"Strašně moc ho chtějí." Týmy NHL volají Bostonu kvůli Čechovi, může ale přijít zvrat

Zacha svými výkony spekulacím jenom pomáhá. Po 12 zápasech má na kontě solidních 10 bodů (2+8) a dává zapomenout na slabší formu z konce minulé sezony, kdy ho trápilo koleno.
Pod novým trenérem Marcem Sturmem funguje hlavně jako centr druhé formace, ale zahrál si třeba i na křídle té první. Jako univerzál nemá s cestováním sestavou problém.
Pod platovým stropem pak zabírá 4,75 milionu amerických dolarů, méně, než by dle výkonů měl, a smlouva mu vyprší až v létě 2027.
To vše dělá ze Zachy lákavou posilu pro celou řadu ambiciózních klubů. Může zalátat díru v prvních dvou útocích, případně zkvalitnit ten třetí.
Zřejmě nejvíc teď o 28letého Čecha stojí Vancouver. Ptal se na něj už v létě, ale v minulém týdnu volal znovu. To proto, že ho trápí rozsáhlá marodka, na níž je i centr čísla dva Filip Chytil, dost možná s dalším otřesem mozku.
"Je pravda, že Canucks Boston nově kontaktovali. A myslím, že jednání trvají už docela dlouho, s přestávkami se táhnou od léta," prohlásil známý insider Elliotte Friedman ze stanice Sportsnet.
Osobně si nemyslí, že má Zacha Vancouver mezi osmi kluby, kam ho Boston podle smluvní klauzule nemůže bez souhlasu vytrejdovat.
To ale neznamená, že k výměně musí dojít. "Centři jsou vyhledávaným artiklem a Boston nemusí dělat nic, co dělat nechce. S Canucks a některými dalšími týmy, které chtějí Zachu vydolovat k sobě, je to nyní takové licitování," dodal Friedman.
O možném stěhování českého univerzála informoval také web RG.org, citoval při tom anonymní zdroj z ligového prostředí, podle něhož Canucks Zachu "strašně moc chtějí".
Spekuluje se, že bostonský generální manažer Don Sweeney požaduje velmi vysokou protihodnotu. Jak konkrétně vypadá, neuniklo, ale v případě Vancouveru by její součástí mohl být obrovitý mladý bek Victor Mancini.
Jiný nejmenovaný zdroj k zákulisním jednáním uvedl: "Bruins určitě naslouchají nabídkám ohledně Zachy, Mittelstadta a dalších hráčů, ale jde spíš o to, aby znali své možnosti, pokud budou v době amerického Dne díkuvzdání nebo do Nového roku mimo boj o play off. Management a trenéři dali hráčům vědět, že v ně stále věří, takže uvidíme, kam se to posune."
Momentálně je Boston s deseti body z tuctu zápasů procentuálně nejhorším týmem Východní konference, ale v rané fázi sezony to tolik neznamená. Jinými slovy, na výprodej je ještě brzy.
Zacha by nicméně mohl zůstat i v případě, že zbytek základní části nepřinese výrazné zlepšení.
Boston nyní prochází v tzv. retoolem, částečnou přestavbou, která má klub vrátit do špičky. Spíše ale až v dalších letech než letos. A s českým forvardem se prý do těchto veselejších roků počítá.
"Bylo mi řečeno, že Bruins vidí Zachu jako člena kádru na dlouhé roky dopředu," řekl stanici TSN novinář Pierre LeBrun. "Nebuďte překvapeni, pokud se s ním už letos v létě pokusí prodloužit smlouvu. Jelikož mu je 28 let, vnímají ho jako věkově vhodného pro transformaci soupisky, respektive retool - nazvěte si to, jak chcete. Každopádně si ho chtějí udržet."