Lední hokej

Byli jsme v šoku, nevím, jak to chtějí stihnout, popisuje Šatan dějiště olympiády

Sport Sport
před 4 hodinami
Práce na Santa Giulia Areně, která má z většiny hostit hlavní atrakci nadcházející zimní olympiády v podobě hokejového turnaje mužů, pokročily. Hotovo ale zdaleka není, jak se před časem osobně přesvědčil šéf slovenského hokeje Miroslav Šatan.
Santa Giulia Arena v říjnu 2025
Santa Giulia Arena v říjnu 2025 | Foto: ČTK

"Spolu s generálním sekretářem svazu (Miroslavem Lažem - pozn. red.) jsme se před pěti týdny byli podívat do dějiště olympiády," spustil Šatan v podcastu pro web Hockeyslovakia.

A vůči italským organizátorům pokračoval bez okolků: "Přiznám se, že jsme byli v šoku. Stadiony ani olympijská vesnice ještě nejsou připravené. Testovací turnaje v prosinci byly zrušeny."

Santa Giulia Arena s plánovanou kapacitou 16 tisíc míst měla v prosinci, tedy za pár týdnů, hostit juniorské mistrovství světa třetí nejvyšší kategorie, kde se domácí Italové utkají o postup s Maďary nebo Poláky.

Pořadatelé však museli akci přesunout do menší milánské haly. V té proběhne pod pěti kruhy většina turnaje hokejistek a několik zápasů hokejistů. 

Hlavní stadion, stavěný jen o kousek dál, plnohodnotně otevře později. Možná až 5. února olympijským kláním hokejistek Itálie a Francie. To je pouhý den před oficiálním zahájením her a týden před startem hvězd NHL.

"Časový harmonogram je hodně napjatý," přiznal šéf organizačního výboru Andrea Varnier.

Santa Giulia Arena nicméně není jediným problémem. "Některé věci se zpožďují. Na místě, kde má být tréninková hala, ve které má být i 12 šaten, je jáma zející prázdnotou," upozornil Šatan.

"Nevím, jak to Italové chtějí stihnout. Necháme to na nich. Zachytil jsem, že i v NHL jsou znepokojeni, protože čekali, že většina věcí už bude hotová," doplnil bývalý útočník.

S olympijskými halami pro lední hokej nebýval v nedávné minulosti problém. Čína, Jižní Korea, Rusko i Kanada si vše pohlídaly. Buď měly postavené stadiony z minulosti, nebo stihly otevřít nové zhruba rok před zahájením her.

Proto, jak připomněl Šatan, trne i severoamerická NHL, která pod pěti kruhy vysílá své hvězdy poprvé od Soči 2014.

"Postup prací na obou stadionech, zejména na tom hlavním, nás znepokojuje poslední dva roky," zopakoval před časem šéf zámořské soutěže Gary Bettman.

"O našich obavách každopádně vědí a očekáváme, že dostojí všem slibům a zajistí zázemí, které bude ze soutěžního hlediska prvotřídní," doplnil.

V zámoří padala i méně diplomatická slova. "Posíláme možná víc než dvě miliardy dolarů (zhruba 42 miliard korun, pozn. red.) v hráčských kontraktech na led, o němž nemáme tušení, jaký bude," kroutil hlavou bývalý hokejista a nyní analytik kanadské stanice Sportsnet Nick Kypreos.

hokej sport Obsah olympijské hry Zimní olympiáda 2026 v Miláně a Cortině d'Ampezzo Miroslav Šatan NHL

