje," napsal jeden z nich na síti X. "Vždyť ten chlápek nechal na stole ležet miliony, jen aby zůstal a vyhrál v Edmontonu."

V zákulisí se šuškalo, že McDavid by mohl jít pod svou tržní hodnotu. Výsledná smlouva však zkušené analytiky zarazila.  

"Myslel jsem, že podepíše za míň, než lidé čekali. Tohle jsem ale nepředpokládal. Jsem v šoku," řekl ve vysílání stanice Sportsnet její známý insider Elliotte Friedman.

McDavid má za sebou deset sezon v elitní zámořské lize a všechny odehrál v dresu Edmontonu.

Třikrát získal Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče základní části a čtyřikrát Cenu Teda Lindsayho pro nejlepšího hokejistu podle hráčů. Pětkrát ovládl produktivitu základní části, o Stanley Cup ale usiluje stále marně. V uplynulých dvou sezonách Edmonton neuspěl až ve finále play off proti Floridě.

"Connorovu oddanost k našemu týmu a městu předčí jedině jeho mimořádná snaha vrátit Stanleyův pohár fanouškům Edmonton Oilers," řekl výkonný viceprezident pro hokejové operace a generální manažer klubu Stan Bowman na adresu jedničky draftu z roku 2015.

McDavid dosud v NHL zaznamenal 1082 bodů (361+721) v 712 zápasech. Hranici 1000 bodů pokořili v historii rychleji jen Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Mike Bossy.

Connor McDavid
Connor McDavid | Foto: Reuters

Minimálně další tři sezony se bude Edmonton moci opírat o úderné duo McDavid - Draisaitl. Německý útočník loni prodloužil s klubem smlouvu o osm let a vydělá v průměru 14 milionů dolarů ročně.

McDavidovi bude dobíhat osmiletý kontrakt na 100 milionů dolarů. S podpisem nové smlouvy dlouho vyčkával. Místo očekávaného lukrativního kontraktu na delší dobu, který by mohl po této sezoně podepsat jako volný hráč s kterýmkoli klubem, dal přednost setrvání v Oilers a další snaze získat s nimi Stanley Cup.

Šance je nyní opravdu velká. S rychlým růstem platového stropu a McDavidem "za hubičku" bude mít manažer Bowman dost prostoru ke složení velmi silného mužstva.

Edmonton si v pondělí pojistil také beka Jakea Walmana, který se dohodl na sedmileté smlouvě na 49 milionů dolarů. Devětadvacetiletý kanadský hráč přišel do klubu v březnu ze San Jose. Dříve hrál také za Detroit a St. Louis.

Související

Pastrňák je teď za hubičku, píší v zámoří. Nevídaná gáže pro Rusa rozbouřila NHL

Kirill Kaprizov
 
Mohlo by vás zajímat

65 vyloučení, 322 trestných minut. A to šlo jen o přípravu...

65 vyloučení, 322 trestných minut. A to šlo jen o přípravu...

Kladno si vyšláplo na Spartu. Pražané v extralize prohráli už čtyřikrát v řadě

Kladno si vyšláplo na Spartu. Pražané v extralize prohráli už čtyřikrát v řadě

Den, kdy Jágrova kariéra nabrala nový rozměr. Nadchl legendu, USA pak vyloženě trápil

Den, kdy Jágrova kariéra nabrala nový rozměr. Nadchl legendu, USA pak vyloženě trápil
Přehled

Češi z Bruins znovu ukázali svoji údernou sílu. Zacha pálil, Pastrňák nahrával

Češi z Bruins znovu ukázali svoji údernou sílu. Zacha pálil, Pastrňák nahrával
hokej sport Obsah NHL Connor McDavid Edmonton Oilers

Právě se děje

před 1 minutou
Obrazem

Hamás proměnil před dvěma lety svátek Sukot v peklo. Izraelská odveta je drtivá

Hamás proměnil před dvěma lety svátek Sukot v peklo. Izraelská odveta je drtivá
Prohlédnout si 14 fotografií
Palestinci odvážejí na golfovém vozíku zajatou izraelskou seniorku Yaffu Adar. Je to 85letá babička, přesvědčená sionistka, která v 50. letech zakládala napadený kibuc Kfar Azza, z kterého byla v den útoku unesena. Přežila a byla později ozbrojenci z Hamásu propuštěna.
Útok byl později označen za nejkrvavější v izraelské historii a vyvolal rozsáhlou a drtivou odvetnou reakci izraelské armády v Pásmu Gazy. Operace s názvem Iron Sword (Železný meč) trvá dodnes. Na snímku z neděle 8. října 2023 stoupají plameny a kouř po odvetném izraelském leteckém útoku v Gaze.
před 3 minutami
Brutální, prohlásila Muchová. Při premiéře se trápila, obrat byl "strašná dřina"
Tenis

Brutální, prohlásila Muchová. Při premiéře se trápila, obrat byl "strašná dřina"

Česká tenistka v prvním kole turnaje ve Wu-chanu porazila 2:6, 6:2 a 6:4 Martu Kosťukovou z Ukrajiny.
před 5 minutami
Výkon českého průmyslu se po půlročním růstu mírně propadl
Ekonomika

Výkon českého průmyslu se po půlročním růstu mírně propadl

Na pokles produkce během druhého prázdninového měsíce měla největší vliv výroba počítačů, strojů a zařízení i motorových vozidel.
před 15 minutami
Zmrazení platů v justici před Ústavním soudem neobstálo, stát je doplatí zpětně
Domácí

Zmrazení platů v justici před Ústavním soudem neobstálo, stát je doplatí zpětně

Letošní zmrazení platů v justici bylo vědomým porušením ústavy, které se nesmí vyplácet z politických ani ekonomických důvodů, řekl šéf ÚS Josef Baxa.
před 23 minutami
65 vyloučení, 322 trestných minut. A to šlo jen o přípravu...
Hokej

65 vyloučení, 322 trestných minut. A to šlo jen o přípravu...

Tampa Bay dostala od vedení NHL pokutu v přepočtu dva miliony korun. Klub byl potrestán po porážce 0:7 s Floridou, kterou provázely hromadné rvačky.
před 27 minutami
"SPD s deseti mandáty je možnost." Poslanec Motoristů má zájem o všechna ministerstva
Domácí

"SPD s deseti mandáty je možnost." Poslanec Motoristů má zájem o všechna ministerstva

"Filip Turek by uměl být ministrem zahraničí," říká Matěj Gregor, nově zvolený poslanec za Motoristy.
před 1 hodinou
Metalové legendy Disturbed a Megadeth zahrají v Praze. Zazní jejich největší hity
Hudba

Metalové legendy Disturbed a Megadeth zahrají v Praze. Zazní jejich největší hity

Koncert se uskuteční v úterý 7. října v rámci turné k 25. výročí vydání zásadního alba kapely Disturbed s názvem The Sickness.
Další zprávy