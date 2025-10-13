Lední hokej

Bruins přivedou a podepíšou Nečase, věští v zámoří. Pomohl by s největší bolestí týmu

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 4 hodinami
Zámořská média předvídají, co hokejovému Bostonu přinese aktuální sezona NHL. A píše se i o příchodu českého útočníka Martina Nečase, kterému v Coloradu běží poslední rok smlouvy.
Útočník Colorada Martin Nečas
NHL: Colorado Avalanche at Boston Bruins
hokej Martin Nečas NHL: Colorado Avalanche at Montreal Canadiens
NHL: Preseason-Utah Mammoth at Colorado Avalanche
Pavel Zacha (18) slaví gól se spoluhráči Bostonu Zobrazit 7 fotografií

Bostonu se po nevydařené sezoně, v níž kvůli prachbídnému finiši skončil téměř na dně Východní konference, moc nevěří. Panují i obavy, že přijde další výkonnostní sešup, další výprodej a tentokrát plnohodnotná přestavba na dlouhé roky.

Optimisté nicméně věří, že se Bruins zmátoří. Že v rámci částečné přestavby, tzv. retoolu, udělají krok vpřed a postoupí do play off - nebo se mu alespoň přiblíží.

V takovém případě by generální manažer klubu Don Sweeney mohl posilovat, zvlášť když má díky jarnímu výprodeji hrst talentů a draftových výběrů na rozdávání.

"Sweeney nakonec přivede křídelníka Avalanche Martina Nečase, jehož působení v Coloradu skončí poté, co vyjádří ochotu stát se volným hráčem," napsal v odvážné předpovědi Conor Ryan z webu Boston.com.

"Poté, co se připojí k týmu vedenému krajanem Davidem Pastrňákem, se ale tato ochota vytratí. Bruins tak do své kostry pro dohlednou budoucnost přidají rychlého hráče do prvních dvou útoků," dodal.

Ačkoliv se spekuluje, že Nečas v Coloradu nezůstane, k tomu, aby výměnou odešel do Bostonu a ještě s ním podepsal smlouvu, má momentálně daleko.

Je ovšem zřejmé, z čeho novinář Ryan vychází. Jestli Bruins někde potřebují posílit, tak v útoku.

Vedení klubu o tom dobře ví. "Uvědomujeme si, že můžeme mít trochu problém se střílením gólů," prohlásil před sezonou prezident Bruins Cam Neely.

Sami hráči to zatím nevyvrátili. První tři zápasy sice vyhráli a vstřelili v nich slušných deset gólů, ale dva z nich padly do prázdné brány, další dva v přesilovce a jeden ve zběsilém prodloužení tři na tři.

Když online deník The Athletic hodnotil na startu sezony ofenzivu všech týmů, tu bostonskou zařadil do nejspodnější, páté kategorie. 

Obdobně špatně jsou na tom jen Chicago, Nashville, Pittsburgh, Seattle a Calgary.

"Je nějaká šance, že by se mohl vrátit Patrice Bergeron?" nadhodili v nadsázce autoři analýzy James Mirtle a Harman Dayal s poukazem na někdejšího prvního centra Bruins, který před více než dvěma roky ukončil kariéru.

Davidu Pastrňákovi s Pavlem Zachou by se v Bostonu hodila posila do útoku.
Davidu Pastrňákovi s Pavlem Zachou by se v Bostonu hodila posila do útoku. | Foto: Reuters

Tak špatná je situace v týmu, kde za superhvězdným Pastrňákem zeje obří propast. V minulém ročníku vyhrál český křídelník týmové bodování o neskutečných 49 bodů před Morganam Geekiem.

"Lamentovali jsme nad tím, s kým musel hrát Sidney Crosby, ale je třeba litovat i Pastrňáka, který je na tom možná ještě hůř - byť Geekie se pěkně vypracoval v hráče schopného nasbírat 60 bodů," stojí dál v analýze.

