Boston zvažuje další osekání české kolonie. Nechápu, hájí oporu novinář

Počet českých hokejistů v hlavním týmu zámořského Bostonu klesá. Dalším odpadlíkem může být útočník Pavel Zacha, o jehož výměně se spekuluje.
Pavel Zacha
Pavel Zacha David Pastrňák
David Pastrňák Pavel Zacha
David Pastrňák Pavel Zacha
V základní části 2022/23 drtili Bruins celou NHL i za pomoci šesti Čechů - Davida Pastrňáka, Davida Krejčího, Pavla Zachy, Tomáše Noska, Jakuba Lauka a Jakuba Zbořila.

Jedna z nejpůsobivějších českých kolonií v dějinách soutěže však z různých důvodů rychle prořídla. V minulé sezoně hráli za Boston jen tři Češi - Pastrňák, Zacha a Lauko.

Navíc je možné, že na začátku příštího ročníku už to bude jen "Pasta". Stačí, aby Matěj Blümel skončil na farmě a Zacha po naplnění spekulací odešel výměnou.

"Bruins už během sezony zkoumali, jaký je o Zachu zájem a za koho by se dal vyměnit, a panuje přesvědčení, že o trejdu znovu uvažují," napsal už v červenci web The Fourth Period, který vzrostlého Čecha zařadil v žebříčku kandidátů na výměnu na 16. místo. Prý by se mohl stěhovat do Vancouveru nebo Utahu.

Zacha má sice ve smlouvě klauzuli, na základě které si vybral osm klubů, kam ho generální manažer Boston Don Sweeney nemůže vytrejdovat, ale pořád jich zbývá 24.

Čecha tak mezi adepty na výměnu zařadil také web Daily Faceoff a v zámořských médiích se o ní přes léto mluví běžně.

Příznivce Bruins opakující se spekulace nemohou překvapit. Osmadvacetiletého Zachu sami vidí jako jednoho z kandidátů na odchod. 

Když v posezonní anketě online deníku The Athletic odpovídali na otázku, koho by Boston v případě pokračujícího výprodeje měl vyměnit jako dalšího, Zacha skončil třetí s bezmála 19 procenty hlasů.

Hůř dopadli jen Elias Lindholm (přes 30 procent hlasů), který zatím zklamal v roli elitního centra, a Casey Mittelstadt (skoro 25 procent) - ten ve středu útoku nepřesvědčil po příchodu v závěru sezony.

Zacha zamířil do Bostonu před třemi lety. A díky výkonnostnímu skoku oproti štaci v New Jersey si rychle získal fanoušky. V uplynulé základní části ale mírně zarmoutil zápisem 14+33. Meziročně si pohoršil o sedm gólů a dvanáct bodů.

Někteří by se ho ale nezbavovali. "Za co ho vyměníte? V jakou protihodnotu doufáte? Pro příští dva roky máte dost výběrů v prvním kole draftu, nepotřebujete další. Vyměníte ho za mladšího obránce? Za jiného útočníka? Nevím, jestli to dává smysl," prohlásil v podcastu Bruins Beat Evan Marinofsky z regionálního magazínu New England Hockey Journal.

Zacha se v Bostonu osvědčil vedle Pastrňáka jako levé křídlo i centr. | Foto: Reuters

"Na to, kolik vydělává peněz, toho přináší hodně," vyzdvihl forvarda, který bude ještě dva roky zabírat pod platovým stropem 4,75 milionu amerických dolarů.

"Může hrát levé křídlo i centra v prvních dvou útocích, rozumí si s Pastrňákem, hraje oslabení i přesilovky - a to všechno za příznivou cenu," pokračoval Marinofsky k Zachovi.

"Dokážu si představit jedině to, že ho vymění v balíčku za opravdu elitního hokejistu, kterého podepíšou na dlouhou dobu. Ale trejd kus za kus nebo za volby draftu? Opravdu nechápu, proč by to dělali," dodal novinář.

Je tedy možné, že Zacha stejně jako v předchozích letech začne základní část za Boston.

Pokud ale před sezonou nebo během ní přece jen odejde, v hlavním týmu Bruins možná zbyde jediný Čech, Pastrňák.

Blümel je momentálně na hraně sestavy a další tuzemští hráči ve sktrukturách klubu, brankář Šimon Zajíček a obránce Vashek Blanár, zatím mají do NHL daleko.

