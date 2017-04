Uvolní Kometa Nečase? Je to náš nejdůležitější hráč, kéž bych mohl hrát místo něj, říká Varaďa

před 1 hodinou

Česká osmnáctka ve středu odjíždí na mistrovství světa. Tři roky poté, co získala senzační stříbro, opět myslí na medaili. Jenže je tu problém. Trenér mladíků Václav Varaďa stále neví, jestli na Slovensko pojede klíčový útočník Martin Nečas, neboť brněnská Kometa s ním má své plány v extraligovém finále. "Rozhodnutí padne během úterý," říká Varaďa.

Které hokejisty z extraligy už máte v týmu a na koho pořád čekáte?

Pardubické kluky - Filipa Zadinu a Martina Kauta - už máme k dispozici. U Martina Nečase je situace taková, že Kometa Brno slaví skvělý úspěch. My ale Martina jakožto výjimečného hráče očekáváme na mistrovství světa. Kdy dorazí, o tom se bude jednat v nejbližších dnech.

Za Kometu letos nastupuje rovněž Filip Král, jeden z beků ve vaší nominaci. Dorazí spolu s Nečasem?

Filip Král se k nám již dostavil ve středu a odehrál přípravné utkání na Slovensku.

Jihlava před rokem nepustila na šampionát osmnáctek Jakuba Škarka, tentokrát je problém u Nečase. Hrozí, že nakonec také nepřijede?

Nebudu předjímat. Jsem v kontaktu s Liborem Zábranským (majitel a trenér Komety, pozn. red.). Rozhodnutí padne během úterý. Věřím, že najdeme společnou řeč. Pro náš tým je Martin nejdůležitějším hráčem.

Existuje varianta, že Nečas doplní národní mužstvo v průběhu turnaje?

Variant je hodně, roli hraje spousta aspektů. Martin by mohl onemocnět, zranit se třeba i v tréninku. Pak bychom o něj přišli oba dva.

Co na choulostivou situaci říká Martin Nečas a co Libor Zábranský?

S Martinem jsem nehovořil. Myslím, že by chtěl pomoct Brnu, ale i klukům v nároďáku. Jde o to, jak se domluvím s Liborem. Kéž bych mohl hrát místo Martina. Teď to samozřejmě zlehčuji.

Orosil jste se, když hokejisté Komety postoupili do finále?

Přál jsem jim to, ve finále jsou zaslouženě. Obě dvě série zvládli oproti závěru základní části parádně. Kluci si věří, gólman je drží, nemají zranění. Ve finále jim dávám možná větší šanci než Liberci, ale jen proto, že jsou hladoví.

A co osmnáctka? Jaké má šance na světovém šampionátu?

Máme zdravé jádro, do turnaje jdeme s pokorou. Neděláme ze sebe, co nejsme, protože pak by se to otočilo proti nám. Jsme rádi, že nám sezona vychází, teď je třeba ukázat, co v nás je.

Asi nejvíc budete spoléhat na týmový výkon, snad útočníka Nečase a brankáře Škarka, že?

Souhlasím. Jakub Škarek je kluk, na kterém to postavíme. Má velkou budoucnost. Prožívá výborný start kariéry. Ruku k dílu ale musí dát celý tým.

Na letním Memoriálu Ivana Hlinky jste poprvé získali zlato. V čem bude mistrovství jiné?

Kanada přijede s jiným týmem, protože kluci dál fungují v juniorkách. Základna ostatních států je ale někde jinde než naše, takže jsme rádi, že kluci jsou zdraví. Můžeme využít stejnou partu.