"Pasta" momentálně nastupuje v elitní lajně právě s Geekiem a ještě s centrem Eliasem Lindholmem, porozuměl si s nimi ke konci uplynulé základní části. Z hlediska produktivity je vcelku osvědčený také Pavel Zacha.

Další jména se však vybírají těžko, od druhé lajny směrem dolů vyvolává bostonský útok pochyby. "Prakticky každý hráč je tam momentálně v roli, která je na něj příliš. Alespoň za překladu, že někdo z mladých nepředvede něco neočekávaného," doplnil web.

Související

Pokud Nečas podepíše v Coloradu, budu v šoku, líčí skaut. Vidí ho v top destinacích

NHL: Colorado Avalanche at Los Angeles Kings
 
Mohlo by vás zajímat

Sparta konečně zabrala. Nedvěd si připsal první výhru

Sparta konečně zabrala. Nedvěd si připsal první výhru

Nečas uhranul tříbodovou show, superhvězda o něm básnila. Boston dál vítězí

Nečas uhranul tříbodovou show, superhvězda o něm básnila. Boston dál vítězí
1:24

Velká komplikace. Milán bude bez Noska, vítěz Stanleyova poháru má poraněné koleno

Velká komplikace. Milán bude bez Noska, vítěz Stanleyova poháru má poraněné koleno

Bizár v Rusku. Tým dohrál třetinu za stavu 0:1, po přestávce to bylo 0:2

Bizár v Rusku. Tým dohrál třetinu za stavu 0:1, po přestávce to bylo 0:2
hokej sport Obsah NHL Boston Bruins Martin Nečas

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Babiš: Nová sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, Schillerová začne jednat s opozicí
Domácí

ŽIVĚ
Babiš: Nová sněmovna bude mít čtyři místopředsedy, Schillerová začne jednat s opozicí

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 11 minutami
Trump hrozí Putinovi dodávkami střel Tomahawk Ukrajině. Kreml znepokojen
Zahraničí

ŽIVĚ
Trump hrozí Putinovi dodávkami střel Tomahawk Ukrajině. Kreml znepokojen

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 25 minutami
Psychoterapie

Učím lidi sebelásce, říká Nela Boudová. Jako koučka nesmí prožít jejich traumata

Učím lidi sebelásce, říká Nela Boudová. Jako koučka nesmí prožít jejich traumata
Prohlédnout si 9 fotografií
Herečka Nela Boudová byla hostem podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.
Nela Boudová je stále žádanou herečkou.
před 39 minutami
Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová
Literatura

Státní cenu za literaturu dostala in memoriam Salivarová

Cenu ministerstva kultury in memoriam získal také režisér a herec Jan Kačer, cenu za přínos kinematografii pak obdržel kameraman Josef Špelda.
Aktualizováno před 55 minutami
ČEZ zlevnil energie zákazníkům s dvou- a tříletým závazkem, další zlevnění chystá
Ekonomika

ČEZ zlevnil energie zákazníkům s dvou- a tříletým závazkem, další zlevnění chystá

ČEZ plánuje další zlevnění tradičně od ledna příštího roku, kdy sníží ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou.
před 1 hodinou
Babiš není strašidlo a nechce ve vládě magory. Vyjednávání zvládá, píší na Slovensku
Zahraničí

Babiš není strašidlo a nechce ve vládě magory. Vyjednávání zvládá, píší na Slovensku

"Andrej Babiš to nemá lehké. Budoucí český premiér musí jednat s absolutními politickými amatéry," napsal portál Aktuality.sk.
před 1 hodinou

Ředitel podolské porodnice Jaroslav Feyereisl po 25 letech ve funkci končí

Ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze-Podolí Jaroslav Feyereisl po 25 letech na vlastní žádost končí. Jednasedmdesátiletý uznávaný gynekolog a porodník z funkce odchází ke konci října…
Přečíst zprávu
Další zprávy