Lední hokej

Pastrňák je teď za hubičku, píší v zámoří. Nevídaná gáže pro Rusa rozbouřila NHL

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 30 minutami
Kluby NHL, které mají své hokejové hvězdy uvázané na dlouhou dobu, si teď mohou zhluboka oddechnout. Patří mezi ně i Boston s Davidem Pastrňákem. Monstrózní smlouva pro Kirilla Kaprizova totiž posunula laťku pro nové kontrakty nečekaně vysoko.
Kirill Kaprizov Zobrazit 7 fotografií

Kaprizov se v týdnu upsal Minnesotě na dalších osm let za 136 milionů amerických dolarů (v přepočtu skoro tři miliardy korun), což v průměru dělá 17 milionů ročně.

Smlouva se rozběhne na podzim 2026 a skončí po hráčových 37. narozeninách.

V prvních čtyřech letech si ruský křídelník přijde na 19,1 milionu, pak mu plat postupně klesne 13,7 milionu. Celou dobou se bude moct opřít o speciální klauzuli, díky níž ho klub nemůže bez svolení vyměnit ani poslat na farmu.

Nikdo v současné NHL nemá takto lukrativní kontrakt, ani zdaleka. Aktuální dvojkou je centr Edmontonu Leon Draisaitl, který v průměru dosáhne "jen" na 14 milionů ročně, čili o tři méně.

Hlavní překvapení nicméně spočívá v tom, že Kaprizov nastavil novou laťku i v relativních číslech. Až se mu smlouva rozběhne, bude zabírat 16,35 procenta platového stropu. To překonává i Connora McDavida, jehož stávající kontrakt začínal na čísle 15,72.

Osmadvacetiletý Kaprizov přitom není nejlepším hokejistou planety. Patří ke špičce, ale mnohem blíž, možná úplně nejblíž má k Pastrňákovi.

Hokejku sice drží na opačnou stranu, tedy levou, ale jinak je jen o rok mladší, o pár centimetrů nižší, také hraje na křídle, také propojuje střelecké schopnosti s těmi tvůrčími a také dokáže za jednu základní část nasbírat přes sto bodů.

V předsezonních žebříčcích nejlepších hráčů ligy končili oba velmi blízko sebe. Třeba podle NHL.com je o píď lepší Pastrňák, podle stanice TSN zase Kaprizov.  

Co se ale týče platu, zeje mezi křídelníky hotová propast.

Pastrňák za sezonu v průměru inkasuje 11,25 milionu dolarů. Smlouvu přitom podepisoval teprve dva a půl roku nazpět a má podle ní odehrát ještě šest ročníků. A když se rozběhla, ukrajovala 13,47 procenta platového stropu.

Kontrastu oproti 17milionovému Kaprizovovi si všimla i řada zámořských novinářů.

"Pastrňák na čísle 11,25 milionu je teď obrovsky výhodnou investicí," napsal například Scott McLaughlin z rozhlasové stanice WEEI.

Časopis The Hockey News použil formulaci, že Kaprizovova rekordní dohoda "dělá z Pastrňákovy smlouvy krádež".

David Pastrňák se Bostonu vyplácí.
David Pastrňák se Bostonu vyplácí. | Foto: Reuters

Existují důvody, proč si ruský kanonýr ze současné devítimilionové gáže tolik polepšil. Nahrává mu rychlý růst platového stropu a také fakt, že je největší hvězdou v historii klubu - byť si ho Minnesota v deset let starém draftu vybrala až na 135. pozici.

Než přišel Kaprizov, žádný minnesotský hráč nedokázal v základní části pokořit 90bodovou hranici, ani slavný Slovák Marián Gáborík. Ruský křídelník to dokázal už dvakrát a aktuální maximum stanovil na 108 bodech.

Je to ale 17milionový útočník? Podle statistického modelu online deníku The Athletic má aktuální tržní hodnotu o dva miliony nižší.

"Čas ukáže, jak se jeho nová smlouva vyvrbí. Je třeba brát ohled zvlášť na to, že začne platit až v hráčových 29 letech. Minnesota podstupuje riziko vzhledem ke Kaprizovově věku a tomu, jak na tom bude zdravotně," dodal deník k Rusovi, který za poslední tři roky zmeškal kvůli různým zraněním asi čtvrtinu zápasů.

hokej sport Obsah Minnesota Wild NHL David Pastrňák Kirill Kaprizov

