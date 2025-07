"Risk, který stojí za to." Boston sází v zoufalé situaci na mladého Čecha

Domácí

Je těžké sehnat někoho na práci, říká truhlář. Řemeslníků je stále méně, práce dost

Aktuálně.cz mluvilo s truhlářem z východní Moravy. V rozhovoru poukazuje na to, jak je obtížné najít kolegy do řemesla, kteří by chtěli pracovat.