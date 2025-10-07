Jsem v šoku, nevěřil analytik. McDavid "zbořil" NHL, podepsal hluboko pod cenou

Kontrakt platný do roku 2028 kanadskému útočníkovi zaručuje stejně jako nyní v průměru 12,5 milionu dolarů (260 milionů korun) za sezonu. Oilers informovali o podpisu krátce před úterním startem nového ročníku NHL.
Pro sezonu 2026/27 je McDavid zatím až pátým nejlépe placeným hráčem za jedničkou Kirillem Kaprizovem se 17 miliony nebo 14milionovým spoluhráčem Leonem Draisaitlem.
McDavid přitom mohl dostat, cokoliv by si řekl. Klidně i aktuální maximum, při němž by pod platovým stropem zabíral 19,1 milionu.
"On dal ale přednost svému odkazu. To, že přijal menší plat, aby zachoval kostru Oilers neporušenou, vám říká vše, co potřebujete vědět - s Edmontonem chce získat Stanley Cup víc než kterékoliv individuální ocenění. Tohle by udělaly jen ty největší osobnosti v historii. On potvrdil, že je jednou z nich," vyzvihl 28letého Kanaďana bývalý útočník Scottie Upshall.
U vytržení jsou pochopitelně i edmontonští fanoušci.
"McDavidovi náleží v prvním domácím zápase sezony (nebo ve všech domácích zápasech) 60minutové (nebo delší) ovace vestoje," napsal jeden z nich na síti X. "Vždyť ten chlápek nechal na stole ležet miliony, jen aby zůstal a vyhrál v Edmontonu."
V zákulisí se šuškalo, že McDavid by mohl jít pod svou tržní hodnotu. Výsledná smlouva však zkušené analytiky zarazila.
"Myslel jsem, že podepíše za míň, než lidé čekali. Tohle jsem ale nepředpokládal. Jsem v šoku," řekl ve vysílání stanice Sportsnet její známý insider Elliotte Friedman.
McDavid má za sebou deset sezon v elitní zámořské lize a všechny odehrál v dresu Edmontonu.
Třikrát získal Hartovu trofej pro nejužitečnějšího hráče základní části a čtyřikrát Cenu Teda Lindsayho pro nejlepšího hokejistu podle hráčů. Pětkrát ovládl produktivitu základní části, o Stanley Cup ale usiluje stále marně. V uplynulých dvou sezonách Edmonton neuspěl až ve finále play off proti Floridě.
"Connorovu oddanost k našemu týmu a městu předčí jedině jeho mimořádná snaha vrátit Stanleyův pohár fanouškům Edmonton Oilers," řekl výkonný viceprezident pro hokejové operace a generální manažer klubu Stan Bowman na adresu jedničky draftu z roku 2015.
McDavid dosud v NHL zaznamenal 1082 bodů (361+721) v 712 zápasech. Hranici 1000 bodů pokořili v historii rychleji jen Wayne Gretzky, Mario Lemieux a Mike Bossy.
Minimálně další tři sezony se bude Edmonton moci opírat o úderné duo McDavid - Draisaitl. Německý útočník loni prodloužil s klubem smlouvu o osm let a vydělá v průměru 14 milionů dolarů ročně.
McDavidovi bude dobíhat osmiletý kontrakt na 100 milionů dolarů. S podpisem nové smlouvy dlouho vyčkával. Místo očekávaného lukrativního kontraktu na delší dobu, který by mohl po této sezoně podepsat jako volný hráč s kterýmkoli klubem, dal přednost setrvání v Oilers a další snaze získat s nimi Stanley Cup.
Šance je nyní opravdu velká. S rychlým růstem platového stropu a McDavidem "za hubičku" bude mít manažer Bowman dost prostoru ke složení velmi silného mužstva.
Edmonton si v pondělí pojistil také beka Jakea Walmana, který se dohodl na sedmileté smlouvě na 49 milionů dolarů. Devětadvacetiletý kanadský hráč přišel do klubu v březnu ze San Jose. Dříve hrál také za Detroit a St. Louis.