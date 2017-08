před 2 hodinami

Marek Mazanec se po čtyřech letech vrací ze zámoří do Evropy a bude chytat za Slovan Bratislava v Kontinentální lize. Šestadvacetiletý gólman se s klubem dohodl se na roční smlouvě. Rodák z Písku odešel do NHL v roce 2013 poté, co výrazně pomohl Plzni k zisku extraligového titulu. Podepsal smlouvu s Nashvillem a hned v první sezoně nastoupil v elitní zámořské soutěži k 25 zápasům. V dalších třech letech si připsal již jen šest startů a většinou působil na farmě v Milwaukee, hrající nižší AHL. V bratislavském klubu doplní krajana Jakuba Štěpánka a Jaroslava Januse.

autor: ČTK | před 2 hodinami

