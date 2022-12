Hronek přihrál na dva góly, Red Wings přesto s Buffalem padli

Obránce Filip Hronek v zápase proti Buffalu zaznamenal dvě asistence a zaznamenal 20. bod v sezoně NHL. Detroit i přes pomoc českého beka na Sabres nestačil a prohrál 4:5 po samostatných nájezdech. Popáté v řadě zvítězilo Toronto, jež i díky asistenci Davida Kämpfa porazilo San Jose 3:1.

Detroit po minutě a dvaceti sekundách poslal do vedení Jonatan Berggren. Dvaadvacetiletý švédský útočník využil Hronkovu asistenci a druhou brankou v NHL otevřel skóre zápasu. Zbytek první a druhé třetiny ale gólově patřil Buffalu. Sabres čtyřmi trefami otočili průběh zápasu, dvakrát skóroval Dylan Cozens.

Hon Red Wings za vyrovnáním nastartoval ve 47. minutě gól Davida Perrona. Zkušený útočník, který před sezonou přišel ze St. Louis, šťastnou střelou mezi betony zakončil akci, na jejímž začátku byl Hronek.

Kontaktní branka domácí nakopla. V rozmezí dvou minut se dvakrát prosadil Oskar Sundqvist a v závěru domácí dokonce sahali po vítězství. Andrew Copp ale ve výborné příležitosti trefil pouze tyč. "Nevzdali jsme se a dokázali stáhnout třígólovou ztrátu, spokojení ale být nemůžeme. Nevyužili jsme mnoho zajímavých šancí a to nás dnes stálo bod navíc," litoval Copp.

V prodloužení gól nepadl a v samostatných nájezdech Detroit obrat nedokončil. O bodu navíc pro Buffalo rozhodl Rasmus Dahlin. "Nic se neděje, každý tým občas přijde o tříbrankové vedení. Mně se moc líbila reakce kluků a to, že jsme i přes nepovedenou třetí třetinu dovedli utkání do vítězného konce," řekl trenér Sabres Don Granato.

Toronto o pátém vítězství v řadě rozhodlo v závěru třetí části. V 58. minutě Kämpf zatáhl puk do útočného pásma, přenechal ho střílejícímu Alexi Kerfootovi a jeho pokus dorazil do odkryté části branky Pierre Engvall. Český útočník se zapsal do statistik po pěti zápasech a zaznamenal osmý bod v sezoně (3+5).

Výhru Maple Leafs v čase 58:49 zpečetil Mitchell Marner, jenž prodloužil bodovou sérii na 18 zápasů a vyrovnal klubový rekord. "Je to speciální okamžik, hodně to pro mě znamená. Jsem rád, že u toho byla i moje rodina," řekl Marner. "Odmalička žiju v Torontu a Maple Leafs jsem vždycky fandil. Nyní jsem se zařadil po bok klubových legend. O tom jsem jako malý ani zdaleka nesnil," dodal pětadvacetiletý útočník, jenž svou bodovou sérií napodobil počiny Darryla Sittlera ze sezony 1977/78 a Eddieho Olczyka z ročníku 1989/90.

Newyorští Rangers porazili Ottawu 3:1 a uspěli po třech porážkách. Senators po dvou výhrách za sebou tentokrát ztroskotali na výborně chytajícím Jaroslavu Halákovi. Slovenský brankář inkasoval jediný gól z 35 střel a vychytal první vítězství v dresu Rangers.

Halák se prvního vyhraného zápasu v newyorském týmu dočkal až v sedmém zápase. "Je to pro něj důležitá výhra, obzvlášť po tak nevydařeném startu sezony. Chytal výborně. V klíčových okamžicích nás podržel několika skvělými zákroky a dal nám šanci vyhrát," pochválil slovenského brankáře trenér Gerard Gallant.

Třemi nahrávkami se blýskl obránce Ryan Lindgren, jenž poprvé v kariéře zaznamenal v jednom zápase tři body. Filip Chytil odehrál za Rangers 16 minut a nebodoval.

Chicago na vlastním ledě podlehlo Edmontonu 4:5 a prohrálo osmý duel v řadě. Výhru Oilers řídil dvěma brankami a asistencí Leon Draisaitl. Nejproduktivnější hráč soutěže Connor McDavid vstřelil o gól méně.

Výsledky NHL:

Toronto - San Jose 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 25. Matthews, 58. Engvall (Kämpf), 59. Marner - 28. Nieto. Střely na branku: 32:24. Diváci: 18.679. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Samsonov, 3. Matthews (všichni Toronto).

Detroit - Buffalo 4:5 po sam. nájezdech (1:2, 0:2, 3:0 - 0:0)

Branky: 51. a 53. Sundqvist 2. Berggren (Hronek), 47. Perron (Hronek) - 5. a 29. Cozens, 9. Samuelsson, 31. J. Skinner, rozhodující sam. nájezd Dahlin. Střely na branku: 44:34. Diváci: 17.117. Hvězdy zápasu: 1. Cozens (Buffalo), 2. Sundkvist (Detroit), 3. Dahlin (Buffalo).

Ottawa - NY Rangers 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 34. Pinto - 11. Vesey, 31. Goodrow, 53. Kreider. Střely na branku: 35:36. Diváci: 14.654. Hvězdy zápasu: 1. Lindgren, 2. Halák, 3. Kreider (všichni NY Rangers).

Chicago - Edmonton 4:5 (0:0, 1:2, 3:3)

Branky: 53. a 59. Domi, 35. Katchouk, 53. Entwistle - 21. a 56. Draisaitl, 30. Nugent-Hopkins, 42. McDavid, 50. Janmark. Střely na branku: 25:41. Diváci: 15.397. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. Janmark (oba Edmonton), 3. Entwistle (Chicago).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 22 19 0 3 88:48 38 2. Toronto 25 15 5 5 76:62 35 3. Tampa Bay 22 13 1 8 76:71 27 4. Detroit 22 11 5 6 72:70 27 5. Florida 23 10 4 9 78:81 24 6. Montreal 22 11 1 10 65:77 23 7. Buffalo 23 10 1 12 86:83 21 8. Ottawa 22 8 1 13 67:74 17

Metropolitní divize:

1. New Jersey 23 19 0 4 87:51 38 2. NY Islanders 24 15 0 9 78:62 30 3. Carolina 23 12 5 6 64:63 29 4. Pittsburgh 23 11 4 8 79:73 26 5. NY Rangers 24 11 4 9 72:68 26 6. Washington 24 10 3 11 67:75 23 7. Philadelphia 23 8 5 10 56:75 21 8. Columbus 21 7 2 12 60:87 16

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 23 13 4 6 88:66 30 2. Winnipeg 21 14 1 6 68:53 29 3. Colorado 20 12 1 7 68:52 25 4. Minnesota 21 10 2 9 62:62 22 5. Nashville 21 10 2 9 55:66 22 6. St. Louis 22 11 0 11 63:78 22 7. Arizona 20 7 3 10 54:70 17 8. Chicago 22 6 4 12 56:83 16

Pacifická divize: