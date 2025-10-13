Bruins přivedou a podepíšou Nečase, věští v zámoří. Pomohl by s největší bolestí týmu

Bostonu se po nevydařené sezoně, v níž kvůli prachbídnému finiši skončil téměř na dně Východní konference, moc nevěří. Panují i obavy, že přijde další výkonnostní sešup, další výprodej a tentokrát plnohodnotná přestavba na dlouhé roky.
Optimisté nicméně věří, že se Bruins zmátoří. Že v rámci částečné přestavby, tzv. retoolu, udělají krok vpřed a postoupí do play off - nebo se mu alespoň přiblíží.
V takovém případě by generální manažer klubu Don Sweeney mohl posilovat, zvlášť když má díky jarnímu výprodeji hrst talentů a draftových výběrů na rozdávání.
"Sweeney nakonec přivede křídelníka Avalanche Martina Nečase, jehož působení v Coloradu skončí poté, co vyjádří ochotu stát se volným hráčem," napsal v odvážné předpovědi Conor Ryan z webu Boston.com.
"Poté, co se připojí k týmu vedenému krajanem Davidem Pastrňákem, se ale tato ochota vytratí. Bruins tak do své kostry pro dohlednou budoucnost přidají rychlého hráče do prvních dvou útoků," dodal.
Ačkoliv se spekuluje, že Nečas v Coloradu nezůstane, k tomu, aby výměnou odešel do Bostonu a ještě s ním podepsal smlouvu, má momentálně daleko.
Je ovšem zřejmé, z čeho novinář Ryan vychází. Jestli Bruins někde potřebují posílit, tak v útoku.
Vedení klubu o tom dobře ví. "Uvědomujeme si, že můžeme mít trochu problém se střílením gólů," prohlásil před sezonou prezident Bruins Cam Neely.
Sami hráči to zatím nevyvrátili. První tři zápasy sice vyhráli a vstřelili v nich slušných deset gólů, ale dva z nich padly do prázdné brány, další dva v přesilovce a jeden ve zběsilém prodloužení tři na tři.
Když online deník The Athletic hodnotil na startu sezony ofenzivu všech týmů, tu bostonskou zařadil do nejspodnější, páté kategorie.
Obdobně špatně jsou na tom jen Chicago, Nashville, Pittsburgh, Seattle a Calgary.
"Je nějaká šance, že by se mohl vrátit Patrice Bergeron?" nadhodili v nadsázce autoři analýzy James Mirtle a Harman Dayal s poukazem na někdejšího prvního centra Bruins, který před více než dvěma roky ukončil kariéru.
Tak špatná je situace v týmu, kde za superhvězdným Pastrňákem zeje obří propast. V minulém ročníku vyhrál český křídelník týmové bodování o neskutečných 49 bodů před Morganam Geekiem.
"Lamentovali jsme nad tím, s kým musel hrát Sidney Crosby, ale je třeba litovat i Pastrňáka, který je na tom možná ještě hůř - byť Geekie se pěkně vypracoval v hráče schopného nasbírat 60 bodů," stojí dál v analýze.
"Pasta" momentálně nastupuje v elitní lajně právě s Geekiem a ještě s centrem Eliasem Lindholmem, porozuměl si s nimi ke konci uplynulé základní části. Z hlediska produktivity je vcelku osvědčený také Pavel Zacha.
Další jména se však vybírají těžko, od druhé lajny směrem dolů vyvolává bostonský útok pochyby. "Prakticky každý hráč je tam momentálně v roli, která je na něj příliš. Alespoň za překladu, že někdo z mladých nepředvede něco neočekávaného," doplnil web.