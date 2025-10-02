Pastrňák je teď za hubičku, píší v zámoří. Nevídaná gáže pro Rusa rozbouřila NHL

Kaprizov se v týdnu upsal Minnesotě na dalších osm let za 136 milionů amerických dolarů (v přepočtu skoro tři miliardy korun), což v průměru dělá 17 milionů ročně.
Smlouva se rozběhne na podzim 2026 a skončí po hráčových 37. narozeninách.
V prvních čtyřech letech si ruský křídelník přijde na 19,1 milionu, pak mu plat postupně klesne 13,7 milionu. Celou dobou se bude moct opřít o speciální klauzuli, díky níž ho klub nemůže bez svolení vyměnit ani poslat na farmu.
Nikdo v současné NHL nemá takto lukrativní kontrakt, ani zdaleka. Aktuální dvojkou je centr Edmontonu Leon Draisaitl, který v průměru dosáhne "jen" na 14 milionů ročně, čili o tři méně.
Hlavní překvapení nicméně spočívá v tom, že Kaprizov nastavil novou laťku i v relativních číslech. Až se mu smlouva rozběhne, bude zabírat 16,35 procenta platového stropu. To překonává i Connora McDavida, jehož stávající kontrakt začínal na čísle 15,72.
Osmadvacetiletý Kaprizov přitom není nejlepším hokejistou planety. Patří ke špičce, ale mnohem blíž, možná úplně nejblíž má k Pastrňákovi.
Hokejku sice drží na opačnou stranu, tedy levou, ale jinak je jen o rok mladší, o pár centimetrů nižší, také hraje na křídle, také propojuje střelecké schopnosti s těmi tvůrčími a také dokáže za jednu základní část nasbírat přes sto bodů.
V předsezonních žebříčcích nejlepších hráčů ligy končili oba velmi blízko sebe. Třeba podle NHL.com je o píď lepší Pastrňák, podle stanice TSN zase Kaprizov.
Co se ale týče platu, zeje mezi křídelníky hotová propast.
Pastrňák za sezonu v průměru inkasuje 11,25 milionu dolarů. Smlouvu přitom podepisoval teprve dva a půl roku nazpět a má podle ní odehrát ještě šest ročníků. A když se rozběhla, ukrajovala 13,47 procenta platového stropu.
Kontrastu oproti 17milionovému Kaprizovovi si všimla i řada zámořských novinářů.
"Pastrňák na čísle 11,25 milionu je teď obrovsky výhodnou investicí," napsal například Scott McLaughlin z rozhlasové stanice WEEI.
Časopis The Hockey News použil formulaci, že Kaprizovova rekordní dohoda "dělá z Pastrňákovy smlouvy krádež".
Existují důvody, proč si ruský kanonýr ze současné devítimilionové gáže tolik polepšil. Nahrává mu rychlý růst platového stropu a také fakt, že je největší hvězdou v historii klubu - byť si ho Minnesota v deset let starém draftu vybrala až na 135. pozici.
Než přišel Kaprizov, žádný minnesotský hráč nedokázal v základní části pokořit 90bodovou hranici, ani slavný Slovák Marián Gáborík. Ruský křídelník to dokázal už dvakrát a aktuální maximum stanovil na 108 bodech.
Je to ale 17milionový útočník? Podle statistického modelu online deníku The Athletic má aktuální tržní hodnotu o dva miliony nižší.
"Čas ukáže, jak se jeho nová smlouva vyvrbí. Je třeba brát ohled zvlášť na to, že začne platit až v hráčových 29 letech. Minnesota podstupuje riziko vzhledem ke Kaprizovově věku a tomu, jak na tom bude zdravotně," dodal deník k Rusovi, který za poslední tři roky zmeškal kvůli různým zraněním asi čtvrtinu zápasů.